"Redkokatera reprezentanca, ki se je uvrstila na olimpijske igre, je prehodila tako dolgo pot in začela skoraj na dnu lestvice. Nam je to uspelo. Zelo sem ponosen na vse nas in vse tiste, ki so nam pomagali to doseči," se je po torkovi zmagi nad Argentino, s katero so slovenski odbojkarji še uradno potrdili uvrstitev na svoje prve olimpijske igre, dolge prehojene trnove poti spomnil kapetan Tine Urnaut. Povedal je, da imajo zasluge za to tudi nekdanji člani reprezentance, in prikimal, da v Pariz ne gredo samo sodelovat, a hitro pristavil: "Gremo tekmo za tekmo."

Slovenska odbojkarska reprezentanca je s torkovo zmago nad trdoživimi Argentinci še uradno napisala olimpijsko zgodovino in se prvič uvrstila na tekmovanje petih krogov. Gre še za enega v vrsti uspehov zlate generacije, ki je v zadnjem desetletju in pol zrasla v svetovno odbojkarsko velesilo. Prehoditi so morali trnovo pot, a vztrajali, garali in iz leta v leto polnili knjigo mejnikov, za katero upajo, da jo bodo v tem poletju napolnili še na dveh velikih turnirjih. Najprej na zaključnem turnirju lige narodov konec meseca v Lodžu, nato še na olimpijskih igrah v Parizu.

"Pred takimi Stožicami in pred tako fantastičnim občinstvom je vedno dobro igrati. Zelo sem hvaležen za vso podporo, ki smo jo imeli. Ne samo tistih, ki so danes stali z nami na igrišču, ampak vseh, ki so bili na tribunah, odbojkarske zveze, vas novinarjev, ki nas podpirate, nam dajete pozornost. Vsem skupaj bi se zahvalil, da ste bili z nami, da smo dosegli cilj, ki sem ga sanjal, odkar sem začel gledati odbojko na televiziji. Dosegli smo nekaj fantastičnega in napisali zgodovino slovenske odbojke," je po prigarani zmagi nad južnoameriško reprezentanco v mešani coni novinarjem dejal kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut.

Tako so navijači po zmagi čakali slovensko reprezentanco v garaži Stožic :

"Težko je opisati z besedami"

Korošec že ob nagovoru navijačev takoj po srečanju, ko so kot potrditev olimpijskih iger prejeli kapice in olimpijsko maskoto, ni pozabil na nekdanje člane reprezentance, ki so vstavljali pomembne kamenčke v mozaik. Podobno je bilo tudi med pogovorom z novinarji, ko je mimo njega nasmejan prišel nekdanji dolgoletni korektor Mitja Gasparini, ki je tekmo spremljal z neposredne bližine v družbi slovenske odbojkarske zasedbe.

"Težko je z besedami opisati vse to. Ni samo teh 14, 16 fantov, ki smo danes tu, pomembni so tudi tisti, ki so bili v preteklosti zraven in z nami trpeli. To zdaj, kar vidimo, so lepi trenutki, kar se ne vidi, pa so težki trenutki, ki jih je bilo v preteklosti kar nekaj. Ti so nam omogočili in na nek način pomagali, da so nam korak za korakom uspele velike stvari, da smo uresničili sanje, da se uvrstimo na olimpijske igre. Redkokatera reprezentanca, ki se je uvrstila na olimpijske igre, je prehodila tako dolgo pot in začela skoraj na dnu lestvice. Nam je to uspelo. Zelo sem ponosen na vse nas in vse tiste, ki so nam pomagali to doseči," je dejal 35-letni kapetan.

Upokojeni Mitja Gasparini je bil v torek vseskozi z ekipo, srečanje je ob igrišču spremljal v družbi Dejana Vinčića, ki ga je na tem turnirju zaradi težav s poškodbo zamenjal Uroš Planinšič. Foto: www.alesfevzer.com

Jasno je, da v Pariz ne gredo samo sodelovat

Slovenci so v torek zvečer skočili na prvo mesto lestvice lige narodov in na četrto svetovne lestvice, kar je najvišje v njihovi zgodovini. Da gre za eno najboljših reprezentanc sveta, ki jo odlično vodijo romunske trenerske vajeti, je jasno. Zato tudi pot v Pariz ne bo zgolj pot sodelovanja na tekmovanju, o katerem sanja vsak športnik.

"Zagotovo bodo cilji visoki. Danes se morda še kako uro veselimo in proslavimo, se zahvalimo vsem, ki so bili z nami na tej poti, nato pa fokus usmerimo na naslednjo tekmo, na Kubance, s katerimi igramo v četrtek. Da, imamo svoje želje, svoje cilje, ki jih želimo doseči, a gremo tekmo za tekmo, saj je to edina pot, ki je bila za nas v preteklosti učinkovita. Nimamo pa nobenega namena iti samo sodelovat v Pariz. To je tekmovanje, na katero smo se prvič uvrstili, tako da gremo po tiho, korak po koraku. Tekmo za tekmo bomo naredili vse, da osvojimo vsako točko, set in tako dalje," je odločen Urnaut.

Ropret: Ne morem reči, da smo izpolnili cilj

Tudi Gregor Ropret po veliki zmagi ni skrival čustev. Še posebej je bil vesel, da so Slovenci znova dokazali, da so vztrajni, tudi ko se tehtnica preveša na tekmečevo stran. Argentinci so imeli namreč v tretjem setu pet zaključnih žog, da bi znižali na 1:2 v setih, a so se varovanci Gheorgheja Cretuja rešili in tekmece premagali brez oddanega niza.

Gregor Ropret v družbi očeta Metoda, predsednika Odbojkarske zveze Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

"Težko priborjena zmaga, a vesel sem, da smo zdržali pritisk Argentincev, še posebej v tretjem setu, ponovno igrali kompaktno, do konca, dokler žoga ni padla na tla. Še enkrat več se nam je to obrestovalo. Zelo ponosen sem na vse fante, na vso ekipo, da smo zdržali in dosegli olimpijske igre. Pred nami sta najpomembnejša turnirja tega poletja, a tudi to je še kar nekaj tekem. Vsaka posebej bo zelo pomembna za uvrstitev na svetovni lestvici. Če bomo igrali s tako energijo, tako borbeno, bo vse dobro," je v mešani coni novinarjem dejal podajalec in dodal, da še niso popolnoma uresničili olimpijskega cilja.

"Že ves čas ponavljamo, da ne gremo samo sodelovat na olimpijske igre, zato pa ne moremo reči, da smo izpolnili svoj cilj, temveč smo naredili en korak na tej poti. Čaka nas še kar nekaj dela, treba si je najprej izboriti čim boljše izhodišče za olimpijske igre, da bi imeli lažjo skupino in si olajšali pot proti izločilnim bojem," pravi Ropret, ki se veseli, da bodo del najštevilčnejše slovenske poletne odprave. Po rokometaših in rokometašicah so tretja slovenska ekipa, ki bo sodelovala v Parizu, možnost za to pa imajo še košarkarji.

"Ponosen sem na vso olimpijsko ekipo, na vse naše športnike, ki res dosegajo, dosegamo nerealne cilje, včasih kar nerealne rezultate za to našo malo državo. To, kako velika zasedba gre na olimpijske igre, je še en dokaz več, kakšne športnike imamo. Močno upam, da se uvrstijo tudi košarkarji in nas bo tam še nekaj več."

Gregor Ropret po zmagi nad Argentino:

Kozamernik: Nihče ne igra rad proti nam

Da je danes slovenska odbojkarska reprezentanca tista, proti kateri tudi drugim velesilam ni lahko, riše nasmeh tudi na obraz Jana Kozamernika. "Sam sicer na vse še vedno gledam tako, da smo, čeprav dosegamo dobre rezultate, še vedno majhna reprezentanca, tako da moramo vsakič, ko stopimo na parket, pokazati, da si zaslužimo biti med največjimi. To nas vodi naprej, nam daje motivacijo. Zagotovo ekipe ne igrajo rade proti nam, saj smo pokazali, da lahko premagamo vsakogar. Vse je na nas. Če pokažemo svojo pravo igro, nam redkokdo lahko stoji nasproti. Upam, bomo to nadaljevali še naprej in da domov prinesemo še veliko dobrih rezultatov."

Srednji bloker bo z rojaki v Stožicah znova na delu v četrtek ob 20.30, ko jim bodo nasproti stali Kubanci, ki s Srbi bijejo hud boj za olimpijsko vozovnico. Kozamernik pravi, da želijo misli kljub preboju v Pariz še naprej osredotočati na ta trenutek, na ligo narodov.

"Naši cilji so trenutno usmerjeni v ligo narodov, igramo doma, kjer je vedno najlepše igrati. Te tekme so zato, da uživamo, da odigramo tako, kot znamo odigrati, in zmagamo na čim več tekmah ter nato ciljamo čim višje na zaključnem turnirju."

V soboto ob 20.30 sledi srečanje z Italijo, za konec rednega dela lige narodov pa se bodo v nedeljo ob 20.30 pomerili še s Srbi.