Branko, vaš komentar po včerajšnji zgodovinski uvrstitvi slovenske reprezentance v polfinale olimpijskih iger?

Kaj sploh reči, fantastično. Že pred četrtfinalom proti Norveški sem bil zelo optimističen. Fantje in strokovni štab so med olimpijskimi igrami prikazali željo, fokus in igre, ki so me nekako prepričale v to, da so na teh olimpijskih igrah ob takih predstavah sposobni premagati vsakega.

Od začetka so bili zelo osredotočeni, igrali so res trdno obrambo, dobro so se skoraj vso tekmo vračali v obrambo, kar je bilo zelo pomembno. Za uspeh in to, da je Slovenija večji del, skoraj vso tekmo, vodila ter imela dvoboj pod nadzorom, je bila zaslužna prav naša obramba, ki je delovala izjemno čvrsto in uspešno prekinjala norveške napade.

Po drugi strani ne bom odkril tople vode, če rečem, da so v napadu na njihovo obrambo 6-0 odigrali izjemno zrelo in kombinatorno, res veliko različic ima slovenska reprezentanca z menjavami igralcev. Vse teče kot dobro namazan stroj.

Slovenija je včeraj odigrala zelo kakovostno tekmo v vseh segmentih rokometne igre, popolnoma zasluženo zaustavila Norvežane in se zasluženo uvrstila v polfinale.

Tamše se veseli petka in dvoboja z Dansko. Foto: Guliverimage Zdelo se je, da je to večer, ko Norvežanom ne bodo dopustili, da se približajo. Še dolgo bi lahko čakali na norveški preobrat, a ga ne bi bilo.

Delovalo je res tako, da. Bili so zelo suvereni, vera v to, da zmorejo, da lahko, da so kakovostni, se je včeraj res kazala vso tekmo.

Tudi ko so imeli igralca manj, so znali odgovoriti. Na norveške tako rekoč lahke zadetke so Slovenci vedno odgovorili z zadetkom, tako da se Norvežanom ni uspelo približati. Delovalo je tako, kot radi rečemo, da bi lahko igrali še nekaj dni in se Norvežani ne bi resno približali. Imeli so tudi nekaj sreče z vratnicami, a vemo, da je srečo treba izzvati, kar so Slovenci z dobro igro naredili. Lepo je, ko se ti potem v določenih trenutkih sreča res nasmehne.

Slovenski rokometaši bodo polfinale proti Dancem igrali v petek ob 21.30. Tekmi za medalji bosta v nedeljo. Za bronasto ob 9. uri, za zlato ob 13.30.

Kaj vas najbolj navdušuje pri reprezentanci? Fantje delujejo zelo povezani, čutiti je močan ekipni duh.

Zagotovo bi izpostavil vso ekipo. Vse akterje v reprezentanci. Tu ne mislim samo na igralce, ampak tudi na strokovni štab, vse, ki okoli njega skrbijo za reprezentanco. Osebno vem, da so fantje zelo povezani, da čvrsto stojijo skupaj. Na teh olimpijskih igrah se mi zdi, da se te vezi iz dneva v dan, iz tekme v tekmo še bolj povezujejo in postajajo še trdnejše.

Foto: Reuters

To se vidi na igrišču, kjer igralci uživajo, kar je najpomembnejše. Pomembno je, da ne trpiš, da ne trepetaš, kaj se bo zgodilo, če prejmeš gol, če si izključen, če zgrešiš kakšen strel. Tudi ko naredijo kakšno napako, kar je normalno, saj so samo ljudje, to preprosto popravijo ali v obrambi ali v napadu in gredo svojo pot naprej.

Imajo začrtano pot, jasno idejo, vedo, da so vsi zelo zelo pomemben del ekipe. Imamo sicer nekaj igralcev, ki na igrišču morda izstopajo, tako po zadetkih kot v igri v obrambi. Določeni fantje igrajo najboljše v karieri, kar je na takem tekmovanju zelo pomembno, in jaz sem res srečen, da se to dogaja ravno zdaj, na olimpijskih igrah.

Foto: Reuters

Po zmagi so umirjali evforijo, da se zdaj nekako spet vse skupaj šele zares začenja. Pred njimi sta vendarle tekmi za kolajne. Kaj bo do polfinalne tekme z na papirju favorizirano Dansko najpomembnejše?

Težko se je po uvrstitvi v polfinale in po tako kakovostni zmagi nad norveško reprezentanco popolnoma zadržati ter na stran potisniti čustva sreče. Kolikor jih poznam, so se fantje malce poveselili, kar je prav, verjamem pa, da je bil že z današnjim jutrom fokus popolnoma na Danski.

Danska je na teh olimpijskih igrah še neporažena in je do zadnje tekme s Švedsko (četrtfinale, op. a.) delovala, kot da je razred, dva pred vsemi, ampak zdaj, na tej tekmi, ko je šlo na izločanje, je pokazala, da ni vsemogočna, da je ranljiva in premagljiva.

Tamše verjame, da lahko padejo tudi Danci. Foto: Reuters Da, vsaj na papirju je Slovenija proti Danski v vlogi "underdoga", nefavoritinje, a to so stvari, ki bodo naše reprezentante in štab zelo motivirale. Na eni strani je Danska, ki je bila glede na svoje igre že pred olimpijskimi igrami absolutna favoritinja za naslov, na drugi strani Slovenija, ki je najprijetnejše presenečenje teh olimpijskih iger. Slovenija, ki leti na krilih znanja, osredotočenosti.

Komaj že čakam petek ob 21.30, da bom lahko spet užival v rokometu, saj vem, da se bosta spopadli reprezentanci, ki na teh igrah igrata najlepši rokomet. Komaj čakam, da se vse skupaj začne, da bom užival. Če se stvari izidejo, verjamem, da bi lahko v finalu videli tudi Slovenijo. Zakaj pa ne?

Pogumno in brez pretiranega strahospoštovanja torej.

Zagotovo. Fantje se poznajo, tu ni skrivnosti. Marsikateri danski in slovenski igralci skupaj igrajo v klubih, večkrat so tudi že igrali eden proti drugemu. Nihče ni robot, vsi so samo iz krvi in mesa. Verjamem, da bo Slovenija, čeprav ni v vlogi favoritinje, znala izkoristiti vse svoje prednosti in poskušala poiskati vse slabosti danske igre, ki jih ni prav veliko. Ampak tiste, ki so, je treba v danem trenutku izkoristiti.

Treba je iti popolnoma sproščeno na tekmo, seveda je treba biti pri tem maksimalno osredotočen na celotno dogajanje. Polfinalno tekmo je treba odigrati na vse ali nič, kar so ti fantje že počeli med olimpijskimi igrami. Verjamem, da bomo lahko v petek še bolj ponosni.

Kar smo že zdaj, ko si je kolektiv iz tako majhne države priigral boje za olimpijsko kolajno. Škoda, da ni uspelo še odbojkarjem.

Vsi skupaj smo si želeli eno in drugo. Mislim, da nas je večina kar na glas govorila o odbojkarjih v polfinalu oziroma o kolajni, na žalost se to ni izšlo. Morda bi se karte malo drugače premešale, če bi Slovenci dobili tisto tekmo s Francijo s 3:0 oziroma celo izgubili. Morda bi imeli drugega nasprotnika in bi igrali v polfinalu, a kljub vsemu čestitke tudi odbojkarjem.

Na drugi strani imamo rokometno reprezentanco, ki ji marsikdo ni pripisoval niti prehoda iz skupine v četrtfinale in je zdaj marsikoga demantirala in je v polfinalu.

Foto: Reuters

Vsi fantje so rekli, da se še ne mislijo ustaviti, da se olimpijske igre zanje nekako tretjič začenjajo. Prvič so se s tekmo v skupini, drugič s četrtfinalom in zdaj še z bojem za kolajne. Samo takšno razmišljanje je pravilno. Res jim želim, da jim uspe in da se slišimo v nedeljo po finalu ter takrat povemo še kakšen superlativ o teh fantih in celotni reprezentanci.

Vzeli ste si nekaj trenerskega premora? Kako se počutite?

Bom rekel, da sem na plačanem dopustu, da uživam in da predvsem ostajam zelo povezan z rokometom. Veliko sem v dvoranah, trenutno spremljam različne treninge, prijateljske tekme, kmalu se bodo začele lige ... Kar zadeva to, sem zelo aktiven. Sicer pa imam zdaj čas, da lahko tudi doma z družino uživam svoje življenje.