Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je četrti nastop na poletnih olimpijskih igrah. Po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016 bo del rokometne elite tudi na bližnjih igrah v Parizu. Slovenske rokometaše v prvem delu tekmovanja v mestu luči čakajo zahtevne tekme proti Špancem, Hrvatom, Nemcem, Švedom in Japoncem.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so večji del enomesečnih priprav opravili v Kranjski Gori, nekaj časa so vadili tudi v Ljubljani. V tem času so odigrali dve pripravljalni tekmi, v Celju so se s tekmeci iz Egipta razšli z nedoločenim izidom 27:27, na drugi tekmi v Györu pa izgubili z Madžari s 25:29.

"V ekipi se čuti, da se približuje prva tekma na olimpijskih igrah. Energija na treningih je povsem druga kot na začetku priprav. V načrtu imamo še eno pripravljalno tekmo proti Franciji in tri treninge, na katerih želimo izpiliti zadnje detajle pred uvodno tekmo s Španijo," je na današnjem medijskem dogodku v dvorani Stožice in pred ponedeljkovim odhodom v Pariz dejal Zorman.

Uroš Zorman pred odhodom v Pariz (Vir videa: STA):

"Za nas bo vsaka tekma v Parizu imela status finalne. Čakajo nas izjemno močni tekmeci, a moramo biti optimisti, pred začetkom vsake tekme so možnosti 50:50. Kljub zahtevnosti tekmovanja je naš cilj preboj v četrtfinale," je med drugim dodal slovenski selektor.

Dolenec: Uvodna tekma je lahko ključna

"V Parizu bo nastopilo 12 najboljših reprezentanc na svetu. Zavoljo tega je velika stvar že, da se sploh uvrstiš na tako veliko tekmovanje. Ko si del tako velike zgodbe, kot so olimpijske igre, štejejo le odličja, čeravno na turnirju ne spadamo med favorite," je pred odhodom v Francijo dejal slovenski kapetan Jure Dolenec in eden od sedmih igralcev (poleg Urbana Lesjaka, Blaža Blagotinška, Mateja Gabra, Blaža Janca, Deana Bombača in Mihe Zarabca; opomba STA), ki so pred osmimi leti nastopili na olimpijskih igrah v Rio de Janieru.

"Najbolj pomembno bo, da se dobro pripravimo že na prvega tekmeca iz Španije. Uvodna tekma na tako velikem tekmovanju je izjemno pomembna, morda tudi ključna, saj lahko določi, kako se bo odvil turnir. Tekma s Španijo bo ob devetih zjutraj, kar je zelo nenavaden termin, morebitna zmaga pa bi nam odprla lepe možnosti za naprej," je še dodal dolgoletni igralec francoskih moštev iz Montpelliera in Limogesa ter španske Barcelone.

Blaž Blagotinšek pred odhodom v Pariz (vir videa: STA):

V zadnjih letih je med najvidnejšimi slovenskimi igralci Aleks Vlah. "Naš prvoten cilj je preboj v četrtfinale. V Pariz odhajam z najvišjimi cilji, tako razmišljajo tudi moji soigralci. Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe," je dodal Primorec in član danskega Alborga, letošnjega osmoljenca finalnega dvoboja lige prvakov v Kölnu.

"Naš prvoten cilj je preboj v četrtfinale. V Pariz odhajam z najvišjimi cilji, tako razmišljajo tudi moji soigralci." Foto: www.alesfevzer.com

V torek preizkus proti Franciji

Slovenske rokometaše pred zahtevnimi boji v skupinskem delu v torek čaka še generalni preizkus znanja proti gostiteljem iz Francije, sicer trikratnim olimpijskim prvakom v letih 2008, 2012 in 2021.

Na Zormanovem seznamu so vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Skupinski del olimpijskega turnirja bo v dvorani Expo Porte de Versailles v Parizu na sporedu med 27. julijem in 4. avgustom. Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.