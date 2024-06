"Zelo lepo je bilo to zadnjo tekmo rednega dela odigrati doma, v tem izjemnem vzdušju. Tekma je bila fantastična, žal tudi z nekaj nihanji, ki si jih na zaključnem turnirju ne bomo smeli privoščiti," je po zmagi nad Srbijo, s katero so redni del končali na prvem mestu, dejal sprejemalec Klemen Čebulj, Alen Pajenk pa dodal: "Nismo pričakovali takšnega izkupička, a vedeli smo, da se marsikaj lahko zgodi, če bomo le igrali našo igro. A zdaj vse to nič ne pomeni, vse se začenja znova." Slovenci imajo danes dan počitka, nato pa bodo misli povsem usmerili v zaključni turnir lige narodov v Lodžu, kjer bodo četrtfinale v petek ob 20. uri igrali proti Argentini.

Slovenski odbojkarji so pred začetkom domačega turnirja lige narodov dejali, da želijo iz Stožic oditi neporaženi, s štirimi novimi zmagami na računu. To jim je tudi uspelo. S 3:0 so premagali Argentino, s 3:2 Kubo, s 3:0 Italijo, v nedeljo pa po hudem boju in pred znova bučnim in množičnim občinstvom s 3:2 še Srbijo.

Redni del so končali na prvem mestu lige narodov, v vseh teh tednih, ko so si tekme sledile v hitrem ritmu, pa poskrbeli za več mejnikov, za katere časa za proslavljanje ni bilo. Uresničili so dolgoletne cilje in se prvič uvrstili na olimpijske igre, na svetovni lestvici pa so dan preživeli na drugem mestu, kar je najvišja uvrstitev v zgodovini slovenske reprezentance, ki je trenutno na tretjem mestu.

"Nismo pričakovali takšnega izkupička"

"Zelo lepo je bilo to zadnjo tekmo rednega dela odigrati doma, v tem izjemnem vzdušju. Tekma je bila fantastična, žal tudi z nekaj nihanji, ki so se zgodila po obeh prepričljivo osvojenih nizih, ko smo malo preveč izpustili igro iz rok. Srbi niso popuščali in so pritiskali iz vseh strani. Zmaga je vsekakor dobra popotnica. Vemo, da bodo take tekme tudi naprej v izločilnih bojih, ko si nihanj ne bomo smeli privoščiti," je po zadnji tekmi rednega dela za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Klemen Čebulj.

"Zelo lepo je bilo to zadnjo tekmo rednega dela odigrati doma, v tem izjemnem vzdušju. Tekma je bila fantastična." Foto: www.alesfevzer.com

Še eden tistih, ki jedro reprezentance sestavljajo že več kot desetletje, Alen Pajenk je ob tem dodal: "To je že 12. tekma, četrta doma, in se že pozna tudi utrujenost, padla nam je tudi koncentracija, a kljub temu smo pokazali, da se tudi takrat, ko smo že načeti in utrujeni, še vedno borimo do konca. Letos še nismo izgubili petega niza in že to kar veliko pomeni. Nismo pričakovali takšnega izkupička, a vedeli smo, da se marsikaj lahko zgodi, če bomo le igrali našo igro. A zdaj vse to nič ne pomeni, vse se začenja znova. Čaka nas dan počitka, potem pa naprej."

"Na teh tekmah gre tudi za to, kar imaš v sebi, patriotsko"

Pajenk je sobotno tekmo zaradi težav s poškodbo izpustil, ob nedeljskem odličnem začetku bil v igri, a selektor Gheorghe Cretu ni želel tvegati, tako da ga je zamenjal Sašo Štalekar in se znova izkazal. Korošec ni mogel prehvaliti sijajne spodbude s tribun - zbralo se je več kot 10.000 gledalcev -, ki jim je v ključnih trenutkih prišla še kako prav.

"Hvala Stožicam in hvala vsem, ki so nas podpirali. Na teh tekmah gre tudi za tisto, kar imaš v sebi, tisto patriotsko. Dobili smo boj, Stožice so dobile boj in uživali smo, ker je bila tekma napeta." Foto: Volleyball World

"Fenomenalna tekma in nepopisni občutki. Sicer zadnji tekmi tega turnirja, a moji prvi v celoti v tej sezoni in tudi v zadnjih nekaj letih. Borili smo se za vsako točko in to je bilo tudi videti na igrišču. Hvala Stožicam in hvala vsem, ki so nas podpirali. Na teh tekmah gre tudi za tisto, kar imaš v sebi, tisto patriotsko. Dobili smo boj, Stožice so dobile boj in uživali smo, ker je bila tekma napeta."

Četrtfinale bodo odigrali kot zadnji

Slovenci imajo danes prost dan, jutri sledi trening, nato pa že pot na Poljsko, kjer bo v Lodžu od četrtka do nedelje potekal zaključni turnir osmerice lige narodov. Slovenci se bodo v četrtfinalu pomerili z Argentino, ki so jo v torek doma premagali s 3:0.

Želja kapetana Tineta Urnauta, da v primeru uvrstitve v finale ne bi igrali tri dni zapored, se ni uresničila. Slovenci bodo namreč četrtfinale odigrali kot zadnji, v petek ob 20. uri, nekaj ur pred njimi bodo v akciji Italijani in Francozi, dan prej pa se bodo za polfinale pomerili Poljaki in Brazilci ter Japonci in Kanadčani.

Slovenci bodo četrtfinale lige narodov igrali v petek ob 20. uri proti Argentini. Foto: www.alesfevzer.com

V sredo bodo dobili olimpijske tekmece

Še preden se začne tekmovalni del na Poljskem, bodo v sredo Slovenci dobili še tekmece v skupinskem delu olimpijskih iger. Cretujevi so na svetovni lestvici tretji, za 0,3 točke so zaostali za drugimi Japonci in tako za las zgrešili mesto nosilca v žrebu za OI.

Nosilci bodo tako gostitelji Francozi, prva reprezentanca sveta Poljska in Japonska. Preostali bodo z žrebom razporejeni v skupine. Že zdaj je jasno, da Slovenci v skupini ne bodo igrali z Italijani in Američani, še več odgovorov pa bo znanih sredi tedna.