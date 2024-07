Rokometaši visoko izgubili na olimpijski generalki

V slovenski izbrani vrsti je bil na tekmi s Francijo najbolj učinkovit Aleks Vlah z osmimi goli. Dean Bombač, Miha Zarabec, Jure Dolenec in Borut Mačkovšek so dosegli po tri, Matej Gaber in Nejc Cehte po dva, Blaž Janc, Nik Henigman, Blaž Blagotinšek, Domen Novak, Tilen Kodrin in Kristjan Horžen pa po en gol.

Za izbrance slovenskega selektorja Uroša Zormana je bila to generalka pred nastopom na poletnih olimpijskih igrah v francoski prestolnici. V prvem delu tekmovanja bodo nastopili v skupini A. Med 27. julijem in 4. avgustom se bo vsak drugi dan v dvorani Paris Expo Porte de Versailles pomerili proti Špancem (tekma se bo pričela ob 9. uri), Hrvatom (11.00), Švedom (16.00), Japoncem (19.00) in Nemcem (14.00).

"V prvem polčasu smo malce 'zaspali', bržkone je bila to posledica poti do dvorane. Na današnji tekmi smo resen rokomet prikazali le med 30. in 45. minuto, ko smo se Francozom približali na dva gola. Na koncu smo opravili veliko kadrovskih menjav in doživeli poraz. Najbolj pomembno je, da na današnji tekmi ni bilo nobenih poškodb," je po obračunu proti rokometnim silakom iz Francije dejal selektor Zorman.

V četrtfinale bodo napredovale reprezentance od prvega do četrtega mesta, ki se bodo nato v tekmah na izločanje pomerile z najboljšimi štirimi iz skupine B, kjer bodo nastopile Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.