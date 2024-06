Slovenski odbojkarji že pišejo olimpijsko zgodovino

Slovenski odbojkarji bodo čez slab mesec prvič v zgodovini države nastopili na olimpijskih igrah, ki jih bo med 26. julijem in 11. avgustom gostil Pariz. S prebojem na olimpijski turnir, kjer bo sodelovalo zgolj 12 reprezentanc, so napisali tudi olimpijsko zgodovino. Slovenija bo postala najmanjša država v zgodovini olimpijskih iger v dvoranski odbojki, ki je nastopila na tem tekmovanju.

"Nimamo nobenega namena samo sodelovati v Parizu"

Slovenci so v sredo dobili tekmece za skupinski del olimpijskih iger. V skupini A se bodo pomerili z gostitelji Francozi, Kanadčani in Srbi. Odločeni so, da v Pariz ne gredo zgolj sodelovat, ampak so cilji precej višji.

Slovenci se bodo v skupinskem delu OI merili s Francozi, Kanadčani in Srbi. Foto: Volleyball World

"Da, imamo svoje želje, svoje cilje, ki jih želimo doseči, a gremo tekmo za tekmo, saj je to edina pot, ki je bila za nas v preteklosti učinkovita. Nimamo pa nobenega namena samo sodelovati v Parizu. To je tekmovanje, na katero smo se prvič uvrstili, tako da gremo po tiho, korak po koraku. Tekmo za tekmo bomo naredili vse, da osvojimo vsako točko, set in tako dalje," je po uradni potrditvi olimpijskih iger dejal kapetan Tine Urnaut.

Tonček Štern in Klemen Čebulj po žrebu skupin za olimpijske igre:

A še preden bi razmišljali o Parizu, Slovence čaka zaključni turnir lige narodov. Na Poljskem se bodo v današnjem četrtfinalu pomerili z Argentino. V primeru zmage jih v sobotnem polfinalu čaka Japonska.