Vaterpolisti Ljubljane končali kvalifikacijski turnir pokala challenge

Vaterpolisti Ljubljane Slovana so v tretjem krogu kvalifikacijske skupine D evropskega pokala challenge izgubili proti gostitelju turnirja, slovaški ekipi Novaky, z 10:14. Ljubljančani so si sicer že pred tem zagotovili nastop v četrtfinalu.

Ekipa iz Ljubljane je najprej v petek ugnala belgijski Mouscronnois, v soboto ciprski Limassol, v nedeljo pa se je s Slovaki merila za prvo mesto v skupini in s tem boljše izhodišče za četrtfinale.

A domača zasedba se je pokazala za premočno, slovenska je dobila le zadnjo četrtino. Enej Potočnik je za Slovan dosegel tri gole, po dvakrat sta zadela Roko Vuković in Marcel Lipnik, po enega pa Matija Bernard Čanč, Jaka Klobučar in Martin Petković. Pri domačinih je s sedmimi goli izstopal Patrik Tsaj.

Četrtfinale bo z dvema tekmama bo na sporedu 18. januarja in 1. februarja, polfinale 22. februarja in 8. marca, finale pa 5. in 26. aprila.

Lani je v finalu tega tekmovanja Triglav Kranj izgubil proti turškemu Galatasarayu.