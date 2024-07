Slovenski rokometaši so po porazu proti Španiji (22:25) iskali razloge za usodni padec v igri, ob tem pa poudarjali, da časa za objokovanje ni. Obrnili so se že proti naslednji oviri, v ponedeljek ob 11.00 jih čaka Hrvaška.

Ko se je Pariz šele dodobra začel prebujati v deževno in hladno poletno jutro, se je dan že dobro začel za slovenske rokometaše, ki so kot prvi med vsemi proti Španiji preizkusili parket v dvorani South Paris Arena 6, ki gosti tekme prvega dela letošnjih olimpijskih iger. A če je bila skrb pred začetkom tekme tudi, kako se pripraviti na zgodnjo uro tekme, je bilo na parketu vroče od prve minute, Slovenci pa so odlično odprli srečanje s Španci, ki so jim sicer zadali boleč poraz v kvalifikacijah za največji športni dogodek na svetu. "Ko stopiš na igrišče, pozabiš na to, koliko je ura, atmosfera te ponese, tudi noge so bile težke. Četudi smo izpustili uvodno slovesnost, nam ni bilo preveč hudo, ker smo tukaj zaradi drugih stvari. Nismo turisti in nočemo biti," je bil jasen Miha Zarabec.

Varovanci Uroša Zormana so v primerjavi z zadnjimi preizkušnjami od prvega trenutka zaigrali bistveno drugače, že ob himni pa je bilo v mimiki in kretnjah slovenskih rokometašev mogoče zaznati veliko mero odločnosti. A žal na koncu to ni bilo dovolj, po že večkrat videnem scenariju, so bile usodne krizne minute v drugem polčasu, ki so iz slovenskega žepa odnesle dve točki.

Španci so bili na koncu previsoka ovira. Foto: Reuters

"Ni kaj veliko razglabljati in razmišljati, jasno je, da smo zgrešili preveč stoodstotnih priložnosti. Perez de Vargas je blestel v vratih, ob tem pa smo sami storili preveč napak. Če bi zadeli te velike priložnosti, ki jih nismo, potem bi se tekma razpletla povsem drugače. Dali smo vse od sebe, od začetka smo obračun kontrolirali, je pa spet odločilo tistih nekaj črnih minut. To je stvari potem tudi obrnilo na njihovo stran. Še vedno mislim, da smo lahko zadovoljni, ker smo nadgradili svoje zadnje predstave, a je še veliko je rezerv. Čez dva dneva bo treba narediti še korak naprej," je po koncu razmišljal Trebanjec, ki je tako kot njegovi soigralci po koncu iskal razloge za poraz.

"Smo sproščeni, uživamo v igri, potem pa se zgodi, da zgrešiš kakšno veliko priložnost in začneš malce dvomiti o vsem skupaj. Nihče ni robot, vsakemu se gol vizualno zmanjša. V prvem polčasu se je vse izšlo, potem pa si malce v tem krču. Tega ne zna popraviti nihče, lahko smo pametni, ampak na koncu res odločijo malenkosti."

Dolenec: Bolje moramo izkoriščati priložnosti, v prvi vrsti jaz

S tem se je strinjal še en izkušeni člen slovenske reprezentance kapetan Jure Dolenec. "Do 40. minute smo igrali zelo dobro igro, zagotovo najboljšo po januarju. Pokazali smo, da se še lahko kosamo z vsako ekipo na svetu. Dejansko smo bili večino tekme boljši tekmec, v igri jih je ohranjal le vratar, potem pa smo še izgubljali žoge, jim podarjali zadetke. Kar najbolj boli, je to, da smo vedeli, da smo se to pogovarjali pred tekmo, a smo vseeno dopustili, da se to zgodi. Verjamem, da še lahko pridemo v četrtfinale, gledamo samo naprej. Iz te tekme moramo potegniti pozitivne stvari. Imeli smo ogromne želje, borili smo se po najboljših močeh, na igrišču smo bili videti dobro, to je prava pot. Če bomo k vsaki tekmi pristopili na tak način, tudi rezultat ne bo izostal. Moramo pa bolje izkoriščati priložnosti, v prvi vrsti jaz, tega se zavedam," je bil jasen Dolenec.

Slovence v ponedeljek čaka naslednja tekma. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsi smo razočarani in jezni, je pa res, da je bila to prva tekma na turnirju, čakajo nas še najmanj štiri. Če se bomo zdaj odzvali preveč panično, bomo pokopali sami sebe. Nič nam zdaj ne bo pomagalo, če se bomo obremenjevali s tem in ne bomo znali razmišljati naprej, potem na takšnem turnirju, kot so olimpijske igre, nimaš kaj iskati," je dodal slovenski kapetan.

Pogled uperjen proti Hrvatom

Slovenska izbrana vrsta je po bolečem porazu misli že obrnila proti ponedeljkovi preizkušnji s Hrvaško, s katero se pozna do potankosti. "Med nami ni nobenih skrivnosti, Hrvate dobro poznamo, oni nas še bolj. Oni nas bodo tepli, mi moramo njih še bolj. To bo prava moška tekma, prepričan sem, da bo to hud derbi. Moramo narediti ta korak naprej, moramo zabiti, ko imamo priložnost. In ko nam bo steklo, sem prepričan, da se bomo vsi še dodatno sprostili, potem nas ponese tudi energija. Smo dobri prijatelji, a vsi vemo, da so na parketu tudi oni namazani z vsemi žavbami. Treba bo od prvega trenutka pokazati svoje, jim pokazati, kje je njihovo mesto. Veliko je še rezerv, še ogromno imamo pokazati," je še zatrdil Zarabec.

"Stopiti moramo vsi skupaj, vse je še malce težje, ker smo premagali sami sebe in se bo zaradi tega še za odtenek težje sestaviti. Prepričan pa sem, da bo od trenutka, ko bomo v ponedeljek stopili na parket, od trenutka, ko bomo zaslišali himno, vse na pravem mestu," je še zatrdil slovenski reprezentant.

Preberite še: