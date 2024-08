Zgodovinsko: Slovenija je polfinalist! Silovito do obračuna z Dansko.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je polfinalistka olimpijskega turnirja! V četrtfinalu proti Norveški je vodila večji del tekme, že v polčasu za štiri gole, na koncu pa zmagala s 33:28. Nasprotnik ni imel nobenih možnosti. Najbolj učinkovita sta bila Aleks Vlah z enajstimi in Blaž Janc z devetimi goli, vratar Klemen Ferlin pa je zbral devet obramb. V petek se bo Slovenija pomerila z Dansko, ki je bila boljša od Švedske z 32:31. Selektor Uroš Zorman je v zadnjem krogu taktiziral, Slovenci so izgubili proti Nemčiji in se izognili četrtfinalnemu spopadu s Francijo. Ta se je tako pomerila z Nemčijo in po hudi bitki in podaljšku izgubila s 34:35. V prvem polfinalu se bodo tako Nemci pomerili s Španci.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, četrtfinale:

Sreda, 7. avgust:

Foto: Guliverimage Norveška tako kot Slovenija dlje od četrtfinala na olimpijskih igrah še ni prišla. Slovenija sicer četrtič nastopa na olimpijskih igrah, Norveška tretjič. Čeprav so se Slovenci izognili favoriziranim Dancem in tudi neugodnim gostiteljem ter branilcem naslova iz Tokia so se v slovenskem taboru dobro zavedali, da spopad za mesto v zgodovinskem polfinalu niti približno ne bo lahek. Slovenci so imel nekaj težav s poškodbami, te so pestile Mateja Gabra, pa Klemna Ferlina in predvsem Boruta Mačkovška, a so bili vsi za četrtfinale nared.

Foto: Reuters Blaž Janc je pred tekmo priznal, da so se igralcem po dobrih predstavah povečale ambicije: "Pokazali smo odlično igro, tako da so naša pričakovanja kot pričakovanja javnosti zrasla, kar je normalno in tudi pravilno." In izbranci Uroša Zormana so četrtfinale tako odločno tudi začeli. V 13. minuti je Slovenija prvič povedla za dva gola (8:6). Po protinapadu je Janc v 20. minuti s svojim četrtim golom poskrbel za vodstvo z 11:8. Kapetan Jure Dolenec je z golom v 21. minuti dosegel svoj 703. zadetek v reprezentančni karieri. S tem je na prvem mestu večne lestvice prehitel Luko Žvižeja. Za izid polčasa 16:12 sta največ zadetkov prispevala Janc (pet) in Aleks Vlah (štiri). Predvsem pa so Slovenci izvrstno igrali v obrambi.

Slovenci so do polovice drugega polčasa zanesljivo držali tri, štiri gole prednosti, nakar je bil izključen Dean Bombač. Sodnik je strogo dosodil, da je vrgel žogo v smeri nasprotnikove glave. Ob vodstvo s 25:23 so tako ostali brez pomembnega člena igre. Kljub izključitvi, pa ob vse več nervoze na obeh straneh in vse bolj grobi igri nasprotnika je Slovenija brez težav držala prednost dveh, treh golov. Nenazadnje pa je bil že 10 minut pred koncem Vlah pri 11 zadetkih! Ko je Borut Mačkovšek tri minute do konca zadel za 30:25, je bila tekma odločena, Slovenija pa polfinalist. Končni izid pa 33:28.

Dve četrtfinalni drami

Španska reprezentanca je prva postala polfinalistka olimpijskega turnirja. V prvem četrtfinalnem obračunu je po podaljšku z 29:28 (8:12, 25:25) premagala Egipt. Branilci olimpijskega naslova iz Tokia Francozi pa so se v drugem četrtfinalu pomerili z Nemčijo, zmagovalko slovenske skupine. Po hudi bitki in dramatični končnici ter podaljšku so Nemci slavili s 35:34.

Nemci so v dramatični tekmi izločili branilce naslova iz Tokia in gostitelje letošnjih iger Francoze. Foto: Reuters

Dika Mem je žogo v izdihljajih rednega dela tekme praktično podaril Nemcem, ti pa so tekmo popeljali v podaljške. Foto: Reuters Po delnem izidu 4:0 so Nemci povedli 26:25 deset minut pred koncem rednega dela tekme, a pred koncem dvoboja je spet kazalo na domačo zmago, ko so minuto pred koncem Francozi vodili še z 29:27. Nemci, sicer olimpijski prvaki iz Berlina 1936 in ob tem srebrni iz Aten 2004 in Ria 2016, so znižali po sedemmetrovki, nato pa izkoristili darilo Dike Mema, ki je žogo praktično podaril Nemcem, ti pa so tekmo popeljali v podaljške. V teh je izenačen dvoboj v dramatični končnici štiri sekunde pred iztekom časa odločil Renars Uščins, David Späth pa je nato še ubranil poskus Valentina Porteja ob koncu.

Za dvakratne svetovne in evropske prvake Nemce je Uščins, Nemec latvijskega rodu, dosegel 14 golov, šest sta jih dodala Sebastian Heymann in Johannes Gola. Pri Francij, šestkratnih svetovnih in štirikratnih evropskih prvakih, pa je bil z desetimi najuspešnejši Mem, Hugo Descat pa je prispeval osem golov. Po tekmi je bogato kariero sklenil tudi legendarni francoski as Nikola Karabatić.

Za Španijo in Nemčijo se je nato v polfinale olimpijskih iger uvrstila danska reprezentanca, ki je bila boljša od Švedske z 32:31 (16:16). Danci, olimpijski prvaki iz Rio de Janeira leta 2016 in podprvaki iz Tokia leta 2021, so odpor tradicionalnih skandinavskih tekmecev zlomili v zadnjih desetih minutah dvoboja. Pri Dancih sta bila najbolj učinkovita Simon Pytlick z devetimi in Mikkel Hansen s šestimi goli, pri Švedih pa je Felix Claar dosegel sedem zadetkov.

Izločilni boji rokometnega olimpijskega turnirja potekajo na nogometnem stadionu Pierre Mauroy v Lillu, polfinalni tekmi sta na sporedu v petek, devetega avgusta, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo, 11. avgusta.