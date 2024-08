Rokometaši čakajo tekmeca, Klančarjeva z novim rekordom, Vodišek vodi

Plavalka Neža Klančar je v finalu discipline 50 metrov prosto postavila nov državni rekord in zasedla šesto mesto.. Rokometaši so se z Nemci udarili za vrh skupine A, po zmagi s 36:29 pa so ga zasedli Nemci. Slovenija napreduje kot druga, zvečer pa bo znan četrtfinalni nasprotnik. Benjamin Savšek se je v kajakaškem krosu prebil v četrtfinale, Peter Kauzer, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar pa končali s tekmovanjem. Toni Vodišek je po prvem dnevu v vodstvu.

Četa Uroša Zormana se bo, po porazu z Nemčijo z 29:36, kot druga podala v četrtfinale. Tam jo čaka tretjeuvrščeno moštvo skupine B. V primeru večerne zmage Norveške nad Dansko bo to Egipt, katerikoli drug rezultat pa prinaša boj prav z Norvežani. Zorman je na srečanju z Nemčijo sicer veliko rotiral, glavno pa je bilo, da se nihče ni poškodoval, tako da bo ekipa v boju za nastop v polfinalu lahko nastopila v najmočnejši zasedbi. Nekaj skrbi sicer povzročajo še poškodbe Mateja Gabra, Klemna Ferlina in Boruta Mačkovška, ki jih tokrat ni bilo v kadru za tekmo.

Poseben dosežek je uspel tudi kapetanu Juretu Dolencu, ki je na vrhu večne lestvice strelcev izenačil s pomočnikom Luko Žvižejem. Oba sta v dresu z državnim grbom zabila 702 zadetka, Dolenec pa bo imel že v sredo na četrtfinalni tekmi priložnost, da se povzpne na sam vrh.

Klančarjeva odlična v finalu Neža Klančar je z novim državnim rekordom zasedla šesto mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Plavalka Neža Klančar je v finalu v disciplini 50 metrov prosto postavila nov državni rekord, ta zdaj znaša 24,35, kar je zadostovalo za šesto mesto. Klančarjeva je postala šele četrta Slovenka s finalnim nastopom na OI.

Novega olimpijskega naslova se veseli Švedinja Sarah Sjöström.

Toni Vodišek je po prvem dnevu vodilni. Foto: Reuters Toni Vodišek in tekmovalci v razredu formula kite so morali zaradi prešibkega vetra kar nekaj časa čakati na začetek tekmovanja, a razpletlo se je odlično. Koprčan po prvem dnevu vodi.

Jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta v mešanem razredu 470 po tretjem dnevu in šestih regatah med 19 posadkami ostala na 18. mestu. V peti regati sta bila 17., v šesti pa 15. Žan Luka Zelko je v razredu ilca 7 po današnjih 14. in 16. mestu napredoval na skupno 17., Lin Pletikos pa je v razredu ilca 6 s 34. napredovala na 31. mesto med 43 tekmovalkami.

Slovenki sta bili 42. in 59. Foto: Guliverimage Kolesarski spored se je končal z žensko cestno dirko, olimpijska prvakinja je po napadu tri kilometre pred ciljem postala Američanka Kristen Faulkner, Slovenki Eugenia Bujak in Urša Pintar sta cestno dirko končali na 42. (+7:53) oziroma 59. mestu (+8:51).

V kajakaškem krosu je bila na sporedu osmina finala. Benjamin Savšek se je z drugim mestom v svoji skupini prebil v četrtfinale, Peter Kauzer pa je s tretjim v svoji končal z nastopi. Eva Terčelj in Eva Alino Hočevar sta zasedli tretje oziroma četrto mesto in se prav tako nista uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

Đoković do zlatega slama, zgodovinska medalja za ekipo beguncev

Novak Đoković je olimpijski prvak. Foto: Reuters Vrhunec dneva je prinesel moški teniški finale med Carlosom Alcarazom in Novakom Đokovićem. Po izjemni teniški partiji in slabih treh urah igre je srbski veteran še dopolnil bogato zbirko zmag in vknjižil zlati slam - ob vseh štirih osvojenih grand slam in je zdaj osvojil še zlato olimpijsko odličje.

Za zlato odličje v dvojicah se bosta pomerili tretji nosilki Italijanki Sara Errani in Jasmine Paolini ter Rusinji Mira Andrejeva in Diana Šnajder, ki sicer nastopata pod nevtralnimi simboli. Bron sta osvojili Španki Cristina Bucsa in Sara Sorribes Tormo.

Za zgodovinski dosežek je poskrbela Cindy Ngamba, ki je begunski olimpijski ekipi zagotovila prvo medaljo v zgodovini, potem ko je zmagala v četrtfinalu boksarskega turnirja v Parizu. V boksu namreč oba poraženca polfinalnih dvobojev prejmeta bron.

Nemka Jessica von Bredow-Werndl je ponovila uspeh izpred treh let v Tokiu ter osvojila zlato medaljo v dresurnem jahanju. Na konju Tsf Dalera BB je zbrala 90,93 odstotka točk. Južnokorejski lokostrelec Woojin Kim je v Parizu osvojil še tretjo zlato medaljo, tokrat med posamezniki, po hudem boju je ugnal Američana Bradyja Ellisona.

Kitajec Fan Zhendong je, po zmagi nad Švedom Trulsem Möregaardhom, postal olimpijski prvak v namiznem tenisu med posamezniki. Njegov rojak Liu Yang je osvojil zlato medaljo na krogih v gimnastiki, na dvovišinski bradlji pa je kitajsko zmagoslavje preprečila Kaylia Nemour, ki je Alžiriji priborila prvo odličje v Parizu in prvo zlato po Londonu 2012. Filipinec Carlos Edriel Yulo je bil najboljši na preskoku in osvojil še drugo zlato na teh igrah.

Cindy Ngamba piše zgodovino. Foto: Reuters Strelka iz Čila Francisca Crovetto Chadid je po dodatnem razstreljevanju postala olimpijska prvakinja v disciplini skeet. Novi olimpijski prvak v golfu je Američan Scottie Scheffler, sicer najboljši golfist na svetu na računalniški lestvici. Tajvanca Lee Yang in Wang Chi-Lin sta osvojila zlato medaljo v moških dvojicah v badmintonu

Organizatorjem tekmovanj v deskanju na valovih na Tahitiju pa še naprej nagaja vreme. Potem ko so morali enkrat že preložiti odločilne boje za odličja zaradi premočnega vetra, so deskarji zdaj ostali brez tekme zaradi pomanjkanja valov. Na valove se bodo znova podali predvidoma v noči na torek.