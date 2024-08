Slovenski kapetan Jure Dolenec je po koncu olimpijskih iger in nesrečnemu porazu po tekmi za tretje mesto s Španijo (22:23) spregovoril o dogajanju v Parizu in Lillu, velikemu razočaranju pa tudi prihodnosti slovenske reprezentance in njegovemu nadaljevanju poti v reprezentančnem dresu.

Olimpijske igre v Parizu so se za slovenske rokometaše po izjemnem turnirju na koncu končale z zelo grenkim priokusom, četa Uroša Zormana pa se po porazu s Španijo na tekmi za bronasto odličje v Slovenijo vrača brez "dodatne prtljage" v obliki odličij. Razočaranje je bilo v slovenskem taboru po porazu ogromno, še posebej neutolažljiva sta bila Blaž Janc in Dean Bombač, solze bolečine in razočaranja niso manjkale niti pri drugih. Kapetan Jure Dolenec se je ob zadnjem neuspešnem poskusu za izenačenje nemočno sesedel na tla, si čez glavo povlekel dres, medtem ko se je zavedel, da so njegove olimpijske sanje spolzele skozi prste.

"Videlo se je, kako smo se počutili po tem porazu. Tako polfinale kot tekmo za tretje mesto smo izgubili na enak način, s tem da smo imeli na obeh priložnost še izenačiti. Težko bi bilo bolj kruto. Danes smo odigrali slabše kot v polfinalu, mogoče je bilo to malce tudi povezano s tem, da smo še 36 ur nazaj igrali polfinale. Nikakor nočem iskati izgovorov, ker je na koncu za vse ekipe podobno, če ne celo enako. Enostavno kvaliteta rokometa ni bila na najvišji ravni, na koncu pa je pomembno samo to, da nekdo vzame medaljo, nekdo pa je ne. Na žalost smo mi tisti, ki gremo domov praznih rok, je pa brezpredmetno zdaj razpravljati o tekmi, ker ne moremo ničesar več spremeniti. Žalostno …" je dejal kapetan Dolenec.

Razočaranje slovenskih rokometašev po bolečem porazu. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je imela na koncu še 20 sekund časa, da izid pri rezultatu 22:23 poravna in si priigra podaljšek, a je bila neuspešna. "V mislih je bila akcija, ki smo jo vadili tudi na treningu. Španci so visoko držali obrambo, na žalost žoge nismo dali dovolj hitro naprej, ker glede na to, da smo imeli sedmega igralca na parketu, bi se verjetno lahko nekdo sam znašel na šestih metrih, a nam njihov način branjenja ni dovoljeval, da bi naredili to, kar smo želeli," je bil razočaran slovenski kapetan.

Vprašaj pri nadaljevanju reprezentančne poti

Škofjeločan je pri 35 letih dobil še drugo priložnost v karieri, da zaigra na olimpijskih igrah, ob tem je po koncu vprašaj tudi pri nadaljevanju njegove reprezentančne poti, medtem ko bo v klubu barve Limogesa zamenjal za Nexe Našice. "Zdaj bi lahko glede prihodnosti povedal marsikaj, kar bi bilo zanimivo za novinarje in javnost, a treba je imeti tudi hladno glavo. Najprej se moram pogovoriti z družino, potem sledijo selektor, soigralci, RZS … Mislim, da je kar nekaj igralcev zdaj v podobni situaciji kot sem jaz, raje pa v tem trenutku bom malce pustil v zraku, mogoče bo kdo drug bolj direkten. Je pa dejstvo, je reprezentanca precej stara in nas prav dolgo ne boste več gledali," se je kislo nasmehnil slovenski kapetan, ki tako ob hudem razočaranju in vročih glavah ni želel delati prehitrih zaključkov.

Postavil je vprašaj pri reprezentančni prihodnosti. Foto: Guliverimage

"Odkar sem jaz v reprezentanci smo bili na teh tekmah za biti ali ne biti na koncu na žalost večkrat na strani poražencev kot zmagovalcev. Tega nismo znali preobrniti, ko je bila možnost, zdaj lahko to objokujemo, a ne bomo ničesar spremenili," je še dodal.

Ponos z grenkim priokusom

Slovenska rokometna reprezentanca je kljub velikemu končnemu razočaranju v svojem četrtem olimpijskem nastopu izboljšala doslej najboljši dosežek iz Ria de Janeira 2016, kjer je osvojila šesto mesto. Na premiernem nastopu v Sydneyju 2000 je zasedla osmo, na drugem v Atenah 2004 pa enajsto mesto. "Zelo sem ponosen na fante, ponosen sem na to, da sem lahko kapetan in del te ekipe. Enostavno smo dihali eden za drugega, skupaj smo preživeli ta dva res lepa meseca, hvala tudi našim družinam, ker nas pri tem podpirajo in vemo, da tudi njim ni lahko, ko smo toliko časa odstotni. Res smo si želeli, ker bi bila to pika na i za nas vse, za naše družine. Enostavno je v športu tako, da je na koncu četrto mesto na olimpijskih igrah enako kot da bi bili dvanajsti. To sem povedal že pred olimpijskimi igrami. Tako da če na koncu nimaš ničesar za pokazati, potem se dobre igre in super vzdušje čez mesec dni pozabijo. Žal nas to učijo izkušnje, upam pa, da bo Slovenija osvojila to medaljo v prihodnosti," je še sklenil Dolenec.

