Tudi na drugi tekmi visok poraz kranjskih vaterpolistov

Vaterpolisti AVK Triglava Kranja so izgubili tudi v drugem krogu kvalifikacij za nastop v evropskem pokalu. V skupini H so v domačem bazenu morali po petkovem porazu proti Duisburgu (6:22) tokrat priznati premoč tudi italijanski Ortigii s 6:17 (1:5, 3:5, 0:3, 2:4).

Varovanci Krištofa Štromajerja so tako pred zadnjim krogom ostali brez možnosti za napredovanje v glavni del tekmovanja.

Tudi na drugi tekmi Kranjčani niso bili kos favoriziranim tekmecem. Še najbolje so se z Italijani kosali v drugi četrtini, ki so jo izgubili s 3:5, ter v zadnji, ko je bilo na semaforju 2:4. Kakovostno razliko so gosti unovčili s skupno 17 goli v mreži domače zasedbe.

Kranjčani so tudi na drugi tekmi dosegli šest golov, dvakrat se je med strelce vpisal Nikola Rajlić. Po gol so dosegli še Lukas Gligorovski Zdravkov, Juš Vončina, Jan Justin in Aleksander Cerar. Za Ortigio je štiri zadetke dosegel Giorgio La Rosa.

Na prvi današnji tekmi je Duisburg z 12:10 ugnal grški Paok, ki se bo tako s Kranjčani v nedeljo meril za tretje mesto v skupini H. Tekma se bo začela ob 12. uri. Pred tem se bosta za prvo mesto v skupini udarila Ortigia in Duisburg.

Obe zasedbi sta si že zagotovili napredovanje v glavni del tekmovanja. Ta se bo prav tako igral po skupinah, vanj pa se uvrstita po dve najboljši ekipi z vsakega izmed osmih turnirjev.

