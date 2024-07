Slovenski rokometaši so v drugem krogu olimpijskega turnirja v izjemno napetem obračunu premagali Hrvaško z 31:29 in vknjižili pomembno zmago v iskanju poti do četrtfinala. Najbolj razpoložena v napadu sta bila Aleks Vlah in Blaž Janc z osmimi goli, v vratih pa je v drugem polčasu blestel Klemen Ferlin, ki je z nekaterimi obrambami prevesil tehtnico na slovensko stran. Naslednjo tekmo imajo izbranci Uroša Zormana v sredo, ko bodo ob 16. uri igrali proti Švedom.

Slovenija : Hrvaška 31:29 (13:13)

Zelo nervozno se je začel sosedski dvoboj med Slovenijo in Hrvaško. Rokometaši obeh ekip so zaigrali čvrsto v obrambi in posledično se ni odpiralo veliko prostora za mete proti vratom.

Tin Lučin je bil prvi, ki je zadel na tekmi. V 4. minuti je premagal našega vratarja Klemna Ferlina. Na slovenski gol je bilo treba počakati dolgih sedem minut in 24 sekund, ko je zadel Dejan Bombač – pred tem je zgrešil sedemmetrovko.

Vlah prebudil igro Slovenije

Slovenski rokometaši v uvodnih desetih minutah niso našli prave igre, selektor Uroš Zorman je zato pri zaostanku z 1:5 reagiral z minuto odmora. Z vstopom Aleksa Vlaha je v nadaljevanju igra bolj stekla. Zadel je tudi dva gola in Slovenija se je približala na 4:7, po sijanjem zadetku Boruta Mačkovška, ki je zarotiral žogo mimo hrvaškega vratarja Dominika Kuzmanovića, pa so lažje zadihali pri 7:9.

Vlah je imel kmalu priložnost približati našo reprezentanco na vsega gol zaostanka, vendar je bil pri svojem poizkusu nenatančen, v nasprotnem napadu pa so Hrvati povišali prednost na 10:7 in nato spet ušli na štiri točke prednosti (11:7). Novo priložnost, da bi Slovenijo pripeljal na -1, je imel tudi v 26. minuti, a mu je takrat Kuzmanović strel še obranil in ostalo je pri 10:12.

Aleks Vlah je v prvem polčasu poživil slovensko igro. Foto: Reuters

Dober znak je bila druga izključitev Hrvata Marina Šipića, zaradi nepravilne menjave pa so imeli Slovenci kar dve minuti dva rokometaša več na terenu. Številčno prednost so naši tudi na krilih razpoloženega vratarja Urbana Lesjaka – v prvem polčasu je zbral pet obramb – izkoristili in se sprva približali na 11:12, povsem ob koncu polčasa pa je Vlah z zvitim strelom in svojim četrtim golom izenačil na 13:13.

Prvo vodstvo Slovenije v začetku drugega polčasa

Ob vstopu v drugi del je Slovenija prvič prišla do vodstva na tekmi, ko je bil za 14:13 učinkovit Blaž Janc. Za razliko od začetka obračuna so v tem delu igre hitro padali goli. V dobrih dveh minutah smo jih videli štiri. Slovenci so imeli celo dvakrat zapored priložnost, da bi spet povedli pri 16:15, a je Vlah sprva zapravil sedemmetrovko, Tilen Kodrin pa priložnost s strani.

Foto: Reuters

Zato pa so s 16:15 ob igralcu manj povedli Hrvati. Ob golu Maria Šoštariča, ki je v preteklosti igral za slovensko izbrano vrsto, so imeli spet dva gola naskoka (17:15).

Veliko izključitev so imeli naši južni sosedje, ki so igrali zelo čvrsto. Veron Načinović je bil v 40. minuti še tretjič izključen – skupaj osem – kar je avtomatično pomenilo rdeči karton in predčasen odhod pod prho. Z dvema igralcema več so Slovenci po zaslugi vse bolj vročega Janca izenačili na 19:19. Na žalost številčne premoči izbranci Uroša Zormana niso v celoti izkoristili in celo dopustili tekmecu, da je zadel gol.

Ključna obranjena sedemmetrovka Ferlina

Jure Dolenec je bil tisti slovenski mož, ki je v 46. minuti prekinil urok sedemmetrovk, potem ko je izenačil na 21:21, po krasni kombinaciji pa je Kodrin v naslednji akciji vnovič popeljal Slovenijo v vodstvo. Na veselje slovenske ekipe je povrhu vsega Ferlin obranil sedemmetrovko Šoštariču, na drugi strani pa je bil Dolenec še drugič uspešen s črte sedmih metrov za prvo vodstvo Slovenije z dvema goloma prednosti (23:21).

Blaž Janc je bil tako kot Aleks Vlah z osmimi zadetki prvi strelec Slovenije. Foto: Reuters

Vse bolj vroč je postajal vratar Ferlin, ki je bil tisti jeziček na tehtnici z obranjeno sedemmetrovko. Izkazal se je tudi v nadaljevanju in pri rezultatu 24:21 prisilil selektorja Hrvaške Dagurja Sigurdssona k minuti odmora. Ta ni zadostovala, potem ko je Vlah s sedmim golom naredil razliko štirih golov (25:21).

Žilavi Hrvati se niso še predali in imeli prek Šoštariča celo priložnost, da pridejo na -1, ko je v vratih vnovič zablestel Ferlin. V napadalni polovici je bil vroč Janc in z osmim golom pet minut pred koncem popeljal Slovenijo do vodstva z 28:25.

Sigurdsson je šel na vse ali nič. V napadu je igral s sedmimi rokometaši. Zormanova četa se ni zmedla in po osmem golu Vlaha je bila Slovenija z eno nogo že pri zmagi (30:25). S preudarno igro so slovenski rokometaši zadržali naskok pred tekmecem, čeprav so na koncu nekoliko popustili. Vknjižili so prvo zmago (31:29) na olimpijskih igrah, s katero so naredili odločen korak proti morebitni uvrstitvi v četrtfinale.

Naslednjo tekmo imajo v sredo, ko bodo ob 16. uri igrali proti Švedom.

Zorman: Nisem čarodej, fantje so naredili klik "Vedeli smo, da bo vsaka tekma v naši skupini težka. Danes smo imeli večjo konstantno. Obrnili smo črne minute. Imeli smo jih na začetku in ne na koncu. To se nam je obrestovala. Na začetku smo bili nekoliko zaspani, nato imeli igro pod nadzorom. Na koncu smo imeli brezglave ideje. A smo zmagali in dobili dve točki. V olimpijsko vas nesemo dve točki. Končno," je po zmagi v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo povedal selektor Zorman. Uroš Zorman je bil zadovoljen z zmago. Foto: www.alesfevzer.com "Za nas je bil to finale. Zdaj sploh še Hrvaška. Vemo, kakšen je to naboj, čustva. Čestitam fantom za dobro tekmo. Ni bila fantastična, ker znamo še bolje. Škoda na koncu za gol razliko, ki šteje. Zmagi se ne gleda v zobe. Nad nami je kar visel meč nad nami. Zmaga nas je obdržala v igri za četrtfinale. Proti Švedski bo nov finalni obračun za nas," je dodal. Kaj je povedal fantom v minuti odmora v prvem polčasu, so zaostajali z 1:5, je povedal: "Ne bom pameten. Niso velike razlike. Razlika je, kako fantje v glavi kliknejo. Nisem čarodej, sicer bi vsako tekmo zmagali za 15 do 18 golov. Nisem vesoljec, to je vse zasluga rokometašev."

Matej Gaber je zaradi načete mečne mišice mesto v ekipi za prvo tekmo prepustil Kristjanu Horženu, medtem ko je prav tako zaradi poškodbe mišice, sicer stegenske, Nejca Cehteta zamenjal Nik Henigman. Uroš Zorman bo imel tako znova na voljo standardno zasedbo na desnem zunanjem položaju. Tam bosta zdaj igrala Cehte in kapetan Jure Dolenec, medtem ko je na prvi tekmi na tem položaju pomagal sicer krilni igralec Blaž Janc. Obenem bo okrepljen tudi srednji blok v obrambi, kjer sta večino dela na prvi tekmi opravila Blaž Blagotinšek in Borut Mačkovšek. Gaber in Blagotinšek kot krožna napadalca igrata tako v obrambi kot v napadu, s čimer lahko olajšata tranzicijo iz obeh delov igre.

Švede čaka derbi s Španci

V skupini A so Nemci pričakovano s 37:26 premagali Japonce. Švedi in Španci se bodo pomerili ob 16. uri.

V skupini B se bodo ob 14. uri pomerili Egipčani in Danci. Prvi so v prvem krogu premagali Madžare, drugi pa so s 37:29 razbili gostitelje Francoze. Galske peteline tokrat čaka še en zahteven tekmec, Norveška, ki je bila v soboto s 36:31 boljša od Argentine, ta pa bo prve točke lovila proti Madžarski.

V četrtfinale se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe iz vsake skupine. Slovence po Hrvaški čakajo še zahtevne tekme proti Švedom (31. 7.), Japoncem (2. 8.) in Nemcem (4. 8.).

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 2. krog

Ponedeljek, 29. julij:

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

11.00 Slovenija – Hrvaška 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

16.00 Slovenija – Švedska 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska – Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

