Potem ko je 24-letna slovenska judoistka Kaja Kajzer na olimpijskih igrah v Parizu v kategoriji do 57 kilogramov nastope končala že po prvem dvoboju in se nato v prvi izjavi vprašala, zakaj je trener Luka Kuralt ni opozoril, da v dvoboju zaostaja , saj bi sicer spremenila taktiko, so se nanjo vsuli negativni komentarji na družbenih omrežjih. Ker se je pritisk včeraj še stopnjeval (z istim trenerjem je Andreja Leški osvojila naslov olimpijske prvakinje), se je mlada tekmovalka odločila, da se začasno umakne z vseh družbenih omrežij. Performance psihologinjo Evo Kovač smo vprašali, kako športnike pripravljajo na soočanje oz. filtriranje negativnih komentarjev na spletu.

"Športnikom ves čas svetujemo, naj ne prebirajo komentarjev na družbenih omrežjih, a se hkrati zavedamo, da je dandanes to težko. Dejstvo je, da so bili pred leti komentarji skoncentrirani na raznih forumih in si se jim lažje izognil, če jih nisi načrtno obiskal, medtem ko je danes z razmahom družbenih omrežij, ko ima vsak športnik svoj profil – kar je logično, saj ga potrebujejo zaradi prepoznavnosti, sponzorjev, navijačev – dostop do športnika za ljudi, ki želijo komentirati vsevprek, precej bolj enostaven kot nekoč. Odločitev Kaje Kajzer za umik z družbenih omrežij povsem razumem in se mi zdi pravilna," je v pogovoru za Sportal ocenila performance psihologinja Eva Kovač.

Kaja Kajzer se je zaradi negativnih komentarjev in sporočil začasno umaknila z družbenih omrežij:

Meni, da mora športnik ali športnica v primeru neuspeha najprej ugotoviti, zakaj je do neuspeha oz. v tem primeru šuma v komunikaciji, sploh prišlo. "Najprej je treba umiriti čustva, da športnik sploh lahko racionalno pristopi do iskanja razlogov za neuspeh in se iz tega nekaj nauči za prihodnost. Negativni komentarji, ki jih je bila judoistka deležna, ob tem absolutno ne pomagajo. Ne pri umiritvi čustev, ne pri racionalnem pogledu na težavo, ampak vse skupaj samo še otežujejo," meni Kovačeva.

Foto: Luka Šimunovič Dodaja, da se športniki, ki so medijsko bolj izpostavljeni in so tega vajeni, na primer Luka Dončić, Tadej Pogačar in Primož Roglič, sčasoma naučijo, da morajo negativne komentarje prefiltrirati, z njimi živeti oz. jih ignorirati, medtem ko športniki, ki niso vajeni takšne medijske pozornosti, tega niso vajeni in jih negativna mnenja neznanih ljudi na spletu toliko bolj prizadenejo.

"Športnikom vedno svetujemo, naj ne prebirajo komentarjev, ker jih bodo zagotovo prizadeli, in naj telefone in družbena omrežja pred tekmo umaknejo. Tudi če so deležni sporočil s pohvalami ali pričakovanji zmage, jih to pred tekmo lahko preveč obremeni in jim jemlje fokus, ki bi sicer moral biti usmerjen v tekmo, v taktiko in tehniko, ne pa v zmago, saj dober nastop potencialno vodi do zmage.

Z vidika psihološke priprave športnikom in športnicam vedno svetujemo, naj se pred tekmo distancirajo od družbenih omrežij, seveda pa tudi po tekmi nikomur ne koristi prebiranje sporočil, polnih gneva, ki jih nekateri ljudje iz lastnih vzgibov, ki imajo različne vzroke, izlivajo na družbenih omrežjih. Seveda so tudi športniki, ki jih negativni komentarji podžgejo, si pa težko predstavljam, da bi lahko pomagali v omenjenem primeru."

Športnikom na terapijah ali v sklopu psihične priprave svetujejo še, naj upoštevajo zgolj sporočila in mnenja kroga ljudi, ki so jim pomembni, medtem ko naj pri ostalih enostavno potegnejo črto, saj ti ljudje zanje niso referenca in njihovo mnenje zanje ni pomembno. "Dejstvo je, da vsem ljudem ne moreš ustreči in ustrezati, zato si najdeš ljudi, katerih mnenje upoštevaš, poslušaš in ceniš," še poudarja Kovačeva.

Pogačar družbena omrežja označil za strup sodobnega časa

O negativnih komentarjih na spletu je nedavno spregovoril tudi najboljši kolesar sveta, trikratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar, ki je razkril, da komentarjev t. i. kavč selektorjev na spletu ne spremlja, družbena omrežja pa označil za strup sodobnega časa.

"Z leti sem se naučil, da nikoli ne moreš vsem ustreči. Tudi če narediš vse popolno, se bo našel nekdo, ki mu nekaj ne bo prav. Če zmaguješ, nekaterim ni prav, če ne zmagaš, spet nekaterim ni prav. Če skočiš na določenem kilometru, ni v redu, če čakaš do ciljne črte, spet ni v redu. Tako da sem se s tem sprijaznil in skoraj ne sledim družbenim omrežjem. Za to imam ljudi, ki mi s tem pomagajo, še posebej na Instagramu, tako da je moj profil videti kar v redu, sam pa ne gledam preveč, kaj se tam dogaja. Mislim, da so družbena omrežja strup v našem svetu," je poudaril Pogačar. Eden najbolj priljubljenih kolesarjev v karavani ima na Instagramu kar 1,9 milijona sledilcev.

Kampanja Telekoma Slovenije: Navijajmo pametno Športnikom, ki opozarjajo, da so pogosto žrtve in tarče številnih žaljivih ter sovražnih komentarjev, so prisluhnili v Telekomu Slovenije. Oblikovali so pobudo Navijajmo pametno, s katero nagovarjajo športni del vedenja in navijanja. Obrazi te pobude so plezalka Janja Garnbret, odbojkar Tine Urnaut in atletinja Anita Horvat, ki so tudi sami izkusili bolečino sovražnih komentarjev. Navijače pozivajo, naj za vse, tako v živo kot v digitalnem svetu, navijajo športno tudi zato, ker so sovražni komentarji in žaljivke velika bolečina, ki negativno vpliva na njihovo motivacijo ter učinkovitost.

