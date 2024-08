Prvi nosilec olimpijskega teniškega turnirja Novak Đoković je napredoval v četrtfinale. Srb, ki je v drugem krogu izločil Rafaela Nadala, je tokratnega tekmeca Dominika Koepferja, premagal s 7:5 in 6:3. Uspešen je bil tudi tretji igralec svetovne teniške lestvice, Carlos Alcaraz, s 6:4 in 6:2 je odpravil Romana Safijulina. Para ženskega polfinala sta Iga Swiatek-Zheng Qinwen in Barbora Krejčikova-Donna Vekić.

"Po pravici povedano, sem čisto moker. Dan je zelo, zelo vlažen, bolj, kot je bil včeraj. Upal sem, da bo deževalo, da bo nekoliko ohladilo temperaturo in zrak. Ampak je, kar je. Nekako moraš sprejeti pogoje, ki so enaki za vse, zato moraš poskušati iz tega potegniti najboljše," je dejal zmagovalec 24 turnirjev za veliki slam Novak Đoković.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters Srbski teniški igralec se bo v četrtfinalu pomeril z enajstim igralcem sveta, Grkom Stefanosom Cicipasom. "Leta 2021 sva igrala Roland Garrosa in trikrat je zmagal Monte Carlo. Je zelo dober igralec. Premagal sem ga, ampak sem nekatere dvoboje proti njemu tudi izgubil. Ima prodoren servis in forehand. Vse težje in težje bo. Vem, kaj me čaka, in pripravljen bom," je o novem nasprotniku povedal eden najboljših igralcev vseh časov. Trikratni zmagovalec grand slama v Roland Garrosu za zdaj na olimpijskem turnirju ni izgubil niza.

Španec Carlos Alcaraz je prav tako napredoval v četrtfinale olimpijskega turnirja, s 6:4 in 6:2 je v uri in pol odpravil Rusa Romana Safijulina. V četrtfinalu se bo pomeril z Američanom Tommyjem Paulom.

V moški konkurenci je moral v tretjem krogu turnirja četrti nosilec Danil Medvedjev, sicer eden redkih ruskih športnikov, ki v Parizu lahko nastopa pod nevtralno zastavo, priznati premoč Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu. Ta je slavil s 6:3 in 7:6 (5) in se bo v četrtfinalu pomeril s šestim nosilcem, Norvežanom Casperjem Ruudom.

Branilec olimpijskega zlata iz Tokia in tretji nosilec turnirja Alexander Zverev je v večernem dvoboju premagal Avstralca Alexeia Popyrina s 7:5 in 6:3. V četrtfinalu mu bo nasproti stal Italijan Lorenzo Musetti.

Swiatek v polfinalu po predaji tekmice

Iga Swiatek Foto: Reuters Prva teniška igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, se je prebila v polfinale po predaji tekmice. Američanka Danielle Collins je v odločilnem tretjem nizu pri rezultatu 4:1 dvoboj predala zaradi poškodbe. Swiatek je prvi niz proti osmi nosilki turnirja dobila s 6:1, za kar je potrebovala pol ure. Drugi niz je pripadel Američanki (6:2), ki pa je v tretjem nizu zaradi zdravstvenih težav predala dvoboj pri zaostanku 1:4.

V polfinale se je uvrstila tudi šesta nosilka, Kitajka Zheng Qinwen, ki je po treh urah z izidom 6:7 (4), 6:4 in 7:6 (6) ugnala Angelique Kerber. Nemka, zmagovalka treh turnirjev za grand slam (Melbourne in New York 2016 ter Wimbledon 2018) in nosilka srebrne kolajne na OI 2016, je pred začetkom turnirja v Parizu napovedala, da bo po olimpijskih igrah končala kariero.

Donna Vekić bo zaigrala v polfinalu olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

V prvem polfinalu se bosta tako pomerili Swiatek in Zheng. V drugem bo Slovakinja Anna-Karolina Schmiedlova izzvala Hrvatico Donno Vekić, ki je v zadnjem četrtfinalu po skoraj treh urah s 6:4, 2:6 in 7:6 (8) ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk.

Pariz 2024, ATP, 3. krog:



Novak Đoković (Srb/1) - Dominik Koepfer (Nem) 7:5, 6:3;

Corentin Moutet (Fra) - Tommy Paul (ZDA/9) 6:7 (5), 3:6;

Roman Safjulin (Rus) - Carlos Alcaraz (Špa/2) 4:6, 2:6;

Alexander Zverev (Nem/3) : Alexei Popyrin (Avs) 7:5, 6:3;

Sebastian Baez (Arg/12) - Stefanos Cicipas (Grč/8) 5:7, 1:6;

Felix Auger-Aliassime (Kan/16) : Danil Medvedjev (Rus/4) 6:3, 7:6 (5);

Casper Ruud (Nor/6) : Francisco Cerundolo (Arg) 6:3, 6:4

Lorenzo Musetti (Ita/11) - Taylor Fritz (ZDA/7) 6:4, 7:5;



Pariz 2024, WTA, četrtfinale:



Barbora Krejčikova (Češ/9) - Anna Karolina Schmiedlova (Slk) 4:6, 2:6;

Zheng Qinwen (Kit/6) : Angelique Kerber (Nem) 6:7 (4), 6:4 in 7:6 (6)

Iga Swiatek (Pol/1) - Danielle Collins (ZDA/8) 6:1, 2:6, 4:1 - predaja

Donna Vekić (Hrv/13) : Marta Kostjuk (Ukr/12) 6:4, 2:6 in 7:6 (8)