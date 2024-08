"Spisali smo že zgodovino, zakaj ne bi še kaj dodali"

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je petič uvrstila v polfinale velikega tekmovanja, a prvič v polfinale olimpijskih iger. "Ta ekipa ima pravi karakter, pravo energijo. In kdor je v to dvomil, smo mu pokazali, da smo pravi," je po veliki zmagi v četrtfinalu nad Norveško s 33:28 poudaril Blaž Janc. Slovenija bo na pariških igrah najmanj četrta, a apetiti so najvišji. "Zdaj bomo razmišljali, kot da moramo zmagati še dve tekmi," pravi kapetan Jure Dolenec, ki se zaveda, da je polfinalni nasprotnik, Danska, prvi favorit prvenstva. "Vsaka čast fantom. Nimam besed," je bil kratek selektor Uroš Zorman.

Kakšno rajanje slovenskih rokometašev in strokovnega štaba. Slovenija je v polfinalu olimpijskih iger. "Verjeli smo v to. Fokus je bil. Odločala je samo glava. Fantje so bili maksimalno osredotočeni. Vsaka čast fantom. Pišemo zgodovino, oziroma jo pišejo fantje. Nimam besed," je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal selektor Uroš Zorman. "Fantje so pravi. Videli ste to željo, to energijo. Gremo naprej!" Ker so bili fantje osredotočeni na trening in tekme skozi celoten turnir, jim je uspel ta zgodovinski podvig.

"Zdaj bomo razmišljali, kot da moramo zmagati še dve"

Foto: Reuters To je za moško reprezentanco peti polfinale na velikih tekmovanjih. "Bravo Slovenija. Včasih izgubimo kakšno žogo preveč, to je edina pomanjkljivost, a danes smo se kar dobro držali. Srečen sem. Zelo sem si želel z reprezentanco znova igrati v polfinalu velikega tekmovanja. Je pa olimpijada sploh nekaj posebnega. Zdaj imamo že kar nekaj izkušenj. Zame je to četrtič. Nobene evforije," je po zmagi na TV Slovenija razlagal kapetan Jure Dolenec, kar malo brez glasu je bil. "Če sem rekel, da se šele v četrtfinalu začenja, bom še enkrat rekel: zdaj se šele začenja. Na koncu eden še vedno ostane brez kolajne. Zdaj se je treba spočiti, pripraviti se in verjeti še naprej vase."

Še ena zmaga in kolajna bo slovenska. "Zdaj bomo razmišljali, kot da moramo zmagati še dve. Zdaj nas čaka verjetno prvi favorit turnirja. Ampak smo danes videli, da so tudi oni ranljivi. Bomo videli, kje so njihove slabosti, kako jih lahko presenetimo. Imajo super rezultate v zadnjih letih, a tudi oni so samo ljudje," se je proti polfinalu z Dansko uzrl Dolenec.

"Spisali smo že zgodovino, zakaj ne bi še kaj dodali"

Aleks Vlah je dal 11 golov. Foto: Reuters "Naj se ne končajo te olimpijske igre. Jaz bi kar nadaljeval s takimi tekmami. Da navdušujemo sami sebe in ostale. Mogoče smo koga presenetili, a mi smo verjeli v to. Trud se je poplačal in gremo v polfinale. Spisali smo že zgodovino, zakaj ne bi še kaj dodali," pa odločno in samozavestno proti petku gleda Aleks Vlah, ki je še enkrat več navdušil. Dal je kar 11 golov.

Slovenska moška izbrana vrsta bo po preboju v polfinale dosegla najboljšo uvrstitev na dosedanjih štirih olimpijskih igrah. V Rio de Janeiru 2016 je osvojila šesto mesto, na premiernih v Sydneyju 2000 je bila osma, štiri leta pozneje v Atenah pa je tekmovanje končala na 11. mestu.

Na prvi četrtfinalni tekmi je Španija po podaljšku premagala Egipt z 29:28. Na drugi je bila Nemčija po še enem podaljšku boljša od Francije s 35:34, na tretji pa je Danska v rednem delu ugnala Švedsko z 32:31. Polfinalna para sta tako: Slovenija - Danska in Španija - Nemčija.