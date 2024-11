Vaterpolisti Ljubljane Slovana že v četrtfinalu pokala challenge

Vaterpolisti Ljubljane Slovana so v drugem krogu kvalifikacijske skupine D premagali ciprski Limassol z 12:7 (2:3, 3:0, 4:1, 3:3) in si že zagotovili napredovanje v četrtfinale evropskega pokala challenge. V petek so Ljubljančani premagali belgijski Mouscronnois.

Na turnirju v mestu Novaky na Slovaškem so Ljubljančani že po dveh tekmah izpolnili cilj in si zagotovili nastop v izločilnih bojih. Zadnji dan kvalifikacijskega turnirja se bodo pomerili še z domačo ekipo Novaky, ki je prav tako zabeležila dve zmagi.

Igralci Slovana so danes po prvi četrtini še zaostajali z 2:3, nato pa v drugem in tretjem delu igre vendarle strli odpor ciprske zasedbe. Vodstvo 9:4 je pred zadnjimi osmimi minutami omogočilo mirno nadaljevanje.

S štirimi goli je bil najboljši strelec Matija Bernard Čanč, tri je dodal Enej Potočnik. Med strelce so se vpisali še Roko Vuković, ki je dosegel dva gola, ter Marcel Lipnik, Anže Povhe ter Martin Petković.

Kasnejša zmaga domačinov proti Mouscronnoisu je pomenila, da sta si slovaška in slovenska zasedba zagotovili nastop med osmerico. Ljubljančani so pot do tega tlakovali v petek, ko so s 14:12 (4:3, 3:2, 4:4, 3:3) tesno premagali belgijsko zasedbo.

S sedmimi goli je bil prepričljivo najboljši strelec Enej Potočnik. Po dva gola sta dosegla Čanč in Jošt Čarni, po enega pa Vuković, Lipnik in Petković.

Dvoboj za prvo mesto v skupini in boljše izhodišče za žreb četrtfinala med Slovanom in ekipo Novaky bo v nedeljo ob 14.15.

Četrtfinale bo z dvema tekmama bo na sporedu 18. januarja in 1. februarja, polfinale 22. februarja in 8. marca, finale pa 5. in 26. aprila.

Lani je v finalu tega tekmovanja Triglav Kranj izgubil proti turškemu Galatasarayu.

