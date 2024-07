Poljaki tokrat premočni za Slovence

V nedeljo se je v Krakovu končal Wagnerjeve memorial, na katerem so se merili Poljaki, Slovenci, Nemci in Egipčani. Vse štiri izbrane vrste bodo čez slaba dva tedna sodelovale na olimpijskih igrah v Parizu. Slovenska reprezentanca je za uvod po petih nizih strla Nemce, v soboto, ko je selektor Gheorghe Cretu priložnost ponudil večini odbojkarjev, ki na svojo priložnost čakajo na klopi, pa je s 3:1 premagala Egipt.

V nedeljo so se Slovenci na zadnji tekmi turnirja pomerili še z gostitelji Poljaki in izgubili z 1:3 v nizih. To je bil že tretji letošnji obračun teh dveh reprezentanc, v sklopu rednega dela lige narodov so s 3:0 zmagali Slovenci, v boju za tretje mesto na zaključnem turnirju lige narodov pa so bili s 3:0 boljši Poljaki.

Zmagovalci obračuna Poljaki se veselijo tudi prestižne lovorike na turnirju. Slovenci je doslej še nikoli niso osvojili, zelo blizu so bili lani, ko so v svojem prvem nastopu na turnirju osvojili drugo mesto.

Poljska : Slovenija 3:1 (20, -26, 14, 24) Slovenija: Štern T. 21, Pajenk 10, Planinšič, Kozamernik 4, Bračko, Štalekar 1, Kovačič, Štern Ž., Ropret 1, Urnaut 7, Čebulj 13, Možič, Mujanović 5, Kržič. Selektor: Gheorghe Cretu. Poljska: Popiwczak, Kaczmarek, Kurek 13, Klos, Leon, Sliwka 10, Lomacz, Kochanowski 12, Semeniuk 14, Zatorski, Janusz 5, Beniek, Fornal 2, Boladz 4, Huber 11. Selektor: Nikola Grbić.

Začelo se je dobro

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je na igrišče zopet poslal udarno zasedbo, Gregorja Ropreta, Tončka Šterna, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Tineta Urnauta, Klemna Čebulja in Janija Kovačiča.

Slovenci so zelo dobro, s točkami Šterna, začeli obračun in povedli s 4:1, a so gostitelji na servis Kureka in z dvema zaporednima blokoma Kochanowskega in Janusza izenačili na 4:4, Kurek pa je Poljake s protinapadom pri 7:6 popeljal v prvo vodstvo. V slovenski vrsti sta napade zaključila še Kozamernik in Čebulj, nato pa je Huber z asom domače popeljal na 11:9. Pajenk je z varanjem poravnal na 11:11, Čebulj je vknjižil as za 12:11, Kozamernik pa je blokiral za 14:12. Štern je dodal protinapad za 15:12, a nato naši napadalci niso izkoristili svojih napadov, na drugi strani mreže pa so bili Poljaki uspešnejši ter najprej izenačili na 16:16, nato pa prek Sliwke povedli z 18:16. Na servis Janusza je prednost domačih, znova po neizkoriščenem napadu Slovencev, prvič narasla na tri točke (20:17), po še eni napaki pa je Cretu zahteval odmor. A tudi po njem se je poljski niz nadaljeval vse do 22:17, potem ga je z napadom prekinil Štern in dodal še blok. Po prekinitvi na zahtevo Nikole Grbića so se Poljaki zbrali, si pri 24:20 priigrali prvo zaključno ter slavili s 25:20.

Slovenski korektor odličen tudi v razburljivem zaključku

Tudi v drugem nizu je Poljakom uspel nekoliko boljši začetek, znova na račun odličnih servisov, s katerimi so imeli Slovenci težave že skozi celoten prvi niz. As in napad Šterna sta našo vrsto približala na 5:6, a so se domači na servis Kochanowskega in na račun napak naših spet oddaljili, zato je bil Cretu pri 5:9 prisiljen vzeti prvi odmor. Po bloku Šterna je s prekinitvijo reagiral Grbić, a je bil v bloku za 10:11 uspešen še Kozamernik. Za servisno črto je prišel Huber in dosegel as za 13:11, ki mu je na servis Šterna in zaradi napak Poljakov sledila slovenska serija za 14:14. Sledile so napake na servisu na obeh straneh mreže. Po vodstvu Poljakov s 17:15 je Ropret prispeval blok za 17:17, Pajenk pa as za vodstvo z 18:17. Štern je z močnim napadom izenačil na 19. točki, po napaki Kureka so naši vodili z 20:19. Slovenci so z neizkoriščenimi napadi Poljakom pri 24:22 omogočili dve zaključni žogi, a je Štern z asom izenačil na 24:24. Slovenski korektor je bil odličen tudi v razburljivem zaključku in naše popeljal do zmage z 28:26.

Po odmoru Poljaki strnili vrste

Začetek tretjega niza je spet pripadel Poljakom, saj našim odbojkarjem znova ni stekla igra v napadu. Tokrat so povedli s 6:3, po asu Semeniuka pa že s 7:3, zato je Cretu posegel po prekinitvi, stik s tekmeci pa je z napadi ohranjal le Štern. Čebulj je še prebil blok Poljakov za 5:9, nato pa so ti na servis Kochanowskega in z dobro igro v bloku pobegnili celo na 13:5. Naša klop je poizkusila z novim odmorom, a se je pritisk Poljakov, ki so napadali z vseh strani, nadaljeval (16:7). Cretu je Čebulja zamenjal z Rokom Možičem, Kozamernika s Sašom Štalekarjem. A Janusz je slovenske sprejemalce spet onemogočil z dobrimi servisi, med drugim vknjižil as za 19:7 in na servisni črti ostal vse do 20:7, ko je napad zaključil Štern. Na servis Štalekarja je našim uspela mini serija štirih točk, za 11:20 je napadel Čebulj, ki se je vrnil v igro. Po odmoru na zahtevo Grbića so Poljaki strnili vrste in končnico začeli z osmimi točkami naskoka ter hitro zatem prišli do zmage s 25:14.

Huda bitka v četrtem nizu

V uvodu v četrti niz se je nekoliko razigral Čebulj in poskrbel, da Poljaki začetnega vodstva s 3:1 in 5:2 niso še povišali. Štern z napadom in Pajenk z asom sta Slovenijo približala na 5:6, a gostitelji niso popuščali. Še naprej so z dobrimi servisi Ropretu oteževali organizacijo napadov, Semeniuk pa je tako napadal kot blokiral (11:7). A z napadom in dobrim servisom je vrnil Štalekar, vendar le za kratko, saj je Semeniuk z neugodnim servisom poskrbel, da so Poljaki spet povečali naskok na 14:11. Pri 12:16 je Cretu Šterna zamenjal z Mujanovićem, dvakrat je bil v napadu za 15:17 uspešen Urnaut, Mujanović pa je z blokom ustavil Sliwko za 16:17 in prekinitev na željo Grbića. Za enako potezo se je pri 16:19, ko so njegovi varovanci spet popustili na sprejemu in v napadu, odločil slovenski selektor. Mujanović je najprej napadel, zatem še blokiral za 18:19, Čebulj je s tremi zaporednimi točkami poravnal na 22:22, Mujanović na 23:23. Mladi korektor je poskrbel tudi za zaključno žogo Slovenije pri 24:23, vendar sta Fornal in Kurek Poljsko spet popeljala v ospredje, točka Janusza s servisom po očitni napaki sodnika pa je pomenila zmago Poljske s 26:24.

Čez dva tedna olimpijska premiera proti Kanadi

Prvo tekmo olimpijskih iger bodo Slovenci 28. julija odigrali proti Kanadčanom. Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarji bodo konec meseca sodelovali na prvih olimpijskih igrah, kamor ne bodo odšli zgolj sodelovat. V skupinskem delu se bodo merili s Kanadčani, Srbi in Francozi.

Olimpijski krst bodo dočakali 28. julija ob 21. uri proti Kanadi. Drugo tekmo bodo igrali 30. julija, ko se bodo v South Paris Areni ob 17. uri pomerili s Srbi. Za konec skupinskega dela olimpijskega turnirja jih čaka še tekma z gostitelji in aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi, ki bo 2. avgusta ob 17. uri.

Četrtfinalni dvoboji za moške bodo 5. avgusta, polfinalni tekmi bosta 7. avgusta, v boj za olimpijski prestol in kolajne pa se bodo najboljše reprezentance podale 9. in 10. avgusta.

Wagnerjev memorial, 3. dan

Nedelja, 14. julij