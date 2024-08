Neža Klančar je na OI v Parizu v disciplini 50 metrov prosto osvojila končno 6. mesto. Še enkrat več je popravila državni rekord, ki sedaj znaša 24,35. Že pred tem ga je v predtekmovanju in polfinalu dvakrat popravila in s tem poskrbela, da se je kot četrta plavalka v samostojni Sloveniji prebila v veliki finale iger pod petimi krogi. Pred njo je to uspelo le še srebrni Sari Isaković v Pekingu 2008, 8. Blažu Medvešku štiri leta prej v Atenah in 6. Igorju Majcnu leta 1992 v Barceloni.