Šestindvajsetletni slovenski tekmovalec je v mešani coni pariške Arene 4 najprej ocenil dvoboj z 41. igralcem sveta. Tako kot v Tokiu ga je tudi v Parizu ugnal s 4:2.

"Mislil sem, da je že konec, da bo 3:0 in da se je Pitchford predal. Odigral je bolj aktivno od mene, čakal sem njegove napake in bil preveč pasiven. Zasluženo je dobil niz za znižanje na 1:2 v nizih. Rekel sem si, da moram pozabiti niz in priti nazaj v igro," je pristavil Hrastničan.

Pozneje se je 18. igralec sveta in 13. nosilec v Parizu zbral ter tekmo dokaj zanesljivo pripeljal do konca. "Realen cilj je vsekakor uvrstitev med 16, upal pa sem, da to ne bo uspelo Linu. Vseeno se bo ponovil četrtfinalni obračun iz Tokia. Enostavno dve isti tekmi, proti Pitchfordu prav tako 4:2 in iskreno upam, da ne bo spet 0:4 proti Linu," je ob mislih, ki so odtavale tri leta nazaj, priznal Jorgić.

Britanca je premagal že na zadnjih olimpijskih igrah. Foto: Reuters

"Vsi vedo, da imam balkansko kri, da se rad maščujem igralcem, ki me premagajo"

Zanimivo je pospremil tudi možnost za maščevanje proti trenutno osmemu igralcu sveta: "Vsi vedo, da imam balkansko kri, da se rad maščujem igralcem, ki me premagajo. To sem že pokazal v preteklosti." Vlogo favorita vseeno predaja Linu, ki Slovencu v Tokiu ni pustil dihati v lovu na polfinale.

"Mislim, da čuti, da je favorit. Mene se pa kot nekega igralca, ki lahko premaga vsakogar, vsi bojijo. Tekme se lahko lotim motivirano, zbrano in bolj sproščeno kot ta dva obračuna. Poskušal bom pokazati pravo igro kot v Tokiu in se še enkrat uvrstiti med najboljših osem na OI. Takrat mi je to uspelo proti Harimotu v osmini finala, tisto je bil res nepozaben obračun," pravi zadnja leta najboljši slovenski namizni tenisač.

"Po domače povedano, sem popenil, ko sem videl razpored"

Foto: Reuters In čeprav se na nek način veseli dvoboja proti Linu, ga moti predvsem kratek čas med obema obračunoma. "Po domače povedano, sem popenil, ko sem videl razpored," je o tem dejal Jorgić, ki bi raje igral eno tekmo na dan, četudi je imel tokrat od prve tekme dva dni premora.

"Rekel sem Andreji (selektorici Ojsteršek Urh, op. STA), da bom dal pritožbo, ampak enostavno nimam česa storiti. Verjetno se me vsi bojijo, hočejo me utruditi, da čim hitreje odigram," je pristavil Hrastničan.

"Treba se je spočiti, verjetno ne bo časa, da bi šel nazaj v olimpijsko vas. Moja družina ima stanovanje tu zraven, pet minut hoje stran. Oni se bodo šli sprehajati, jaz bom pa počival in se skušal sprostiti, kot se bo le dalo," je naslednje ure do dvoboja opisal od torka 26-letni Jorgić.

"Iskreno upam, da bom proti Linu pokazal pravo formo"

Za zdaj pravi, da še ni v formi iz Tokia: "Ne, mislim, da ne. Čutil sem pritisk od prvega obračuna in nisem kazal najboljše igre. Na koncu je najbolj pomembna zmaga. Iskreno upam, da bom proti Linu pokazal pravo formo, glede na to, da v trening v dvorani žoge letijo res vrhunsko. Ko pridejo sodniki, pa je malo drugače."

"Mislim, da čuti, da je favorit. Mene se pa kot nekega igralca, ki lahko premaga vsakogar, vsi bojijo." Foto: Reuters

V dvorani je bilo med njegovim obračunom z Britancem zelo glasno, saj je bil Šved Truls Moregardh na osrednji mizi na poti do presenečenja proti prvemu nosilcu Wangu Chuqinu. Na koncu ga je ob huronskem navdušenju v areni tudi premagal.

Jorgić bo Švedu čestital, še posebej, ker bosta prihodnjo sezono tekmovala v istem klubskem dresu pri Saarbrücknu. Je pa ob senzaciji seveda bobnenje v dvorani zelo glasno, kar igralce tudi moti.

"Težko se je osredotočiti, dvorana je glasna, vsi kričijo, tudi med točkami," je za konec sicer izjemno vzdušje v dvorani iz prve roke ob mizi opisal slovenski as.

Truls Moregard je poskrbel za veliko presenečenje. Foto: Reuters

V šestnajstini finala namiznoteniškega turnirja je Šved Moregard izločil prvega favorita, Kitajca Chuqina. Slednji je v torek v paru z rojakinjo Sun Yingsha zmagal med mešanimi dvojicami, v gneči ob podelitvi medalj pa mu je nek fotograf po nesreči zlomil lopar, kar naj bi bilo po poročanju AFP med razlogi za današnjo slabšo igro.

Dvaindvajsetletni Moregard, 19. nosilec olimpijskega turnirja posameznikov, je dve leti starejšega tekmeca premagal s 4:2 (10, 7, -5, -7, 9, 6).

Slabša igra najboljšega kitajskega igralca, prvega nosilca turnirja, naj bi bila tudi posledica neljubega dogodka med podelitvijo medalj mešanim dvojicam. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, je Wang med poslušanjem himne in dvigom kitajske zastave odložil lopar na tla, eden od fotografov pa ga je pohodil.

Kitajski igralec je pozneje priznal, da je zaradi tega za trenutek izgubil nadzor nad čustvi. Pred današnjim nastopom med posamezniki je sicer izrazil prepričanje, da bo lahko igral dobro tudi s svojim nadomestnim loparjem.

