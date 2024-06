Slovenci strli srbski oreh in redni del končali na prvem mestu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na svoji zadnji tekmi rednega dela lige narodov v Ljubljani premagala Srbijo s 3:2 (13, -25, 14, -22, 12).

Slovenski odbojkarji so zmagovalci rednega dela lige narodov. Piko na i odličnim predstavam so postavili na zadnji tekmi domačega turnirja v Ljubljani, na kateri so s 3:2 premagali Srbijo. To je bila njihova 11. zmaga na 12. tekmi, minimalna zmaga, tretja s 3:2, pa ni zadostovala za obrambo drugega mesta na svetovni lestvici in na olimpijskih igrah ne bodo med nosilci skupine. Na lestvici jih je na drugem mestu prehitela Japonska.

Zadnja tekma je polnim Stožicam spet ponudila veliko odbojkarskih užitkov. Srbi, ki so si, potem ko je Poljska gladko premagali Kubo, že pred tekmo zagotovili nastop na olimpijskih igrah, so lovili še uvrstitev na zaključni turnir. Za to so potrebovali zmago, na trenutke igrali odlično, vendar so se na koncu morali zadovoljiti le s točko. Tako stoodstotno zadovoljni niso bili ne eni ne drugi.

Slovenci so obračun odlično začeli. V prvem nizu jim je šlo vse kot po maslu, z odličnimi servisi, pri katerih je blestel predvsem Tonček Štern, na koncu je v statistiko vpisal kar osem asov, so povsem razbili tekmece, videti je bilo, da izbranci nekdanjega trenerja ACH Volleyja Igorja Kolakovića v Ljubljani nimajo nikakršnih možnosti. Toda tako mnenje je bilo zmotno. V drugem nizu so se zbrali in bili povsem enakovreden tekmec, odločila pa ga je končnica oziroma blok Nemanje Mašuloviča, nekdanjega igralca ACH Volleyja, Janu Kozamerniku za izid 25:27.

Ko so Slovenci z izvrstno igro gladko dobili še tretji niz, je bilo v polni dvorani malo tistih, ki ne bi verjeli v uspeh Slovencev oziroma v zmago s 3:1, ki bi zadostovala, da bi pred žrebom skupin za olimpijske igre obdržali drugo mesto na svetovni kakovostni lestvici in s tem tudi status nosilca. Toda tudi Srbi so imeli svoje želje, predvsem po zaslugi blokov so pred končnico četrtega niza ušli, nato pa zanesljivo prišli do izenačenja.

Zmagovalca je moral odločiti "tie break". V njem so gosti že vodili z 10:8, toda Slovenija je z bloki Klemna Čebulja in Tončka Šterna prišla do štirih zaporednih točk, pri izidu 14:12 pa je tekmo z asom končal Čebulj.

Tonček Štern je bil z 22 točkami najučinkovitejši igralec slovenske vrste, Čebulj in Urnaut sta jih prispevala po 13, zelo dobro predstavo pa je pokazal tudi Sašo Štalekar (13 točk), ki je v prvem nizu zamenjal ne povsem zdravega Alena Pajenka.

Slovenci se bodo na zaključnem turnirju v Lodžu konec naslednjega tedna v četrtfinalu merili z Argentino.