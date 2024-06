"Sanjal sem kot športnik, sanjam kot trener. Tudi s to reprezentanco, za katero verjamem, da je sposobna še velikih stvari. To ni skrivnost. V preteklosti sem celo videl, kako sem bil del olimpijskih iger , kako smo se tja uvrstili, kako bom tam igral z ekipo, pa čeprav nisem vedel, s katero. Tudi o finalu tam sem sanjal," je pred letom dni o enem delu svojih sanj dejal romunski strateg na slovenski odbojkarski klopi Gheorghe Cretu, ki se je na račun sanj v preteklosti naposlušal številnih dvomov, a je mnoge razblinil. V torek tudi olimpijske. "Eden najlepših trenutkov moje odbojkarske kariere. Nismo še rekli zadnje," je po zmagi nad Argentino, s katero so sanje o olimpijskih igrah, uradno postale resničnost, dejal Romun.

Slabi dve leti po tem, ko je manj kot tri tedne pred svetovnim prvenstvom v Stožicah nepričakovano prevzel vodenje slovenske odbojkarske reprezentance, bo Gheorghe Cretu slovenske odbojkarje konec prihodnjega meseca vodil na tekmovanju, o katerem sanja vsak športnik. Slovenci so pred domačimi gledalci po hudem boju s trdoživimi Argentinci tudi uradno potrdili svoj prvi nastop na olimpijskih igrah, ki jih bo med 26. julijem in 11. avgustom gostil Pariz.

Takole so navijači po tekmi pričakali Cretuja:

Slovenska reprezentanca je s torkovo zmago potrdila olimpijske igre, skočila na prvo mesto lestvice lige narodov in na četrto mesto svetovne lestvice, kar je njena najboljša uvrstitev do zdaj. Slovenci so četrta reprezentanca na svetu. Foto: www.alesfevzer.com

Dvigovali obrvi, se smejali, on pa je sanjal tudi finale OI

Romunski strateg je od nekdaj sanjal velike sanje. Čeprav so nekateri ob njegovih sanjah le dvigovali obrvi ali pa se mu celo smejali, visokih ciljev ni opustil. Kot je priznal lani v Sobotnem intervjuju, si je v preteklosti v mislih risal prizore s tekmovanja petih krogov. Kmalu ti ne bodo več zgolj v mislih, pač pa bodo postali realnost.

V preteklosti je sanjal tudi o igranju v olimpijskem finalu. Foto: Volleyball World

"Pred dolgimi leti sem prijateljem, družini, soigralcem rekel, da bom nekoč trener kluba v Avstriji, s katerim sem kot igralec osvojil ogromno, pa so se mi nekateri smejali. 'Ni mogoče, s tem predsednikom,' so rekli. Dokazal sem jim, da je. Pozneje sem res postal trener kluba in pod tem predsednikom kot trener deloval najdlje. Nato sem rekel, da je moj naslednji cilj Italija, da bom tam trener, pa so se mi nekateri znova smejali. 'Kdo, ti? Si resen? Ni možnosti.' Pa sem kot trener prišel do Italije, pa na Poljsko, v Rusijo, zmagal v ligi prvakov ... Kot športnik sem vedno sanjal, da bi igral na največjih tekmovanjih na svetu. Menim, da vsak otrok sanja o nastopu na olimpijskih igrah, da bi tam tekmoval proti najboljšim na svetu. Sanjal sem kot športnik, sanjam kot trener. Tudi s to reprezentanco, za katero verjamem, da je sposobna še velikih stvari. To ni skrivnost. V preteklosti sem celo videl, kako sem bil del olimpijskih iger, kako smo se tja uvrstili, kako bom tam igral z ekipo, pa čeprav nisem vedel, s katero. Tudi o finalu tam sem sanjal. To je nekaj, kar je v športu dovoljeno in celo nujno, če želiš doseči visoko raven," je takrat o svojih sanjah dejal 55-letnik, ki je z leti nejevernikom dokazoval, da je mogoče marsikaj. Zdaj tudi olimpijske igre.

"Nismo še rekli zadnje" "To so zame eni najlepših trenutkov v moji karieri."

Po torkovi zmagi nad Argentino je v mešani coni novinarjem dejal, da doživlja najlepše trenutke odbojkarske kariere. "To so zame eni najlepših trenutkov v moji karieri. O olimpijskih igrah sem začel sanjati pri 13 letih, ko je romunska odbojkarska reprezentanca na olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980 osvojila bron. Od takrat sem vedno sanjal, da bom nekega dne kot športnik ali trener tja odpotoval tudi sam. Zaradi tega so takšni trenutki zame res nekaj posebnega. Podobne sanje so imeli tudi igralci, ki jih vodim. Uresničitev njihovih sanj je posledica večletnega dela. Prepričan sem, da lahko igrajo še bolje in v Parizu dosežejo še več, da še nismo rekli zadnje besede," veselja ni skrival Cretu, ki so ga dobro uro po tekmi v garaži v Stožicah pričakali navijači.

Slovenci v Pariz ne gredo le sodelovat. Foto: www.alesfevzer.com

Če bo praznoval rojstni dan v Parizu, bodo Slovenci v boju za kolajne

S slovensko reprezentanco ima v olimpijskem letu še velike načrte. Najprej na zaključnem turnirju lige narodov med 27. in 30. junijem v Lodžu, nato še v Parizu.

Kdo ve, morda se mu ob 56. rojstnem dnevu uresničijo še ene sanje, tiste o olimpijski kolajni, za katero velika večina odbojkarskega sveta verjame, da je mogoča. 7. avgusta, dan preden bo romunski strateg na svoja ramena dodal dodatno leto, bo v Parizu polfinale olimpijskih iger, dva dneva pozneje tekma za bron, 10. avgusta pa finale.