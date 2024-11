Triglav bo poskušal osvojiti še tretji naslov

Vaterpolisti so že zaplavali v sezono 2024/25. V soboto se v Kranju začenja tretja sezona mednarodne lige AWL, v kateri bo domači Triglav skušal osvojiti še tretji naslov. Ob Kranjčanih v ligi od slovenskih moštev nastopa še kamniški Calcit in Ljubljana Slovan.

V konkurenci 12 moštev iz Avstrije, Hrvaške, BiH in Italije Triglav v domačem bazenu konec tedna čakata tekmi z Dunajčani in Delfinom iz Rovinja. Kamničani se bodo pomerili z ekipo iz Siska in Dunajčani, Ljubljančani pa s Siskom in bosanskim Torpedom.

Velikih sprememb v klubih ni, so pa nekateri slovenski vaterpolisti dobili priložnost v tujini. Mladi Nace Štromajer se je iz Triglava pred novo sezono preselil v španski Sabadell, Vukašin Stefanović je zapustil Ljubljano in po novem igra za nemški Ludwigsburg. V Nemčiji, pri Spandau iz Berlina, je po novem tudi reprezentant Jaša Kadivec, ki je pred tem igral tudi za Triglav, nato pa dolga leta za reško Primorje.

Živahno je tudi v drugih tekmovanjih. Triglav v pokalu Len ni imel sreče in se je na domačem turnirju že poslovil od nadaljevanja, potem ko je po pričakovanjih izgubil z grškim Paokom, italijansko Ortigio in nemškim Duisburgom. V pokalu challnger pa so bili uspešnejši Ljubljančani, ki so na turnirju na Slovaškem ugnali belgijski Mouscronnios (14:12) in ciprski Limasol (12:7) ter izgubili z gostitelji Novaky (10:14).

November je tudi mesec za slovenski pokal. Finale bo konec meseca v Kranju.

Veliko dela pa je tudi pred zvezo, saj se bo ob siceršnjih vsebinah lotila tudi priprave organizacije skupine B evropskega prvenstva do 16 let, ki naj bi ga julija prihodnje leto gostil nov ljubljanski bazen Ilirija.

