"Če bomo v Parizu pravi na igrišču, tudi zunaj njega, in bomo dali vse, kar je v naši moči, bomo lahko šli zadovoljni domov. Predvsem bo pomembno, kako bomo stali na terenu, kakšen bo naš odziv v težkih trenutkih in kako bomo znali preusmeriti fokus na našo stran, kajti na koncu smo lahko sami sebi največji nasprotniki," slab teden pred odhodom na prizorišče prvih olimpijskih iger pravi odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je natanko pred mesecem dni, 18. junija, z zmago nad Argentino v sklopu lige narodov v domačih Stožicah še uradno potrdila nastop na premiernih olimpijskih igrah. Slovenci bodo v Francijo odpotovali sredi prihodnjega tedna, do takrat pa bodo zaključni sprint priprav opravili v Ljubljani.

"Zadnji teden v domovini, predvsem do sobotnega treninga, ki bo zadnji v tem tednu, bo poudarek zagotovo na fizični pripravi. Dejansko že vse poletje zelo veliko poudarjamo, kako pomemben je za nas fitnes, da lahko potem zdržimo vse te napore. Tudi na popoldanskih treningih bo šlo na polno, da bomo utrujeni do konca tedna, potem sledi spuščanje skozi ponedeljek, torek, sredo," je o poudarkih prihajajočih dni povedal dolgoletni standardni član reprezentance Klemen Čebulj.

"Dodaten pokazatelj, da lahko vsak stopi na teren in nam pomaga v težkih trenutkih"

Ta je z rojaki v zadnjih dveh dobrih mesecih odkljukal 18 tekem, zadnje tri pretekli konec tedna, ko so v Krakovu na Wagnerjevem memorialu premagali Nemce in Egipčane, izgubili pa s Poljaki. Predvsem na drugi tekmi so priložnost za dokazovanje dobili odbojkarji, ki na vstop v igro čakajo na klopi. Korošec pozdravlja, da so se lahko tudi mlajši dokazali: "Poljska je bila zelo pozitivna, tudi ker je trener dal priložnost mlajšim, ki v svetovni ligi niso toliko nastopali. To je dodaten pokazatelj, da lahko vsak stopi na teren in nam pomaga v težkih trenutkih. Glede na to, da smo na zadnji tekmi izgubili po kar težkem boju s Poljsko, nam to daje še eno dodatno motivacijo za delo in izboljšanje tistega, kar morda v določenih trenutkih ni delovalo najbolje."

"Poljska je bila zelo pozitivna, tudi ker je trener dal priložnost mlajšim, ki v svetovni ligi niso toliko nastopali. To je dodaten pokazatelj, da lahko vsak stopi na teren in nam pomaga v težkih trenutkih." Foto: Guliverimage

Šele na prizorišču se bodo bolje zavedali, kaj jim je uspelo

Misli so po zadnji pripravljalni tekmi lahko usmerili proti Parizu. "Vsi vemo, zakaj že toliko let vsa poletja preživljamo v reprezentanci. Za nami je letos res kar naporno tekmovanje v svetovni ligi, v kateri smo imeli zelo dobre trenutke, in morda malo slabši zaključek. Skozi desetdnevni cikel, ki je pred nami do prve tekme, bomo res pripravili naša telesa in miselnost na tako raven, da nas potem ob prvi tekmi ne bo nič presenetilo," pravi 32-letnik, ki olimpijske vročice še ne občuti.

Vrednosti preboja na prve olimpijske igre slovenske odbojkarske reprezentance se bodo bolje zavedali, ko bodo prispeli na prizorišče tekmovanja. Foto: VolleyballWorld

"Da bi rekel, da je prisotna trema, živčnost, ne. Vsi vemo, da tam še nismo bili, tako da ne vemo, kaj dejansko pričakovati. Mislim, da se bomo, šele ko bomo enkrat tam (v Franciji, op. a.), zavedali, kaj velikega smo ustvarili, kaj smo skozi vsa ta leta odrekanja dosegli. Mislim, da bo pravi trenutek nastopil šele takrat, ko bomo prišli v olimpijsko vas in bomo res zadihali tisti olimpijski duh. Zdaj smo predvsem osredotočeni na dobro delo v fitnesu in popoldan na žogi, na to, da se čim bolje regeneriramo in da ne staknemo kakšne še tako majhne, a nepotrebne poškodbe."

Osredotočenost nase

Slovenci bodo olimpijski krst doživeli v nedeljo, 28. julija, ob 21. uri, ko jim bodo nasproti stali Kanadčani. "Malo je še prehitro, da bi se pripravljali posebej nanje. Predvsem bo pomembno, kako bomo stali na terenu, kakšen bo naš odziv v težkih trenutkih in kako bomo znali preusmeriti fokus na našo stran, kajti na koncu smo lahko sami sebi največji nasprotniki."

"Če bomo tisti pripravi na igrišču, tudi zunaj njega, in bomo dali vse, kar je v naši moči, mislim, da bomo lahko zadovoljni šli domov." Foto: www.alesfevzer.com

V skupinskem delu olimpijskih iger, v katerem je prostor le za 12 reprezentanc, bodo igrali še s Srbi in gostitelji/branilci olimpijskega zlata Francozi. Iz vsake od treh skupin bosta v četrtfinale napredovali najboljši dve reprezentanci in najboljši tretjeuvrščeni zasedbi skupinskega dela.

"Če bomo tisti pravi ..."

Varovanci Gheorgheja Cretuja so trenutno na petem mestu svetovne lestvice in spadajo v krog favoritov za odličja, ki je precej širok. "Če bomo res dali tisti maksimum, ne samo tistih sto odstotkov, ampak kar 120 odstotkov od sebe, bomo lahko zadovoljni. Potem bomo videli, kaj nam bo to na olimpijskih igrah prineslo. A če bomo tisti pripravi na igrišču, tudi zunaj njega, in bomo dali vse, kar je v naši moči, mislim, da bomo lahko zadovoljni šli domov," je zaključil Čebulj.

Spored slovenskih tekem v skupinskem delu OI: Nedelja, 28. julij

21.00 Slovenija – Kanada Torek, 30. julij

17.00 Slovenija – Srbija Petek, 2. avgust

17.00 Francija – Slovenija

Seznam reprezentance za Pariz: podajalca: Gregor Ropret, Dejan Vinčić;

korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović;

srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar;

sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern;

prosti igralec: Jani Kovačič;

rezerva: Uroš Planinšič. V Francijo bo odpotoval tudi sprejemalec Rok Bračko, ki bo reprezentanci pomagal na treningih.