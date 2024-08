Srbiji tretje vaterpolsko zlato v nizu

Srbska vaterpolska reprezentanca je ubranila naslov olimpijskih prvakov iz Tokia. "Delfini" so s 13:11 v vaterpolski klasiki ugnali Hrvaško. Srbija je tako osvojila še tretjo zaporedno zlato medaljo na olimpijskih igrah, saj so bili najboljši tudi v Riu. Bron je po izvajanju petmetrovk pripadel Američanom, ki so z 11:8 ugnali Madžare.

Po uvodnem golu Hrvaške je v prvi četrtini v bazenu zagospodarila Srbija in jo dobila s 5:2. V nadaljevanju srečanja se je razlika ves čas gibala med plus dva in plus štiri, Hrvatom pa se nikoli ni uspelo približati na gol zaostanka. V vratih Srbije je blestel Radoslav Filipović, hrvaški selektor Ivica Tucak pa je poskusil tudi z menjavo vratarjev, a ni bil uspešen.

Za Srbe je trikrat zabil Miloš Čuk, ravno toliko golov je za Hrvate dal Jerko Marinić Kragić. Prav v zvezi s Čukom je bilo veliko polemik, da ga je selektor Uroš Stevanović vrnil v reprezentanco po dolgi odsotnosti, a na koncu sta bila s še enim izkušenim povratnikom v ekipo Nikolo Dedovićem med najboljšimi posamezniki, predvsem na srečanjih v izločilnih bojih.

Srbi tako nadaljujejo izjemen niz osvajanja kolajn na OI, ki traja že vse od Sydneyja leta 2000, Hrvati pa so zlatu iz Londona 2012 in srebru iz Atlante 1996 in Ria 2016 dodali še tretje srebro.

Madžari zakockali plus dva in izgubili po "loteriji"

Madžarska velja za vaterpolsko velesilo, ki je doslej osvojila že devet olimpijskih zlatih odličij, a se iz Pariza poslavlja praznih rok. Pot do vrha jim je tokrat v polfinalu s tesno zmago prekrižala Hrvaška, po izenačenem izidu 8:8 po štirih četrtinah pa so jih v izvajanju petmetrovk danes ugnali še vaterpolisti ZDA. Madžari so še nekaj minut pred koncem vodili z 8:6, a Američanom dovolili, da so se rešili v izvajanju najstrožjih kazni.

Američani so osvojili bron. Foto: Reuters

V streljanju s petih metrov so zgrešili vse tri strele, pri čemer sta Denes Varga, ki je po tej tekmi sklenil bogato športno pot, in Gergö Zalanki stresla okvir vrat, Vinceju Vigvariju pa je obranil vratar Adrian Weinberg. Američani so po drugi strani zadeli vse tri strele. Natančni so bili Hannes Daube, Max Irving in Alex Bowen.

Priprave v Kranju postajajo garancija za vaterpolsko olimpijsko kolajno

Prav vse tri reprezentance, ki so osvojile kolajne na igrah v Parizu, so del priprav na OI opravile v Kranju. S tem so nadaljevale tradicijo osvajanja kolajn, saj so se pred Riom 2016 in Tokiem 2020 Srbi obakrat pripravljali prav na Gorenjskem, nato pa prišli vse do konca tekmovanja.