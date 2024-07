Pred Slovenci nov zahteven izziv. "Vemo, kakšni so Švedi."

"Vemo, kakšni so Švedi. Vedno je bilo blizu, a nam je nekaj malega zmanjkalo," o naslednjih tekmecih na olimpijskem rokometnem turnirju v Parizu pravi slovenski reprezentant Miha Zarabec. Slovence po dveh dopoldanskih tekmah, ko so v prvem krogu izgubili proti Španiji (22:25) in v drugem premagali Hrvaško (31:29), v sredo čaka popoldanska tekma s Švedsko (ob 16.00). Tudi Skandinavci so pri dveh točkah, a bodo proti četi Uroša Zormana v vlogi favoritov.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 3. krog

Sreda, 31. julij:

"Švedska ima še hujši ritem kot Hrvaška"

"Škoda tiste prve tekme. Pozabili smo jo, imeli smo dovolj regeneracije in šli proti Hrvaški res stoodstotno," se je na prvi dve tekmi olimpijskega turnirja še ozrl Miha Zarabec in poudaril, da jih velika ponedeljkova zmaga nad sosedi Hrvati ne sme ponesti: "Švedska ima še hujši ritem kot Hrvaška in morali bomo pokazati še več. Če je kaj pozitivnega, je to, da se zavedamo, da še nihče ni na zares najvišji ravni, po drugi strani pa smo vsi začutili, da je bila energija prisotna in nas je ponesla."

Slovenija je z dvema osvojenima točkama pred zadnjimi tremi dvoboji na dobro zastavljeni poti v četrtfinale v Lillu, vlogo favorita pa na sredini tekmi naši reprezentanti prepuščajo Švedom. Tudi ti so v prvih dveh krogih osvojili dve točki. V prvem krogu so nekoliko presenetljivo izgubili proti Nemcem (27:30), v drugem pa so z 29:26 odpravili Španijo.

"Imamo še ogromno rezerv"

"Meni osebno je Švedska reprezentanca med top tremi. Na vseh igralnih pozicijah imajo vrhunske igralce. Igrajo neverjeten rokomet, ampak pred tekmo je rezultat vedno 0:0 in bomo videli, kako bo po 60 minutah," je slovenskim novinarjem v Parizu razlagal Tilen Kodrin. Po zmagi nad Hrvaško pa je selektor Uroš Zorman izpostavil, da slovenska reprezentanca še ni pokazala vsega, česar je sposobna.

"Imamo še ogromno rezerv, še vedno je bilo preveč nekih čudnih potez, ki jih preprosto ne razumem. A to je čar igre. Vsi vemo, da je za nas vsaka tekma finale, moramo nabirati točke. Ko fantje naredijo klik v glavi, je vse možno, po tistem udarcu s Španijo smo se prebudili in proti Hrvaški videli, da lahko igramo," je bil v ponedeljek zadovoljen Zorman

Še tri zahtevne tekme

"Zagotovo imamo še ogromno rezerv za naprej," je bil po zmagi nad Hrvaško, pri kateri je sodeloval z osmimi zadetki in bil ob Blažu Jancu (prav tako osem golov) najboljši strelec tekme, prepričan Aleks Vlah. A proti Švedski bo na preizkusu tudi slovenska obramba, težko delo tako čaka Blaža Blagotinška in Mateja Gabra. "Pred nami je še kar nekaj tekem. Še tri v skupinskem delu. Je kar tempo in noben nasprotnik ni lahek. Zdaj imamo Švede, ki so vrhunski. Potem Japonci in Nemci, tudi Japonci igrajo odlično. Toda treba je iti do konca, dati vse od sebe kot na zadnjih dveh tekmah. Olimpijada se ne igra vsako leto. Rekli smo si, da damo zadnji atom moči," obljublja Blagotinšek.

V slovenski skupini A bosta tretji krog ob 11. uri odprli reprezentanci Hrvaške in Nemčije, ob 14. uri se bosta pomerili še Španija in Japonska.

Francozi še brez zmage

Na vrhu skupine B sta reprezentanci Danske in Norveške, ki v Parizu še ne poznata poraza. Za zdaj sta na mestih, ki še vodijo v četrtfinale še Madžarska in Egipt, presenetljivo pa so brez zmage še branilci naslova iz Tokia in gostitelji letošnjih iger Francozi, zadnji pa so Argentinci. V tretjem krogu se bodo Norvežani spopadli z Madžari, Francozi z Egipčani in Danci z Argentinci.

Do konca skupinskega dela četo Uroša Zormana čakata še zahtevni tekmi z Japonsko (2. 8.) in Nemčijo (4. 8.).

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Hrvaška 31:29 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

16.00 Slovenija – Švedska 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska – Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

