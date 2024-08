Po slovenskih odbojkarjih so do tesne zmage na olimpijskih igrah danes prišli še slovenski rokometaši. Ti so v zahtevnem obračunu na koncu z 29:28 (15:15) premagali Japonsko in si že krog pred koncem rednega dela zagotovili mesto v četrtfinalu in vstopnico za pot v Lille. Še posebej je danes izstopal Aleks Vlah, ki se je podpisal pod 14 zadetkov in tako le za zadetek zgrešil strelski rekord olimpijskih iger.

"Sem slišal. Ne obžalujem, niti tega nisem vedel, niti nisem razmišljal. Mogoče, če bi vedel, bi poskusil še enkrat (smeh, op. p.)," je na vprašanje, ali je vedel, da je bil le zadetek oddaljen od strelskega mejnika olimpijskih iger, v smehu odgovoril Aleks Vlah, ki se je bolj kot svojih kar 14 zadetkov (14/20) veselil novih dveh točk slovenske izbrane vrste. Petnajst zadetkov je do zdaj na olimpijskih igrah dosegel le Poljak Jerzy Klempela leta 1976 na tekmi proti Tuniziji, Vlah se je na drugem mestu na lestvici najboljših strelcev vseh časov na tekmovanju petih krogov izenačil s Francozom Fredericom Vollejem, ki mu je to uspelo leta 1996 proti Braziliji.

Strelski rekordi na olimpijskih igrah na eni tekmi: 15 golov: Jerzy Klempela (1976, Poljska – Tunizija) 14: Aleks Vlah (2024, Slovenija – Japonska)

Frederic Vollel I (1996, Francija – Brazilija) 13: Istvan Vargar (1972, Madžarska – ZDA)

Kenji Tamamura (1988, Japonska – Madžarska)

David DeGraafe (1996, ZDA – Kuvajt)

Marc Baumgartner (1996, Švica – ZDA)

Michael Kraus (2008, Nemčija – Islandija)

Niclas Ekbergh (2012, Švedska – Velika Britanija)

Hampus Wanner (2020, Švedska – Bahrajn)

Mathias Gidseh (2024, Danska – Argentina) ...

"Mislim, da je to tudi moj strelski rekord v članskih vrstah. A bolj kot to je bilo pomembno, da smo na koncu zadržali žogo, izborili smo si to zmago. Res se počutim dobro, in to kljub naporni sezoni in napornim pripravam, očitno je to recept. Trkam, da nimamo nobenih poškodb, da vsi zdravi nadaljujemo naprej. Sanje so dovoljene," je bil zadovoljen Vlah.

Slovenci so si že priborili mesto v četrtfinalu. Foto: Anže Malovrh/STA

Prigarana zmaga

Slovenci so se proti Japonski sicer za tretjo zmago olimpijskega turnirja pošteno namučili, tekmo so slabo odprli, nato pa imeli ves čas težave s hitrimi Japonci, a so jim nato v drugem polčasu le nekoliko ušli. "Igral sem svojo igro, igrali smo svojo tekmo, Japonska je povzročala težave vsem ekipam razen Nemčiji. Res igrajo hitro, imeli smo težave v obrambi z njihovimi igralci predvsem v igri ena na ena. Znali smo ostati v igri, povedli smo v drugem polčasu in na koncu smo si izborili zmago," je dodal Vlah.

Slovenci so si z zmago že zagotovili pot v četrtfinale, njihov tekmec bo znan po koncu zadnjega kroga prvega dela. Še pred tem se bodo Slovenci pomerili z Nemčijo, ta tekma pa bo odločala tudi o prvem mestu v skupini. "Težko je odgovoriti, kaj si želimo naprej, vsako tekmo gremo na zmago. Kakšna bo računica po nedeljskih tekmah, ne vemo, čakamo nedeljo, čim bolje se moramo pripraviti na tekmo z Nemčijo. Zagotovo bomo pogledovali proti morebitnim nasprotnikom, a načeloma nimamo vpliva, ker se tekme še igrajo. Pomembno je, da smo osredotočeni nase, zdaj se veselimo tega četrtfinala, v nedeljo pa znova na vse ali nič," je še povedal Vlah.

Zorman: Nismo še rekli zadnje

Slovenci so tako zmagi nad Hrvaško in Švedsko dodali še dve točki nad Japonsko. Čeprav je šlo za – vsaj na papirju – najlažjega tekmeca v skupini, so tekmeci iz dežele vzhajajočega sonca več kot le pokazali svojo kakovost ter predvsem s hitrimi potezami otežili delo slovenskim rokometašem in selektorju Urošu Zormanu. "To je bila ena tistih tekem, kjer smo imeli mi pritisk, breme, ker smo imeli na tej tekmi ogromno za izgubiti, Japonska pa na drugi strani nič. Mislim, da smo imeli kljub temu zadnjih 20 minut dogajanje na parketu kar pod nadzorom, ves čas se je naša prednost gibala okoli dveh, treh zadetkov. Fantom čestitam za zmago, zavedamo se, da to ni bila briljantna predstava, je pa na koncu pomembna zmaga. Bilo je prisotne nekaj nervoze, dosegli pa smo želeni cilj. Zdaj gremo naprej," je bil kljub nebriljantni predstavi zadovoljen Zorman.

Zorman se je s svojo zasedbo na štirih tekmah veselil treh zmag. Foto: Reuters

"V napadu smo naredili preveč tehničnih napak in to nas je na koncu stalo še boljšega rezultata. Japonci nas niso v ničemer presenetili. Na koncu sta pomembni le dve točki, tudi če bi danes zmagali z 20 goli razlike, nam to ne bi čisto nič koristilo. Najpomembnejše je, da smo se uvrstili v četrtfinale, kar nam je bil cilj že pred turnirjem. Zdaj smo se postavili v položaj, ko lahko malce zadihamo in se v miru pripravimo na to zadnjo tekmo, kar so si fantje zaslužili. Bile so naporne štiri tekme, lahko smo zadovoljni. Nismo toliko čutili pritiska vloge favorita, bolj tega, kaj nam tekma prinaša. Japonska je igrala svoj rokomet, brez pritiska rezultata, kar se vedno pozna, pa s tem ne zmanjšujem pomena in veličine njihove igre, ki so jo na tem prvenstvu večkrat pokazali. Gre za zelo dobro reprezentanco, bi pa rad fantom čestital, da so vse zdržali in smo na pragu nečesa, nismo še rekli zadnje," je še poudaril slovenski selektor.

Slovence v nedeljo ob 14. uri čaka še boj z Nemčijo. Foto: Reuters

Ob odsotnosti Boruta Mačkovška, ki ima težave s poškodbo, je še več dela in odgovornosti padlo na Mateja Gabra, ki je imel skupaj z Blažem Blagotinškom nemalo težav s hitro japonsko reprezentanco. "Japonci so res hitra ekipa, že na prejšnjih tekmah so to večkrat dokazali. Želeli smo si, da bi se nam prej uspelo odlepiti, a ni šlo. Kljub temu smo tekmo dokaj mirno pripeljali do konca, zdaj pa gremo naprej. Na začetku smo delovali, kot da smo malce živčni. Vseeno smo dokazali, da smo prava ekipa. Nismo čutili dodatnega pritiska, vedeli smo, kaj nas čaka, Japonci so vse prej kot naivna ekipa," je poudaril Gaber, ki je prepričan, da slovenska reprezentanca še ni rekla zadnje.

"Najprej smo rekli, da je naš glavni cilj četrtfinale, zdaj, če sem iskren, smo postali malce lačni, a se zavedamo, da moramo ostati na realnih tleh. Najprej Nemčija, potem pa naprej," je še dodal slovenski krožni napadalec. Slovenci so krog pred koncem prvega dela s šestimi točkami na vrhu izenačeni z Nemčijo, s katero se bo Slovenija pomerila v nedeljo ob 14. uri. Obe ekipi sta si že zagotovili mesto med najboljšimi osmimi ekipami prvenstva. To pa ne velja za Švedsko, Španijo in Hrvaško, vse tri reprezentance imajo po štiri točke, Japonska je zadnja brez osvojene točke.

