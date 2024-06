Slovenci se po zgodovinskem uspehu pripravljajo na četrtek, v Stožicah pa se nadaljuje hud olimpijski boj

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima po sijajnem torkovem večeru, ko je s 3:0 premagala Argentino in še uradno potrdila olimpijsko vozovnico, danes dan brez tekme, znova pa bo na delu v četrtek ob 20.30 proti Kubancem. Bo pa v Stožicah kljub vsemu vroče. Oči bodo ob 16.30 uprte v tekmo med Kubo in Srbijo, ki bijeta hud boj za napredovanje na olimpijske igre. Ob 20.30 sledi še srečanje med aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani, ki niso prišli v popolni zasedbi, in aktualno evropsko prvakinjo Poljsko. Obe reprezentanci sta že uvrščeni na olimpijske igre.

Slovenski odbojkarji so v torek pred domačimi gledalci potrdili prvi nastop na olimpijskih igrah, se z osmo zmago na devetih tekmah prebili na prvo mesto lige narodov in na četrto mesto svetovne lestvice, kar je njihova najboljša uvrstitev do zdaj.

Slovenci želijo Stožice zapustiti s štirimi zmagami in čim boljšim izhodiščem za zaključni turnir osmerice lige narodov in razporeditev skupin na olimpijskih igrah. Po drugo zmago se bodo odpravili v četrtek ob 20.30, ko jim bo nasproti stala Kuba.

Slovenci so v torek še uradno potrdili nastop na svojih prvih olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

Kubanci in Srbi na tekmi velikega vložka

Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Pred začetkom lige narodov je bilo na voljo še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovijo si jih tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB, pri čemer je ena od teh rezervirana za afriškega predstavnika, saj šteje tudi celinski dejavnik.

Prek lige narodov so si vstopnico že zagotovili Italijani in Slovenci, v odličnem položaju so Argentinci, sledijo pa Srbi in Kubanci. Zadnji so trenutno na napačni strani lestvice, a za Srbi zaostajajo manj kot točko. In prav ti reprezentanci se bosta danes pomerili med seboj. Tekma ima velik vložek, saj zmaga lahko prinese obema od okoli pet do deset točk, poraz pa jim lahko prav toliko odnese.

Zvečer bo v Stožicah obračun dveh velesil, Italije in Poljske. Obe sta že uvrščeni na OI, azzurri pa v Stožice niso pripotovali v najmočnejši zasedbi.

V Manili najprej sledi tekma Nemčije in Francije, nato še Irana in ZDA.

Zaključni turnir na Poljskem

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).

Slovenci si želijo pripraviti čim boljše izhodišče pred zaključnim turnirjem, cilj so štiri zmage in prvo mesto na lestvici po rednem delu.