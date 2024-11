Slovenski odbojkarji bodo svetovno prvenstvo odprli proti Čilencem

Na odbojkarskem svetovnem prvenstvu prihodnje leto bo igralo 32 reprezentanc. Boj za svetovni prestol se bo začel 12. septembra z obračunom med Filipini in Tunizijo, slovenska reprezentanca pa ga bo odprla dan pozneje ob 15. uri proti Čilu.

Slovenci bodo imeli nato dan premora, 15. septembra (11.30) se bodo pomerili z Bolgari, za konec skupinskega dela tekmovanja jih 17. septembra (15.00) čaka še dvoboj z Nemci.

Skupinski del v osmih skupinah v dvoranah Smart Araneta Coliseum in SM Mall of Asia Arena bo potekal do 19. septembra, po dnevu premora pa se bodo začeli izločilni boji. V te bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine.

Slovenci so na svetovnih prvenstvih doslej nastopili dvakrat. Leta 2018 so v Italiji in Bolgariji osvojili 12. mesto, štiri leta kasneje pa so se na domačem prvenstvu, ki ga je Slovenija gostila skupaj s Poljsko, uvrstili v boje za odličja in na koncu po porazu proti Brazilcem zasedli četrto mesto.

Naslov svetovnih prvakov bodo branili Italijani, ki so v finalu strli gostitelje.