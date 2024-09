Na žrebu v Zagrebu sta nasprotnike v evropskih kvalifikacijah dobila oba slovenska predstavnika, kranjski Triglav in Ljubljana Slovan. Kranjčani se bodo za napredovanje v evropskem pokalu med 27. in 29. septembrom borili v domačem bazenu, Ljubljančani pa nekaj več kot mesec dni pozneje v pokalu challenger vozovnico za četrtfinale iskali na Slovaškem.

Triglav se bo v skupini G udaril z italijansko Ortigio, grškim Paokom in nemškim Duisburgom. Prva sta se v tekmovanje preselila po neuspehu v kvalifikacijah za ligo prvakov, Nemci pa so bili tako kot Triglav že prej prijavljeni za Euro Cup. V tekmovanju bo poleg kranjskih vaterpolistov nastopil tudi kapetan Slovenije Jaša Kadivec, ki bo s svojim Spandauom napredovanje v skupinski del tekmovanja lovil v Grčiji.

Prvi ekipi iz vsake skupine se bosta prebili v skupinski del tekmovanja, ki bo nato potekal po ligaškem sistemu s tremi tekmami doma in v gosteh. Sledil bo četrtfinale in nato še zaključni turnir najboljše četverice, na katerem je bil lani najboljši Jug, ki je v finalu na Reki ugnal Primorje, za katerega je takrat še nastopal tudi Kadivec.

Euro Cup, kvalifikacijske skupine



A: Šabac*, Dinamo Bukarešta, Strasbourg, Postdam, OSC Budimpešta

B: Brescia, Banja Luka, Honved, Valis, Budva*

C: Barcelona*, Vouliagmeni, Solaris, Iren Quinto

D: Mladost*, Enka, Apollon Smyrnis, Sant Andreu, Cattaro

E: Spandau, Szolnoki, Panionios*, Tenerife Echeyde

F: Jug, Pays D`Aix*, Ludwigsburg, Panathinaikos, De Akker

G: Ortigia, Paok, Triglav*, Duisburg

H: BVSC Zuglo*, Recco Waterpolo, Primorje, Terrassa



Z * so označeni gostitelji skupin.

Galatasaray ne bo branil lovorike v pokalu challenger. Foto: Tit Košir / AVK Triglav Kranj

Ljubljančani v Novakih

Ljubljana Slovan se bo v novi sezoni predstavila v pokalu challenger, nastopala bo v kvalifikacijski skupini D na Slovaškem skupaj z lanskoletnima četrtfinalistoma tekmovanja, domačim moštvom Novaky in belgijskim Mouscronnoisom, ter z novincem v tekmovanju, ciprskim Limassolom.

Zanimivo, izmed štirih lanskoletnih polfinalistov bo v tekmovanju nastopal le litovski Žaibas. Prvak Galatasaray in Kreuzlingen, ki je v polfinalu priznal premoč Triglavu, se v novi sezoni nista prijavila za nastope v Evropi, kranjski vaterpolisti pa bodo, kot rečeno, nastopali v enem rangu višje.

Challenger Cup, kvalifikacijske skupine



A: Vitoria, Cetus Espoo, GZC Donk, Wels Wanderers

B: Žaibas, De Zaan, Apoel Nikozija, Hapoel Palram Zvulun

C: Carouge, ASA Tel Aviv, Portuense, Sliema

D: Novaky, Mouscronnois, Ljubljana Slovan, Limassol



Skupini A in C bosta igrali v Sliemi na Malti, skupini B in D pa v Novakih na Slovaškem.