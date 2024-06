Slovenci zadovoljni s tekmeci na olimpijskih igrah #video

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v torek odpotovala proti Lodžu, kjer bo v petek ob 20. uri igrala četrtfinale lige narodov proti Argentini, v sredo pa je izvedela, s kom se bo merila v skupinskem delu olimpijskih iger v Parizu. Slovenci so žreb dočakali v drugem bobnu, v skupini A pa se bodo merili z aktualno olimpijsko prvakinjo Francijo, Kanado in Srbijo.

Skupine na OI: Skupina A: Francija, Slovenija, Kanada, Srbija

Skupina B: Poljska, Italija, Brazilija, Egipt

Skupina C: Japonska, ZDA, Argentina, Nemčija

Slovenski odbojkarji bodo čez mesec dni prvič zaigrali na olimpijskih igrah, na katerih je prostor samo za 12 reprezentanc. Med temi bodo gostitelji Francozi, Slovenci, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki, Kanadčani, Italijani, Argentinci, Srbi in Egipčani. Danes je postalo tudi jasno, s kom se bodo Slovenci merili v skupinskem delu v Parizu, saj so na prizorišču zaključnega turnirja lige narodov v Lodžu izvedli žreb.

Slovenija je pristala v skupini A skupaj z gostiteljico Francijo, ki jo vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, Kanado in Srbijo. Slovenija se je z vsemi tremi reprezentancami pomerila v letošnji ligi narodov in jih premagala. Od Francozov je bila boljša s 3:1 v nizih, medtem ko je Kanadčane in Srbe porazila s 3:2.

"Skupine so vse tri težke, vemo, da gredo najboljše reprezentance na olimpijske igre. A smo lahko kar zadovoljni s skupino. Padli smo v dobro skupino, a imamo možnosti, da gremo naprej," je odločen Tonček Štern. Selektor Gheorghe Crețu pa je povedal: "Vsi nasprotniki so zahtevni. Igrajo drugačen slog odbojke. Na olimpijskih igrah so same najboljše ekipe ta trenutek. Vse skupine so podobno močne. Šli bomo tekmo po tekmo. Zanima me, katera bo prva tekma."

Tonček Štern in Klemen Čebulj po žrebu skupin za olimpijske igre:

V skupini B se obeta močna konkurenca, saj bodo v tej nastopile Poljska, Italija, Brazilija in Egipt. V skupini C pa se bodo merile Japonska, ZDA, Argentina in Nemčija.

V drugem bobnu skupaj z Italijani in Američani

Med nosilci žreba so bili kot gostitelji olimpijskih iger Francozi, prva reprezentanca sveta Poljaki in druga reprezentanca svetovne lestvice Japonska.

Ta je na lestvici le nekaj desetink točke pred Slovenci, ki so na četrtem mestu ostali brez mesta nosilcev, tako da so žreb dočakali v drugem bobnu skupaj z Italijo in ZDA.

V tretjem bobnu so bile Brazilija, Argentina in Kanada, v četrtem pa Srbija, Nemčija in Egipt.

Francozi so kot gostitelji olimpijskih iger nosilci, na OI pa bodo v skupini A eni izmed tekmecev Slovencev. Foto: Volleyball World

Bobni za žreb skupin OI: 1: Francija (7), Poljska (1), Japonska (2)

2: Slovenija (3), Italija (4), ZDA (5)

3: Brazilija (6), Argentina (8), Kanada (9)

4: Srbija (10), Nemčija (11), Egipt (19) () - V oklepaju je uvrstitev reprezentance na svetovni lestvici.

Tri skupine po štiri

V vsaki od treh skupin bodo po štiri reprezentance. Vsak bo v skupini odigral tri tekme, nato pa sledijo četrtfinalni dvoboji. V četrtfinale bosta napredovala prvi in drugi iz vsake skupine ter dva najboljša tretjeuvrščena.

Slovence v osmini finala lige narodov čakajo Argentinci. Foto: www.alesfevzer.com

V četrtek začetek zaključnega turnirja

Najboljšo osmerico rednega dela lige narodov med četrtkom in nedeljo čaka še zaključni turnir v Lodžu. Slovenci se bodo v petkovem četrtfinalu ob 20. uri pomerili z Argentino. Če se bodo uvrstili v boje za odličja, bodo odigrali tri tekme v treh dneh.

V primeru slovenskega napredovanja v polfinale se bodo tam pomerili z zmagovalcem dvoboja med Japonsko in Kanado. Preostala četrtfinalna para sta Poljska - Brazilija in Italija - Francija.