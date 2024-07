Jorgiću maščevanje ni uspelo, poraz po 36 minutah

Darko Jorgić, trenutno 18. igralec svetovne jakostne lestvice, je v prvem krogu premagal Singapurca Izaaca Queeka s 4:2 v nizih, v drugem pa je bil v sredo dopoldne z enakim izidom boljši še od starega znanca iz olimpijskih iger v Tokiu pred tremi leti, Britanca Liama Pitchforda. A tudi 22-letni Tajvanec Lin Yun-Ju je Jorgićev znanec iz Tokia. Trenutno osmi igralec sveta in peti nosilec v Parizu ga je v Tokiu premagal v četrtfinalu. V uvodu prvih dveh nizov je bil Jorgić, 13. nosilec olimpijskega turnirja, enakovreden tekmecu in mu tudi pobegnil za nekaj točk, a ga je ta vsakič ujel, nato pa v končnicah tesno slavil. V tretjem in četrtem nizu je bil Lin precej bolj prepričljiv.

Lin Yun-Ju Foto: Reuters Jorgić je v prvem nizu povedel 4:1, a je Lin izenačil na 4:4. Slednji je zatem povedel, tekmeca pa sta igrala točko po točko, dokler ni Tajvanec izkoristil svojo prvo žogico za vodstvo 1:0. Tudi v drugem je 26-letni Hrastničan začel bolje in povedel s 5:2, toda Lin se je zopet vrnil (5:5). Slovenec je v nadaljevanju dvakrat vodil za dve točki, a zapravil prednost in na koncu izgubil po podaljšani igri. Nekaj nervoze je po tem nizu pokazal tudi z metom loparja na mizo.

Darko Jorgić Foto: Reuters V naslednjih dveh nizih pa zbranost ni bila več tako na vrhuncu. Tretjega je Tajvanec bolje začel z vodstvom 5:2. Hrastničan je izenačil na šesti točki in povedel tudi s 7:6, toda v zaključku niza je bil 22-letni tekmec znova bolj zbran od Slovenca. Zadnji niz je Lin nekoliko bolje začel, preden je Jorgić dvakrat povedel. Konec niza pa je bil še enkrat več enak predhodnim trem, Tajvanec si je priigral nekaj točk prednosti in izkoristil prvo zaključno žogico.

Jorgića po koncu posameznih bojev zdaj čakajo še ekipne tekme. Slovence prvi dvoboj s Francozi čaka v ponedeljek, petega avgusta.