Žiga Ravnikar je srečanje začel slabše od tekmeca, v prvih dveh nizih je štirikrat zadel osmico, dvakrat pa devetico, kar je Italijan izkoristil za vodstvo s 4:0. Prelomni trenutek je bil zadnji strel tretjega niza, ko je 24-letnik iz Nožic pri Domžalah zadel sedmico in Italijanu ponudil možnost za izenačenje in vodstvo s 5:1.

"V mirnem bi šlo v devet, tukaj pač v sedem"

"Tista sedmica je bila v bistvu edina napaka, ki bi jo popravil za nazaj. Malce nisem bil nepozoren, lok se je malenkost nagnil v desno in tudi zaključek je bil posledično v desno stran. Ker so take vetrovne razmere, to še toliko bolj 'eskalira'. V mirnem bi šlo v devet, tukaj pač v sedem," je ključni trenutek dvoboja za STA pospremil Ravnikar.

V nadaljevanju je bil sicer natančnejši, a je bila prednost Italijana že tako velika, da je lahko z enim izenačenim nizom dvoboj pripeljal do konca.

"Najbolj me boli, ker sva s trenerjem nekako preračunavala, saj so vsi prej streljali leve zadetke in sva merilno napravo pred začetkom prestavila v levo, začel pa sem s tistima desnima osmicama. Vmes sem prestavljal merilno napravo, ampak ni šlo noter. Ko enkrat zaostajaš z 1:5, je težko priti nazaj," je dodal Ravnikar.

V Pariz prišel z željo po visoki uvrstitvi, tudi po medalji

Vseeno je bil blizu preobratu in streljanju dodatnih puščic. "Škoda, da so dvoboji pri lokostrelstvu tako kratki, ker se mi zdi, da sem veliko bolje pripravljen in sposoben pokazati veliko več," je priložnost obžaloval slovenski lokostrelec.

"Definitivno je cela sezona podrejena nastopu na OI. Od nastavitve opreme, testiranja, različnih nastavitev, treningov ... Ravno to najbolj boli pri lokostrelstvu, ker lahko izgubimo le en dvoboj in je konec. Kakšni drugi športi imajo še repasaže, skupinski del in več nastopov. Mogoče je to tudi čar tega lokostrelstva," je nekaj malega tolažbe našel 24-letnik.

V pogovoru je poudaril, da je prišel v Pariz z željo po visoki uvrstitvi, tudi po medalji. Sploh ker v tem športu odločajo malenkosti: "Tu bi lahko prišel tudi do medalje, ker vem, da sem tega sposoben. V svetovnem pokalu, zadnjim pred olimpijskimi igrami, sem prišel do sedmega mesta in sem v četrtfinalu za las izgubil proti prvouvrščenemu na svetu."

Na tribunah je imel bučno podporo s strani, saj je bil vseskozi v očesnem kontaktu s svojo družino in nekaj navijači. Tudi olimpijskih oziroma večjih aren je že vajen, sploh po nastopu na OI v Tokiu pred tremi leti.

Presenetil ga je veter

Tista izkušnja mu je precej pomagala pri samem dojemanju bolj razvlečenega tekmovanja. Posledično je bila tudi osredotočenost toliko boljša, še posebej ob prestavljenem obračunu s srede na četrtek. Priznal pa je, da ga je presenetil veter.

"Tri, štiri dni smo gledali dvoboje, s trenerjem sva analizirala razmere, a ko sem prišel na linijo, me je kar malo presenetilo, kako se veter vrtinči. Mogoče je to ena stvar, ki nam še nekoliko manjka," je izpostavil Ravnikar v zelo vetrovnih razmerah na tekmovališču.

Za konec je dejal, da so v slovenski reprezentanci v zadnjih petih letih naredili velik napredek pod vodstvom Gregorja Končana. "Vsako leto stopimo eno stopničko višje, to se vidi tudi na rezultatih. Za naslednja štiri leta, za Los Angeles, se mi zdi, da bomo šli še kar par stopničk višje," napoveduje Ravnikar.

Ta je s svojo rojakinjo Žano Pintarič že sklenil nastope v Parizu. V petek bo na sporedu še tekma mešanih dvojic, a Slovencev ni v osmini finala.

Preberite še: