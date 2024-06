Spomini Slovencev na OI: Urnaut gledal na kaseti, Kozamernik začel sanjati v Londonu

Tine Urnaut: Foto: www.alesfevzer.com

"Spomnim se, da sem bil še zelo majhen, ko so mi doma pojasnili, kaj sploh olimpijske igre so. Potem smo se o olimpijskih igrah učili še v šoli pri zgodovini, ko so nam povedali, da se zaradi olimpijskih iger ustavi cel svet, da se vse vojne prekinejo v tem času. Skozi vsa ta leta se je nabralo veliko spominov. Tudi ti, ko sem gledal Jugoslavijo in Američane proti Rusom. Vse to še na kaseti. To so tako stare stvari, da ne vem, če ta kaseta sploh še deluje. Če pa pomislim na slovenske nastope na olimpijskih igrah, pa se spomnim Jolande (Jolande Čeplak, op. a.), ko je osvojila odličje, Rajmonda Debevca, ki je bil neverjetno velikokrat na olimpijskih igrah, pa za Janjo Garnbret smo vsi navijali. In Rogliča. Takrat smo imeli ravno priprave, ogrevali smo se na kolesih v Kranjski Gori in ga imitirali, ko je odvozil do zlate kolajne. Spominov je malo morje in zdaj jih bomo ustvarili še mi."