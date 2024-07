Rokometaši so v sredo na olimpijskih igrah v Parizu prišli do druge zmage, Švede so premagali z 29:24 in si odprli vrata do četrtfinala. Kanuistka Eva Alina Hočevar je navdušila z vožnjo in četrtim mestom v polfinalu, a bila nato v finalu deveta. Namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v drugem krogu s 4:2 premagal Liama Pitchforda, nato pa v osmini finala proti velikemu tekmecu Tajvancu Ju-Yunu Linu izgubil z 0:4. Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kilogramov tekmovanje končala v drugem krogu.

Na pariških brzicah je po kvalifikacijah še bolje svoje delo v polfinalu opravila kanuistka Eva Alina Hočevar. Bila je četrta, tako smo tretje popoldne zapored navijali za kolajno. A je nato 22-letnico v finalu odneslo v sedmih vratih in kolajna je bila izgubljena. Bila je šest sekund počasnejša kot v polfinalu. Končala je na devetem mestu. Tako kot v konkurenci kajakašic je zlato osvojila Avstralka Jessica Fox.

Darko Jorgić Foto: Reuters Sredin spored je uspešno začel namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki se je v drugem krogu, tako kot v Tokiu, meril z Britancem Liamom Pitchfordom in ga tudi tokrat premagal s 4:2 (9, 7, -9, 6, -5, 6). Nato pa je posamične dvoboje v Parizu sklenil v tretjem krogu oziroma osmini finala, ko ga je izločil Tajvanec Lin Yun-Ju. Njegov stari znanec iz Tokia je bil po vsega 36 minutah boljši s 4:0 (9, 10, 7, 7)..

Moška rokometna reprezentanca je na tretji tekmi olimpijskega turnirja prišla do svoje druge zmage in si odprla vrata v četrtfinale, premagala je favorizirano Švedsko z 29:24 (15:14). Najbolj učinkovita sta bila Blaž Janc z desetimi in Aleks Vlah z osmimi goli, Klemen Ferlin je zbral devet obramb.

Konec za Anko Pogačnik

Anka Pogačnik je napredovala v drugi krog. Foto: www.alesfevzer.com Judoistka Anka Pogačnik je odlično začela boje na tatamiju v dvorani Champ-de-Mars. V prvem krogu v kategoriji do 70 kilogramov je z vazarijem in s končnim prijemom premagala tekmovalko iz Čada, Demos Memneloum. Tekmovanje je nato končala v drugi borbi, potem ko je bila od nje boljša Španka Ai Tsunoda Roustant. Ta jo je premagala z vazarijem.

Slovenska veslača na olimpijskih igrah v Parizu sta v centru na reki Marni opravila predzadnjo nalogo. Boljša je bila Nina Kostanjšek, ki si je priborila finale C, Isak Žvegelj je bil v svoji skupini četrti in bo nastopil v finalu D.

Prvi krog, predvidoma nekaj po 19. uri, čaka lokostrelca Žigo Ravnikarja, novi plovi pa jadralko Lino Eržen.

Sredine končne odločitve ...

Hrvatica Barbara Matić je ostala nova olimpijska prvakinja v judu v kategoriji do 70 kg. V finalu je z metom za vazari premagala Nemko Miriam Butkereit.

Cassandre Beaugrand je zmagovalka triatlona, ki so ga vendarle lahko izpeljali tudi s plavalnim delom. Foto: Reuters V noči na sredo bi morala biti znana nova prvaka v deskanju na valovih, kjer tekmovanja potekajo na daljnem Tahitiju, a je tam zaradi slabega vremena in valov, ki so že v ponedeljek povzročali velike težave tekmovalcem, prišlo do zamika. Na valove pa se bodo deskarji znova podali predvidoma v četrtek.

Zapletlo se je tudi v središču Pariza, kjer bi morali že v torek podeliti prvi komplet odličij triatloncem, a so tekmo zaradi neustrezne kakovosti vode prestavili na sredo. V ženski konkurenci je za domače zmagoslavje poskrbela Cassandre Beaugrand, v moški konkurenci je olimpijski prvak postal Britanec Alex Yee.

V skokih v vodo se je nadaljevala kitajska prevlada, Kitajci so osvojili še tretje zlato odličje v Parizu. Z desetmetrskega stolpa sinhrono sta slavili Chen Yuxi in Quan Hongchan. Strelka Adriana Ruano Oliva je osvojila zlato kolajno v trapu. Gvatemali je pristreljala drugo odličje, njen rojak Jean Pierre Brol Cardenas je bil bronast na torkovi moški tekmi.

Nizozemci so ubranili naslov olimpijskih prvakov. Foto: Reuters Nizozemski veslači Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten in Koen Metsemakers so ubranili naslov olimpijskih prvakov v dvojnem četvercu iz Tokia. V ženski konkurenci so Britanke Lauren Henry, Hannah Scott, Lola Anderson in Georgina Brayshaw za las ugnale Nizozemke.

Olimpijska prvakinja BMX kolesarstva v prostem slogu je postala 18-letna Kitajka Yawen Deng, v moški konkurenci pa Argentinec Jose Torres Gil.

Na olimpijskem odbojkarskem turnirju za moške sta bili na sporedu še zadnji dve tekmi drugega kroga, ena v skupini B in ena v skupini C. V skupini B je Poljska po petih nizih premagala Brazilijo in si s tem že zagotovila nastop v četrtfinalu, v skupini C pa je Japonska prišla do prve zmage, potem ko je s 3:1 v nizih ugnala Argentino.