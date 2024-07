Drugačne olimpijske igre Uroša Zormana

Medtem ko se bo 58 slovenskih športnikov danes zvečer predstavljalo na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu, pa predvsem drugačen večer čaka slovensko moško rokometno reprezentanco. Ta bo po zadnjih pripravah na soboto tekmo s Španci prej kot ponavadi zaključila svoj dan, saj jo v soboto že ob 9. uri čaka prva tekma olimpijskega turnirja. To bo četrti nastop izbrane vrste na olimpijskih igrah, prvi po letu 2016 v Riu de Janeiru, kjer je Slovenija osvojila šesto mesto. Na svojih drugih olimpijskih igrah pa se mudi Uroš Zorman, a tokrat v precej drugačni vlogi kot pred osmimi leti, saj Slovenijo tokrat vodi kot selektor. Zdaj skupaj s strokovnim štabom in ekipo že nestrpno pogleduje proti prvemu testu.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

9.00 Španija - Slovenija 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

11.00 Slovenija - Hrvaška 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

16.00 Slovenija - Švedska 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska - Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija - Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

Uroš Zorman je bil v Riu še v vlogi rokometaša. Foto: Sportida Uroš, po osmih letih ste spet del olimpijskih iger in olimpijske vasi, a tokrat v povsem drugačni vlogi. Koliko se ta izkušnja, seveda če odštejeva, da ste zdaj v drugi vlogi, v drugih vidikih razlikuje od tiste prejšnje?

Uf, ogromno. Kot trener nimaš časa za nič. Ko igralci počivajo oziroma imajo čas za aktivnosti v olimpijski vasi, ima strokovni štab delo, delo in še enkrat delo. Ves čas moraš biti na preži, pripravljati ekipo. Sploh v turnirskih sistemih je ritem res hud, sploh ker se ne moreš pred neko tekmo pripravljati na drugo, vmes pa praktično ni časa. To so najhujše more za trenerja. Tako da moram priznati, da je čar olimpijskih iger veliko večji, ko ti na akreditaciji piše, da si športnik, ne pa trener (smeh, op. p.). Kar zadeva čar olimpijskih iger, z ekipo se ne bomo udeležili otvoritvene slovesnosti, ker nas v soboto čaka tekma že ob deveti uri zjutraj. Dobro vemo, koliko časa te zadeve trajajo, tako da ni treba še dodatno izgubljati besed.

Ko ste že ravno odprli temo, prva tekma vas čaka že ob devetih zjutraj, kar je res specifično. Kakšno vlogo ima to pri pripravi?

Ogromno. Če smo pošteni, vsi vemo, kako zahtevno je biti tako zgodaj pripravljen na največje napore, to je res nehumana ura, a konec koncev je enako za vse. Nikakor nimamo tu kaj tarnati, te teme sam ne bi načel, a ker ste me ravno vprašali, sem odgovoril. V ekipi se o tem ne pogovarjamo, vsi smo stoodstotno osredotočeni le na svoje naloge ne glede na okoliščine in uro. Čaka nas zgodnja ura, na nas pa je, da se pripravimo in odigramo, kot je treba.

Na ekipah je na tekmovanjih, kot so olimpijske igre, vedno še neka dodatna pozornost, turnirski sistemi imajo poseben čar. Sploh v Sloveniji vemo, kakšno veljavo imajo ekipni športi. Čutite kaj pritiska?

Zagotovo se vse skupaj malce stopnjuje, je pa lažje, ker smo tu res kot ekipa in znamo stati eden za drugim in drug drugemu pomagamo. Vsem nam je v čast, da smo del takšnega dogodka, kot so olimpijske igre, in del slovenske reprezentance ter da smo v takšni družbi tako ekip kot posameznikov.

Zorman se v soboto nadeja dobre predstave svojih varovancev. Foto: Reuters

Prva tekma je pred vrati. Naj vam postavim tisto najbolj klasično vprašanje – če potegnete črto pod priprave, kako ste zadovoljni z opravljenim?

Vedno bi lahko bilo boljše. Vse pripravljalne tekme, ki smo jih odigrali, bi zagotovo lahko odigrali še boljše. Nekega velikega optimizma, bom rekel, predvsem javnost in vi, mediji, nimate, mi pa ga kljub temu imamo. Na teh tekmah smo preizkusili, kar smo želeli, soočili smo se tudi s tistim, kar nam povzroča težave. Videli smo, kaj nam povzroča največ preglavic in kje nas zmanjkuje. Na koncu bom rekel, da če potegnem črto, je bilo vse po načrtih. Zdaj pa je pred nami glavni del – turnir na olimpijskih igrah, kjer pa vsi vemo, da poti nazaj ni več. Tam bo povsem drugačno razmišljanje, na tekmah pa bomo videli, kako bo vse skupaj steklo.

Vemo, da je imela slovenska reprezentanca, praktično odkar ste prevzeli izbrano vrsto, na vseh turnirjih težave s poškodbami nosilcev. Kako kaže z zdravstvenim kartonom pred začetkom iger?

Spet imamo nekaj težav, seveda pri nas ne more iti vse po načrtih. Tako kot ste že omenili, je to praksa že od mojega začetka in mojega nastopa te funkcije (smeh, op. p.). Glede težav bomo videli pred tekmo, tako da o tem še ne bi preveč govoril.

O kom je govora? Gre za kaj resnega?

Mogoče tudi, ne vemo še. Bomo videli, ničesar nočem prehitevati, zato tudi ne bi preveč govoril o tej temi.

Slovenijo po tekmi s Španijo v skupinskem delu v boju za četrtfinale čakajo še obračuni s Hrvaško, Švedsko, Japonsko in Nemčijo. Foto: Reuters

Že za uvod vas čaka obračun s Španci, s katerimi ste se srečali tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre. Vemo, kako se je končala tista tekma, čeprav ste srečanje dobro odprli, je bila Španija na koncu izrazito boljši tekmec in slavila z 32:22. Ste v pripravah na prvo tekmo kaj črpali iz tega obračuna?

Tako kot vedno smo tudi iz tekme črpali pozitivne stvari. Še enkrat smo si pogledali to srečanje, do 15. minute smo bili enakovreden, celo boljši tekmec. Zgodila se je rotacija in privoščili smo si absolutno preveč neumnih napak, ob tem se je ogrel tudi njihov vratar in to je bil na koncu seštevek tega visokega poraza z ogromno razliko. Nikakor se zaradi te tekme tekmeca ne bojimo, ne vidim razlogov, zakaj bi se ga. Smo optimisti, je pa res, da bomo morali prav vseh šestdeset minut igrati pametno, preudarno in na koncu bomo videli, kam nas lahko to pripelje.

Čaka vas res zahtevna skupina, v kateri praktično ni šibkega člena, kajne?

Res je. Hkrati pa se mi zdi, kar zadeva formo, da trenutno malce odstopajo le Švedi. Drugim smo po mojem mnenju lahko kos, bo pa res pomembno, da tekme dobro odpremo.

Slovenska rokometna reprezentanca je bila do zdaj najboljša šesta na OI v Parizu. Pred tem je bila leta 2004 v Atenah enajsta, štiri leta pred tem v Sidneyju pa osma. Foto: www.alesfevzer.com Pred takimi turnirji je vedno govora tudi o rezultatskih ciljih. Kam merite vi?

Zdaj se bom spet ponavljal, kot že neštetokrat, in vam ponudil odgovor, ki ga zmeraj, torej da bomo šli od tekme do tekme. V vsako tekmo bomo šli z željo po zmagi. Na koncu vedno rečem, da če daš vse od sebe in je bil tekmec boljši, mi tega nikoli ni težko priznati. Je pa naša težava ta, da ko analiziramo svoje tekme, vidimo, da bi lahko na prste ene roke preštel tekme, na katerih je bil naš nasprotnik izrazito boljši od nas. Vedno smo delali neumne napake, ki so nas na takšnih obračunih stale zmage. Tudi to je sestavni del športa, na napakah se učimo. Od prve tekme želimo nabirati točke.

S čim bi bili po koncu turnirja zadovoljni? Kaj mora storiti slovenska reprezentanca, da boste kot selektor na koncu dejali, da ste zadovoljni?

Seveda bi bil najbolj zadovoljen z zlatim odličjem (smeh, op. p.). Šalo na stran, zadovoljen bom, če bomo igrali dober rokomet, če bomo pokazali svoje najboljše predstave. Seveda ne moreš biti na vsaki tekmi stoodstoten, a da bomo opravili svoje, da se turnir konča brez poškodb. Vse to pa na koncu prinese tudi rezultat. Bolj konkreten pa v napovedih ne bom, ker že veste, da sem vraževeren. Si pa želimo biti iz tekme v tekmo boljši.

