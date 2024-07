Jorgićev zmagoviti olimpijski deja vu, Anka Pogačnik v drugem krogu

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v 2. krogu olimpijski iger s 4:2 premagal Liama Pitchforda in napredoval v osmino finala. Z istim rezultatom je z Britancem opravil tudi na zadnjih OI v Tokiu. Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kilogramov uspešno opravila s prvo borbo in se prebila v drugi krog. Mlada kanuistka Eva Alina Hočeva si bo na brzicah poskušala priboriti finale. Ob 16. uri tekma tretjega kroga čaka naše rokometaše, pomerili se bodo z močnimi Švedi. Štirje plovi danes čakajo tudi jadralko Lino Eržen.

Sredin spored je odlično začel namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki se je v drugem krogu, tako kot v Tokiu, meril z Britancem Liamom Pitchfordom in ga tudi tokrat premagal s 4:2 (11:9, 11:7, 9:11, 11:6, 5:11, 11:6). V osmini finala ga čaka Taipejec Ju-Yun Lin.

Anka Pogačnik je napredovala v drugi krog. Foto: www.alesfevzer.com Judoistka Anka Pogačnik je odlično začela boje na tatamiju v dvorani Champ-de-Mars. 32-letnica, ki prvič nastopa na olimpijskih igrah, je v prvem krogu v kategoriji do 70 kilogramov z vazarijem in s končnim prijemom premagala tekmovalko iz Čada, Demos Memneloum.

Moška rokometna reprezentanca, ki ima zaenkrat na olimpijskem turnirju eno zmago in en poraz, se bo ob 16. uri v tretjem krogu pomerila s favorizirano Švedsko.

Veslača Isak Žvegelj in Nina Kostanjšek se bosta merila za razvrstitev med 13. in 24. mestom.

Prvi krog, predvidoma nekaj po 19. uri, čaka lokostrelca Žigo Ravnikarja, novi plovi pa jadralko Lino Eržen. V primeru uspešnega nastopa v današnjih kvalifikacijah pa bo v boju za najvišja mesta na pariških brzicah kanuistka Eva Alina Hočevar.

Evo Alino Hočevar čaka polfinale in morda finale. Foto: Guliverimage

Zaplet na Tahitiju, zelena luč za triatlon na Seni Cassandre Beaugrand je zmagovalka triatlona, ki so ga vendarle lahko izpeljali tudi s plavalnim delom. Foto: Reuters

Že ponoči bi morala biti ob ugodnih pogojih znana tudi nova prvaka v deskanju na valovih, kjer tekmovanja potekajo na Tahitiju, a je tam zaradi slabega vremena in valov, ki so že v ponedeljek povzročali velike težave tekmovalcem, prišlo do zamika. Zaključne boje so morali premakniti, na valove pa se bodo deskarji znova podali predvidoma v četrtek.

Zapletlo se je tudi v središču Pariza, kjer bi morali že v torek podeliti prvi komplet odličij triatloncem, a so tekmo zaradi neustrezne kakovosti vode prestavili na sredo. So si pa organizatorji pozno v torek lahko oddahnili, saj so dobili zeleno luč za izvedbo tekmovanj, tako da sta danes na sporedu dve tekmi. Prva je že končana, v ženski konkurenci je za domačega zmagoslavje poskrbela Cassandre Beaugrand.

Nadaljujejo se boji na tatamijih in v sabljanju, znani bodo nova olimpijska prvakinja v kajaku na divjih vodah ter več prvakov v plavanju. V športni gimnastiki bo potekal finale v moškem mnogoboju.

Obračuni se bodo nadaljevali tudi v vaterpolu in nogometu za ženske, odbojki in na teniških igriščih, kjer bo med moškimi dvojicami na sporedu že polfinale.

Pariz 2024, 31. julij, slovenski nastopi: Jadranje:

12.00: IQFoil, 4 plovi, ženske (Lina Eržen) Judo:

do 70 kg, 1. krog, ženske (Anka Pogačnik)

10.28: do 70 kg, 2. krog, ženske (Anka Pogačnik)

12.20: do 70 kg, osmina finala, ženske (Anka Pogačnik?)

13.16: do 70 kg, četrtfinale, ženske (Anka Pogačnik?)

16.00: do 70 kg, repasaž, ženske (Anka Pogačnik?)

16.17: do 70 kg, polfinale, ženske (Anka Pogačnik?) Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30: C-1, polfinale, ženske (Eva Alina Hočevar) Namizni tenis:

posamično, 2. krog, moški in ženske (Darko Jorgić) Rokomet:

Skupina A, 3. krog, moški:

16.00: Slovenija – Švedska

Končne odločitve (20): Deskanje na valovih:

02.12 za 3. mesto, moški (prestavljeno)

02.53 za 3. mesto, ženske (prestavljeno)

03.34 finale, moški (prestavljeno)

04.15 finale, ženske (prestavljeno) Športna gimnastika:

17.30 finale mnogoboja, moški Judo:

16.00 do 70 kg, za 3. mesto, ženske Anka Pogačnik, v primeru napredovanja

16.10 do 70 kg, za 3. mesto, ženske Anka Pogačnik, v primeru napredovanja

16.20 do 70 kg, finale, ženske Anka Pogačnik, v primeru napredovanja

16.31 do 90 kg, za 3. mesto, moški

16.41 do 90 kg, za 3. mesto, moški

16.51 do 90 kg, finale, moški Kajak/kanu:

slalom na divjih vodah:

17.25 C-1, finale, ženske Eva Alina Hočevar, v primeru napredovanja Kolesarstvo BMX:

13.10 prosti slog, finale, ženske

14.44 prosti slog, finale, moški Plavanje:

20.30 100 m prosto, finale, ženske

20.36 200 m delfin, finale, moški

21.07 1500 m prosto, finale, ženske

22.15 200 m prsno, finale, moški

22.22 100 m prosto, finale, moški Sabljanje:

19.30 sablja, ekipno, za 3. mesto, moški

20.30 sablja, ekipno, finale, moški Skoki v vodo:

11.00 sinhrono, stolp 10 m, ženske Strelstvo:

15.30 trap, finale, ženske Triatlon:

- ženske

10.45 moški Veslanje:

12.02 dvojni četverec, finale, moški

12.14 dvojni četverec, finale, ženske

Preberite še: