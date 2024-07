Slovenski odbojkarji so po nedeljskem porazu s Poljaki na Wagnerjevem memorialu, kjer so bili gostitelji še drugič v 14 dneh premočni, dobili nekaj ur počitka, danes pa v Ljubljani že začeli odštevanje zadnjih dni domačih priprav pred letom na premierne olimpijske igre, kamor bodo odpotovali sredi prihodnjega tedna.

Slovenci so se v pripravah na olimpijsko sezono zbrali 6. maja in do zdaj odigrali 18 tekem, zadnje tri konec preteklega tedna v Krakovu, kjer so po zmagah nad Nemčijo in Egiptom ter porazu s Poljsko zasedli drugo mesto.

Foto: www.alesfevzer.com

"Mislim, da je bil ta turnir zelo koristen za nas, saj bo po mojem mnenju zelo podobno videti turnir na olimpijskih igrah. Na vsaki tekmi bo šlo na polno, na vse ali nič, gladiatorsko. Vsaka ekipa bo dala vse od sebe, ne bo niti ene lahke tekme. Morali se bomo naučiti trpeti, dobro odigrati v težkih trenutkih, se s tem spopasti in potem vse narediti za to, da zmagamo. Vesel sem, da smo na Poljskem odigrali težko tekmo z Nemci, Egipčani so na trenutke igrali zelo dobro, proti Poljakom smo bili praktično vso tekmo pod velikim pritiskom, jih nekako lovili, jih v drugem nizu tudi ujeli, v tretjem so nas razbili, a smo se vrnili. V nadaljevanju smo se še naprej borili, a na koncu so odoločale podrobnosti. To je tisto, kar bo odločalo na olimpijskih igrah, ena, dve žogi," je pred današnjim popoldanskim treningom v Črnučah dogajanje zadnjega konca tedna povzel kapetan Tine Urnaut.

"Vsak posameznik v tej ekipi vsak dan daje vse od sebe, na vsakem treningu, resnično so zelo osredotočeni na vse stvari." Foto: www.alesfevzer.com

Velika osredotočenost

"Po turnirju v Krakovu smo imeli dan in pol počitka, zdaj nas čaka še zadnji del priprav v Sloveniji. Forma raste, tudi fizična, na treningih z žogo bomo poskušali še izboljšati določene stvari, podrobnosti. Vsak posameznik v tej ekipi vsak dan daje vse od sebe, na vsakem treningu, resnično so zelo osredotočeni na vse stvari," je novinarjem dejal selektor Gheorghe Cretu.

Ta je pred dnevi sporočil, kdo bo v ekipi, na katero bo računal v Parizu. Ob začetku današnjega treninga je sicer manjkal izkušeni organizator igre Dejan Vinčić, ki ima težave s poškodbo. "Upam, da bo Vinko uredil težave in bodo do konca tedna vsi z nami."

Čebulj: Vse poletje poudarjamo, kako pomembna je za nas fizična priprava Foto: Volleyball World

Zadnji teden v domovini, predvsem do sobotnega treninga, ki bo zadnji v tem tednu, bo poudarek zagotovo na fizični pripravi, pravi Klemen Čebulj in dodaja: "Dejansko že vse poletje zelo veliko poudarjamo, kako pomemben je za nas fitnes, da lahko potem zdržimo vse te napore. Tudi na popoldanskih treningih bo šlo na polno, da bomo utrujeni do konca tedna, potem sledi spuščanje skozi ponedeljek, torek, sredo."

Slovenska odprava bo proti Parizu odletela v sredo, prva tekma jo čaka v nedeljo, ali se bo udeležila petkovega odprtja iger, pa danes Cretu še ni vedel. Kot pravi, se bodo o tem še odločili, saj želijo modro razporediti energijo.

Seznam reprezentance za Pariz: podajalca: Gregor Ropret, Dejan Vinčić;

korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović;

srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar;

sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern;

prosti igralec: Jani Kovačič;

rezerva: Uroš Planinšič. V Francijo bo odpotoval tudi sprejemalec Rok Bračko, ki bo reprezentanci pomagal na treningih.

Slovenci za uvod s Kanadčani

Boj za odbojkarska odličja se bo začel 27. junija z jutranjo tekmo med Japonsko in Nemčijo, v nadaljevanju pa se bodo tisti dan med seboj merile še reprezentance Italije in Brazilije, Poljske in Egipta ter ZDA in Argentine.

Drugi dan tekmovanja, v nedeljo, 28. julija, bodo olimpijski krst doživeli tudi Slovenci, takrat jim bo ob 21. uri nasproti stala Kanada. Drugo tekmo bodo igrali 30. julija, ko se bodo ob 17. uri pomerili s Srbi. Za konec skupinskega dela olimpijskega turnirja jih čaka še tekma z gostitelji in aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi, ki bo v petek, 2. avgusta, ob 17. uri.

Prva tekma na olimpijskih igrah bo za Slovence 28. julija ob 21. uri s Kanado. Foto: Volleyball World

Kaj pravi sistem tekmovanja?

Na odbojkarskem turnirju bo sodelovalo 12 reprezentanc, ki bodo olimpijske igre začele v treh skupinah po štiri. Vsak bo v skupini odigral tri tekme, nato sledijo četrtfinalni dvoboji. V četrtfinale bosta napredovala prvi in drugi iz vsake skupine ter dva najboljša tretjeuvrščena.

Četrtfinalni dvoboji za moške bodo 5. avgusta, polfinalni tekmi bosta 7. avgusta, v boj za olimpijski prestol in kolajne pa se bodo najboljše reprezentance podale 9. in 10. avgusta.