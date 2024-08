Računica Uroša Zormana, ki ni želel ponoviti napake

Slovenski rokometaši so na zadnji tekmi skupinskega dela olimpijskega turnirja v Parizu visoko z 29:36 (14:23) v boju za prvo mesto ob precej rezervirani predstavi izgubili proti Nemčiji. Slovenci se tako v izločilne boje v Lille, kjer bodo na sporedu izločilni boji, podajajo z drugega mesta. "Nismo želeli ponoviti napake iz Ria, ko smo v četrtfinalu naleteli na Dansko in imeli tako res le odstotek možnosti za uspeh. Letos smo tako rekli, da bomo pametnejši in bolj modri," je bil po koncu odkrit kot vedno selektor Uroš Zorman.

Taktiziranje, netaktiziranje, preračunavanje možnih scenarijev, nameren poraz … je bilo kaj od naštetega v mislih slovenskega selektorja Uroša Zormana pred tekmo z Nemčijo? "Nismo želeli ponoviti napake iz Ria, ko smo v četrtfinalu naleteli na Dansko in imeli tako res le odstotek možnosti za uspeh. Letos smo tako rekli, da bomo pametnejši in bolj modri. Seveda se zavedamo, da se to lahko obrne in nas bo teplo po glavi, a tako pač je. Če imamo na izbiro, ali igramo proti domačinom pred 25 tisoč navijači, če se bodo ti seveda uvrstili naprej, ali pa neko drugo reprezentanco, mislim, da je vsem jasno, kaj in kako. Sanje so zdaj pred nami," je bil po porazu jasen Zorman.

Zorman prevetril zasedbo

Slovenski selektor je povsem premešal karte že na začetku tekme, ko je na igrišče poslal prevetreno zasedbo, med drugim sta bila del tudi siceršnji rezervi Kristjan Horžen in vratar Urh Kastelic, ki sta sicer v prvih minutah kot zadovoljivo unovčila selektorjevo zaupanje. Nato je Zorman v ogenj poslal tudi slovenske prvokategornike, ki so do izida 13:13 še držali, nato pa je ob delnem izidu 10:1 sledil globok padec v brezno, ki si ga kljub temu, da obračun ni imel pravega tekmovalnega naboja, Slovenci ne bi smeli privoščiti. S tem je bila tekma tudi odločena, ob tem pa je postalo jasno, da se bodo Slovenci v Lille in četrtfinale podali z drugega mesta.

Slovenci so Nemcem parirali do rezultata 13:13. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Edino, kar je bodlo v oči je ta padec v igri v drugih petnajstih minutah prvega polčasa, ko smo šli iz +2 na -9, privoščili smo si prevelik padec v koncentraciji. Smo pa že pred tekmo dobro vedeli, kaj ta tekma prinaša. Na koncu bo zagotovo prišla še kakšna kritika, a mi vemo, zakaj smo tukaj, zakaj delamo. Mi o tem odločamo in skupaj smo se tako odločili. Fantom nimamo kaj zameriti, drugi polčas je bil zelo dober, škoda, da se nam iz tekme v tekmo ponavljajo enake stvari. Izkoristili smo tudi priložnost, da bi lažje sanirali nekatere težave s poškodbami, zdaj imamo še dva dni, ki jih bomo izkoristili za regeneracijo," je dejal Zorman, ki je izven pogona ob že tako poškodovanem Borutu Mačkovšku zunaj pogona pustil še načeta Mateja Gabra in vratarja Klemna Ferlina.

"Fantje imajo težave s poškodbami, tako da vsak dan pride prav. Kdor bi nam pred turnirjem rekel, da bomo v zadnjem krogu prvega dela že uvrščeni naprej, pa da bomo imeli možnost še kakšnega izmed igralcev spočiti, bi mu dejal, naj ne sanja. Pred turnirjem bi bil zadovoljen že z bojem za četrto mesto v skupini. Sami smo si to priborili in se tako odločili. Če bomo na koncu vse skupaj 'zasrali', bomo to naredili sami," je bil še jasen Zorman.

Kristjan Horžen je bil s sedmimi goli najboljši slovenski strelec. Foto: Guliverimage

Pot v Lille in učenje na izkušnji iz Ria

Slovenci so prvi del turnirja tako končali s tremi zmagami in dvema porazoma. Najprej so izgubili s Španijo, nato po vrsti premagali Hrvaško, Švedsko in Japonsko in si že predčasno zagotovili mesto med najboljšimi osmimi ekipami tekmovanja, za konec pa so tako morali priznati premoč še Nemčiji. Zdaj čakajo na nasprotnika v četrtfinalu, ki bo na sporedu v sredo v Lillu. To bo tretjeuvrščena reprezentanca skupine B.

"Mislim, da imamo glede na prikazano z izjemo tistih petnajstih minut danes imamo realne možnosti, da dosežemo zgodovinski dosežek. Zdaj se za nas šele začenja. Pogosto rečemo, da se ne znamo tako dobro učiti na naših napakah, mogoče nas bo tudi tokrat udarilo po glavi, a celotna situacija je takšna kot je. V četrtfinalu so vse ekipe izredno močne, pa ne samo v četrtfinalu, mislim, da smo vsi videli, da je vseh 12 ekip na tem turnirju smetana rokometa. Če nam bo zdaj to kdo zameril? Iskreno … bom raje tiho. Mi vemo, zakaj smo tukaj vemo, kako in kaj in če nam bo zaradi tega kdo kaj očital, naj nam očita. Daleč od tega, da nas čaka lahka naloga, a kanček možnosti več pa mislim, da bomo imeli," se je proti Riu, kjer je je Zorman Slovenijo zastopal še kot igralec obrnil slovenski selektor.

Takrat je Slovenija po dobrem prvem delu v četrtfinalu naletela na mino v obliki Danske in na koncu izgubila ter turnir končala na šestem mestu. Zdaj se Slovenci nadejajo drugačnega izkupička. "Pred nami je četrtfinale olimpijskih iger, cilj, ki smo si ga vsi pred turnirjem potihoma želeli in sanjali. Tiha želja je bila, da se v četrtfinalu izognemo Franciji in Danski, to so bile pobožne sanje in želje. Naredili smo ogromno stvar, je pa res, da so stvari tudi v drugi skupini precej premešane. Bomo videli, verjamem v našo ekipo," je še sklenil Zorman.

Blaž Janc se veseli poti v Lille. Foto: Reuters

Janc: Če bi mi nekdo pred turnirjem rekel, da ...

Podobno so po tekmi razmišljali tudi slovenski rokometaši. "Če bi mi nekdo pred turnirjem rekel, da bomo že pred zadnjo tekmo uvrščeni v četrtfinale, bi se mu verjetno smejal. Pokazali smo odlično igro, tako naša pričakovanja kot pričakovanja javnosti so zrasla, kar je normalno in tudi pravilno. Ni potrebe po kakšnem strahu, vsi vemo, kaj naslednja tekma prinaša, tako da gremo z veliko mero samozavesti v to tekmo. Na koncu smo danes izgubili, a privarčevali tudi nekaj moči," je bil jasen Blaž Janc, ki se je ob nekoliko omejeni minutaži podpisal pod tri zadetke.

"Kar se tiče nasprotnika v četrtfinalu, je kalkulacij še ogromno, na koncu koncev pa igraš četrtfinale olimpijskih iger, tako da če bi želeli imenovali nasprotnika, ki bi ga z gotovostjo premagali, ga ni. Gremo na polno, to tekmo moramo zmagati. Tudi sicer nismo imeli neke možnosti izbire, če bi me vprašali pred turnirjem, s kom si ne želim igrati, bi rekel z Danci, ki so razred zase," je bil jasen eden izmed glavnih členov izbrane vrste. "Tisti, ki smo bili do zdaj najbolj obremenjeni, smo danes malce počivali. Naredili smo kar nekaj menjav, nekaj fantov ima težave s poškodbami tako da je bila to odlična prilika, da se jih odpočije. Vseeno smo na koncu pokazali karakter, tudi ko so imeli že deset zadetkov prednosti smo se vrnili v igro, tako da gremo lahko z dobrimi občutki v Lille. Prihaja tekma, ki smo jo vsi komaj čakali," je še sklenil Janc.

