Boleč molk slovenskih rokometašev

"Ne bomo komentirali tega," so v en glas po težkem porazu v polfinalu olimpijskega turnirja z Dansko, ki so ga sploh v zadnjih trenutkih srečanja krojile tudi nekatere sporne sodniške odločitve, poudarjali slovenski rokometaši. Ti so bili na koncu za gol prekratki (30:31), kljub bolečemu porazu pa so prepričani, da bodo v nedeljo vzeli tisto, kar jim pripada – bronasto odličje z zlatim leskom.

Tudi jutro po polfinalni tekmi rokometnega olimpijskega turnirja na stadionu Pierra Mauroya nima slovenski poraz proti Danski nič manj grenkega priokusa in vprašanj, kaj bi bilo, če bi bilo. Trenutek, ko je Aleks Vlah v zadnjih sekundah prodrl proti golu Danske, bil ob tem oviran s prekrškom, ki je bil na meji najstrožje kazni, je bil verjetno danes tematika marsikatere debate slovenskih navijačev ob jutranji kavi. Nikakor ni sporno, če rečemo, da bi lahko imela srhljivka v Lillu tudi ob nekoliko drugačnem sodniškem kriteriju čeških sodnikov drugačen izkupiček. A končalo se je, kot se je, z zmago Danske z 31:30, ki bo tako v nedeljo branila zlato odličje iz Tokia.

"Ne bom komentiral tega, ker nikoli ne komentiram dela sodnikov. Imeli smo svoje priložnosti, a jih nismo izkoristili. V obrambi nismo bili najbolj čvrsti, nismo se držali tega, kar smo se dogovorili pred tekmo. Kljub temu smo se z borbenostjo in požrtvovalnostjo vrnili v tekmo. Sam sem res preponosen na to ekipo. Takšna velesila kot je Danska se je z nami mučila do zadnje sekunde, mislim, da to pove vse," je po srečanju poudaril Blaž Janc.

Blaž Janc je dosegel štiri zadetke. Foto: Guliverimage

Blagotinšek: V tekmo smo šli preveč medlo

Drugih dejavnikov kot igre ni želel komentirati niti Blaž Blagotinšek. "Kaj naj sploh rečem … saj ste sami dobro videli, kaj se je zgodilo na koncu, sam tega raje ne bom komentiral," je bil skrušen slovenski orjak. "Preveč medlo smo šli v to tekmo, vsi smo si želeli, dajali sto odstotkov, a se žal ni izšlo. Poznala se je tudi njihova dolga klop, da imajo vrhunske igralce. Ne bom se niti izgovarjal, kaj smo pred tem počeli narobe, smo se pa vrnili v igro, ko smo visoko zaostajali. Na koncu bi gotovo lahko imeli še sedemmetrovko, pa …" je z rameni skomignil slovenski krožni napadalec, ki je v obrambi znova stiskal zobe skupaj z Borutom Mačkovškom in Matejem Gabrom.

"V sodniške odločitve se ne bom spuščal, češka sodnika sta sodila, kar sta sodila, kakšno žogo bi lahko drugače piskala, a tega nista storila. Prepozno smo se zbudili, v drugem polčasu smo prišli blizu, a … V zadnjih 15 minutah smo si rekli, da gremo na polno, stopili smo njihovo prednost. Kapo dol fantom, pred leti bi naša igra ob zaostanku šestih golov povsem razpadla. Moramo se zbrati in v nedeljo premagati Špance," se je proti naslednji tekmi obrnil Gaber.

Blaž Blagotinšek in Matej Gaber. Foto: Guliverimage

Vrnitev odpisanih

Slovenska izbrana vrsta na letošnjem olimpijskem turnirju kaže z naskokom najzrelejše in najkvalitetnejše predstave v zadnjih letih. Za razliko od zadnjih prvenstev je padcev v igri res malo, tudi ko se to zgodi, pa varovanci Uroša Zormana vedno znova z izjemno povezanostjo najdejo odgovor in se vrnejo v igro. Enako je bilo na tekmi z Dansko, ki je v drugem polčasu vodila tudi s šestimi zadetki prednosti. V preteklosti bi se verjetno lahko zgodilo, da bi se takšne tekme končale z epilogom dvomestne prednosti Skandinavcev, tokrat pa so se Slovenci vrnili v igro.

"Nismo razpadli, kar je najpomembnejše. Tudi to tekmo smo odigrali do zadnje sekunde, dali smo res vse od sebe, a na koncu to ni bilo dovolj. Vsak poraz boli, ta še toliko bolj, a čaka nas še ena tekma, da vzamemo tisto, kar nam pripada, in tisto, kar si glede na prikazano tudi zaslužimo. Dali bomo vse od sebe. Ta tekma s Španijo bo povsem drugačna kot tista prva, čaka nas ena težka tekma, Španci so takšnih tekem vajeni. Če prideš med štiri, veš, kaj te čaka. Na koncu bo odločilo, kdo se bo prej pobral, tudi oni imajo za seboj težek poraz. Njih tudi boli. Od prve minute moramo pokazati našo neizmerno željo, res verjamem v našo ekipo," je bil še jasen Janc.

Slovence v nedeljo ob devetih čaka boj s Španci. Foto: Reuters

V boj s Španci za bron

Slovence v Lillu v nedeljo ob 9. uri čaka boj še s Španijo, ki bo tako prvi in zadnji tekmec Slovenije na olimpijskem turnirju. Španci so v prvem polfinalu klonili proti Nemčiji, v skupinskem delu pa so na prvi tekmi turnirja premagali Slovenijo s 25:22. A v slovenskem taboru poudarjajo, da jih zdaj čaka povsem drugačna tekma, saj je v igri odličje. "Takšnih priložnosti za naskok na medaljo nimaš velikokrat v življenju. Zdaj se moramo spočiti, regenerirati, kolikor se bo dalo. Do naslednje tekme je res malo časa, upam, da bomo vsi nared za še ta zadnji boj," je še dodal Blagotinšek, ki bo imel s soigralci le dobrih 30 ur časa za pripravo in regeneracijo pred zadnjo tekmo.

Na to je opozoril tudi kapetan Jure Dolenec. "Po nerazumljivem in čudnem sporedu igramo dve tekmi zapovrstjo ob pol desetih zvečer, zdaj pa čez 34 ur za bron na najpomembnejši tekmi na olimpijadi. O tem očitno odločajo pametnejši od nas. Verjamem, da lahko Špancem vrnemo za poraz v prvem krogu in vzamemo kolajno. Glede na prikazano, si jo zagotovo zaslužimo," je še sklenil slovenski kapetan.

