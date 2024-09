Kranjski vaterpolisti za uvod nemočni proti Duisburgu

Vaterpolisti AVK Triglava Kranja so v prvem krogu kvalifikacijskega dela tekmovanja v evropskem pokalu v domačem bazenu izgubili proti nemškemu Duisburgu s 6:22 (2:4, 2:6, 2:6, 0:6). V soboto in nedeljo varovance Krištofa Štromajerja v skupini G čakata še dve zahtevni tekmi.

Domača zasedba iz Kranja je stik z Nemci držala večji del prve četrtine in po dveh zaporednih golih izenačila na 2:2. Toda sledil je silovit odgovor gostov, ki so dosegli pet zaporednih zadetkov za vodstvo s 7:2 sredi druge četrtine.

Tudi v nadaljevanju so svojo prednost gosti le še povečevali. V drugi, tretji in zadnji četrtini so dosegli po šest golov in upravičili vlogo favoritov.

Pri domačih so se med strelce vpisali Aljaž Troppan, ki je zadel dvakrat, ter Benjamin Popović, Aleksander Paunovič, Juš Vončina in Aleksander Cerar, ki so bili natančni po enkrat. Pri gostih se je med strelce vpisalo deset igralcev, devet jih je doseglo vsaj dva gola.

Na prvi tekmi v skupini G je italijanska Ortigia premagala grški Paok s 15:13 (6:3, 4:2, 3:3, 2:5).

V soboto bosta v kranjskem bazenu najprej igrala Duisburg in Paok (17.30), dve uri kasneje sledi še obračun domače zasedbe proti favorizirani Ortigii. V zadnjem tretjem krogu v nedeljo dopoldne bosta tekmi Duisburg - Ortigia (10.00) in Triglav Kranj - Paok (12.00).

V glavni del tekmovanja, ta se bo prav tako igral po skupinah, se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi z vsakega izmed osmih turnirjev.