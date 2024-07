Kauzer previden pred polfinalom, rokometašice želijo popraviti vtis

Na pariških brzicah po 15.30 polfinalni nastop čaka izkušenega kajakaša Petra Kauzerja, v primeru uspešnega nastopa pa po 17.30 še finale. V kvalifikacijah ni navdušil, v hudi pripeki se ni dobro počutil. "Da je proga zahtevna, je prav, olimpijska mora biti. Vsekakor bodo nekaj pomagale izkušnje, teh pa imam kar veliko. Kolajne ne bom napovedoval, konkurenca je zelo strnjena, vsaka manjša napaka te oddalji od vrha," pravi srebrn iz Ria 2016.

Rokometašice želijo popraviti vtis. Foto: Reuters Četrta tekma na turnirju čaka slovenske rokometašice, ki bodo po visokem porazu proti Nemčiji vtis skušale popraviti proti Norveški. Tekma se bo pričela ob 21. uri. V slovensko obarvani rokometni skupini A se bodo merile še Južnokorejke in Švedinje ter Nemke in Danke.

Judoistični boji tudi tokrat ne bodo minili brez slovenske udeležbe, potem ko se bo v kategoriji do 78 kilogramov predstavila Metka Lobnik.

Zanimivo bo tudi v Marseillu, kjer bo plove nadaljevala Lina Eržen, medtem ko bosta Žan Luka Zelko in Lin Pletikos začela olimpijsko preizkušnjo.

Uradno šesti tekmovalni dan bodo podelili 18 kompletov odličij. Začele se bodo atletske končne odločitve, in sicer s hitro hojo za moške in ženske. V Marseillu bodo podelili prva kompleta odličij v jadranju, novi prvaki na igrah v Parizu bodo med drugim znani tudi v veslanju, judu v kategorijah do 78 kilogramov za ženske in do 100 kilogramov za moške ter plavanju. Odličja bodo razdelili tudi kajakašem na divjih vodah, v športni gimnastiki pa bo Američanka Simone Biles v finalu mnogoboja lovila šesto zlato olimpijsko kolajno.

Na teniških igriščih Roland Garrosa pa bodo na sporedu polfinalni obračuni v ženski konkurenci.

Pariz 2024, 1. avgust, slovenski nastopi: Jadranje:

ILCA 7, 2 plova, moški (Žan Luka Zelko)

12.00: IQFoil, 4 plovi, ženske (Lina Eržen)



Judo:

10.00: do 78 kg, 1. krog, ženske (Metka Lobnik)

10.28: do 78 kg, 2. krog, ženske (Metka Lobnik?)

12.20: do 78 kg, osmina finala, ženske (Metka Lobnik?)

13.16: do 78 kg, četrtfinale, ženske (Metka Lobnik?)

16.34: do 78 kg, repasaž, ženske (Metka Lobnik?)

16.51: do 78 kg, polfinale, ženske (Metka Lobnik?)



Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30: K-1, polfinale, moški (Peter Kauzer?)



Lokostrelstvo:

9.30: posamično, 1. krog, moški (Žiga Ravnikar?)

10.22: posamično, 2. krog, moški (Žiga Ravnikar?)

15.30: posamično, 1. krog, moški (Žiga Ravnikar?)

16.22: posamično, 2. krog, moški (Žiga Ravnikar?)



Rokomet:

Skupina A, 4. krog, ženske:

21.00: Slovenija - Norveška



Judo:

17.49: do 78 kg, za 3. mesto, ženske (Metka Lobnik?)

17.59: do 78 kg, za 3. mesto, ženske (Metka Lobnik?)

18.09: do 78 kg, finale, ženske (Metka Lobnik?)



Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

17.30: K-1, finale, moški (Peter Kauzer?)