Slovenci po hudi bitki v polfinale lige narodov

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Lodžu na Poljskem po hudem boju dobila četrtfinalno tekmo lige narodov proti Argentini. Varovanci Gheorgheja Cretuja so zmagali na krilih izvrstnega Tončka Šterna s 3:2 v nizih in se bodo v sobotnem večernem polfinalu (20.00) pomerili z Japonci, ki so jih v tej sezoni do zdaj edini premagali. Danes sta se za napredovanje v boje za odličja pomerili tudi Italija in Francija, po hudem boju pa so s 3:2 v nizih slavili galski petelini, ki se bodo v polfinalu srečali z gostitelji Poljaki. Ti so v četrtek izločili Brazilce.

Slovenski odbojkarji so danes odprli zaključno dejanje prvega dela reprezentančne sezone. Po treh odigranih turnirjih lige narodov v Turčiji, na Japonskem in v Ljubljani so z 11 zmagami in zgolj enim porazom redni del končali na prvem mestu.

V Lodžu se je vse začelo znova, kjer je bilo mesto za najboljšo osmerico. Lansko lovoriko v ligi narodov branijo gostitelji Poljaki. Ti so v četrtek izgubili prvi niz proti Brazilcem, nato pa dobili naslednje tri in tekmece izločili.

Argentinci so se pokazali kot žilav tekmec

Slovenija je svoj četrtfinalni obračun igrala v petek proti Argentini. Po zmagi v Stožicah s 3:0 se tokratna tekma ni začela najbolje.

Argentinci so se pokazali kot žilav tekmec, Slovenci pa niso prikazali tako vrhunske predstave, kot so jih kazali na nekaterih tekmah rednega dela, a so se kljub temu spet znali rešiti iz neugodnega položaja. Zaostajali so že z 1:2 v nizih, Argentinci so imeli v četrtem tudi zaključno žogo za zmago, toda nepopustljivi Slovenci so jo ubranili, dobili niz, nato pa v "tie breaku" izkoristili psihološko prednost.

Foto: Volleyball World

Varovanci Gheorgeja Cretuja so slabo odigrali prvi niz. Sprejem je bil neprepričljiv, posledično tudi igra v napadu, tudi pritiska s servisom in bloka ni bilo. Argentinci so to znali izkoristiti, s servisi in blokom so si že na začetku priigrali prednost, po zaostanku 11:15 so sicer Slovenci prišli še na dve točki zaostanka, toda v končnici so spet popustili, tako da so tekmeci gladko dobili prvi niz.

Tudi začetek drugega niza posebnega optimizma za slovenske navijače ni ponujal, toda po zaostanku 7:8 je boljše trenutke napovedal Jan Kozamernik. Z njegovimi servisi je Slovenija dosegla tri zaporedne točke, dvignila raven igre, kar se je pokazalo tudi pri rezultatu. As Alena Pajenka je pomenil vodstvo s petimi točkami, prednost je nato narasla tudi na sedem, po izidu 22:14 je bilo jasno, da bosta ekipi v tretji niz vstopili poravnani.

Foto: Volleyball World

Ko je bilo videti, da so ujeli ritem, pa so varovanci Gheorgheja Cretuja spet popustili. Po bloku Tončku Šternu so v tretjem nizu zaostali s 6:10, Cretu je poskušal z menjavami, a napredka niso zagotovili ne Rok Možič ne Rok Bračko in ne Sašo Štalekar. Sprejem še naprej ni deloval, kot bi moral, tako da so Argentinci gladko prišli do vodstva z 2:1.

Četrti niz je bil najbolj izenačen in dramatičen. Slovenci so že vodili s 24:21, a Južno Američani so z dvema blokoma izenačili, nato pa imeli tudi zaključno žogo. A pravem trenutku je svoje znanje pokazal Klemen Čebulj, dosegel nekaj pomembnih točk, izenačenje na 2:2 pa je na koncu zagotovil as Tončka Šterna.

Foto: Volleyball World

Z rešitvijo iz brezna so Slovenci dobili samozavest in tudi psihološko prednost, ki so jo v "tie breaku" z zanesljivo igro znali izkoristiti. Čebulj in Štern sta nadaljevala z zbiranjem točk, poskrbela za vodstvo 5:1, svoje so dodali tudi drugi, tako da dvoma, kdo bo dobil odločilni niz niti v enem trenutku ni bilo.

Tonček Štern je dosegel 31 točk, Čebulj 16, Tine Urnaut pa 12.

Danes povsem drugačen dvoboj

"Danes je bila tekma zelo težka, Argentina je igrala zares dobro. Ko se tekmeca spet srečata že po nekaj dneh, tako kot smo se mi z Argentinci prejšnji teden v Ljubljani, je vselej neugodno. Danes smo igrali povsem drugačen dvoboj. Vesel sem predvsem tega, da smo se po zaostanku z 2:1 v nizih zbrali, se vrnili v igro in zelo dobro odigrali v petem nizu. Časa za počitek imamo zelo malo, naredili bomo vse, da bomo na tekmi proti Japonski čim bolj sveži. Igrati bomo morali na najvišji ravni in biti pozorni na vse detajle ter popraviti še nekaj stvari z naše medsebojne tekme v Fukuoki. Servirati bomo morali zelo dobro in biti prodorni v napadih," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije ocenil kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

Slovenija : Argentina 3:2 (-19, 17, -17, 27, 7) Dvorana Atlas Arena Lodž, gledalcev 8.000, sodnika: Simonović (Švica), Grass (Brazilija). Slovenija: T. Štern 31 (1 as, 3 bloke), Pajenk 10 (1 as, 1 blok), Planinšič, Kozamernik 6 (1 as, 1 blok), Toman, Bračko, Štalekar 2 (1 blok), Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1, Urnaut 12 (1 as), Čebulj 16 (2 bloka), Možič, Mujanović. Argentina: Sanchez, Martinez, Gallego, Conte 11 (2 asa), Loser 9 (1 as, 2 bloka), Danani, Lima 26 (2 asa, 5 blokov), Palacios, De Cecco 2, Kokartsev 1, Vicentin 1, Ramos, Palonsky 18 (1 as, 2 bloka), Zerba 9 (4 bloke).

Zdaj jih čaka polfinalni obračun z Japonci, ki so vselej neugoden nasprotnik za našo izbrano vrsto. Slovenci so zelo blizu medalje v ligi narodov, ki je še nimajo. Ko so leta 2021 prvič nastopili v tem tekmovanju, so v Riminiju zasedli četrto mesto, leta 2022 se na zaključni turnir niso uvrstili, lani pa so v četrtfinalu priznali premoč prav Japoncem.

Poljaki proti Francozom

Še pred večernim dvobojem sta se pomerili aktualna svetovna prvakinja Italija in olimpijska prvakinja Francija. Po hudem boju so se zmage s 3:2 v nizih veselili Francozi, ki se bodo v polfinalu tako pomerili s Poljaki.

Zmagovalec lige narodov bo prejel denarno nagrado milijon evrov.

