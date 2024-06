Znani morebitni nasprotniki Slovenije v polfinalu

Na Poljskem se je začel zaključni turnir osmerice lige narodov, na katerem se bodo za prvo odličje v tem tekmovanju borili tudi Slovenci. Ti so redni del končal na prvem mestu, tako da jih v četrtfinalu čaka osma Argentina. Razpored slovenskim odbojkarjem ne gre na roko, četrtfinale bodo kot zadnji igrali v petek ob 20. uri. Če bodo uspešni, bodo v treh dneh odigrali tri tekme. Za uvod v izločilne boje sta v Lodžu pomerili Japonska in Kanada (zmagovalec se bo pomeril z zmagovalcem "slovenskega" para), s 3:0 pa so slavili Japonci. Ob 20. uri sledi srečanje med gostitelji Poljaki, ki branijo lansko lovoriko, in Brazilci. V petek ob 17. uri si bosta nasproti stali še Italija in Francija.

Pred slovenskimi odbojkarji je zaključno dejanje prvega dela reprezentančne sezone. Po treh odigranih turnirjih lige narodov v Turčiji, na Japonskem in v Ljubljani so z 11 zmagami in zgolj enim porazom redni del končali na prvem mestu. A zdaj se vse začenja znova. V Lodžu namreč na izločanje nastopa najboljša osmerica rednega dela, lansko lovoriko v ligi narodov pa branijo gostitelji.

Uvodni dvoboj četrtfinala med Japonsko in Kanado je z gladkih 3:0 pripadel prvi. Japonci so prvi in zadnji niz dobili na razliko na 24, drugega pa nekoliko bolj suvereno na 18. Najbolj učinkovit igralec tekme je bil Japonec Yuki Ishikawa s 26 točkami, pri Kanadčanih jih je največ, 17, zbral Arthur Szwarc.

Azijska reprezentanca je sicer v tej sezoni kot edina našla recept za slovenske odbojkarje. Zmagovalec uvodnega obračuna je potencialni polfinalni tekmec Slovencev, saj se par križa s "slovenskim". Zvečer se bosta v Atlas Areni za drugo polfinalno vstopnico pomerili gostiteljica Poljska in Brazilija.

Pred Slovenci še srečanje svetovne in olimpijske prvakinje

V petek sledita druga četrtfinalna dvoboja. Na prvem si bosta nasproti stali svetovna prvakinja Italija in olimpijska prvakinja Francija. Zmagovalec se bo pomeril z zmagovalcem Poljska-Brazilija.

Italijane, ki so v Stožicah taktizirali s postavo in spočili najmočnejša orožja, čaka četrtfinale proti Francozom. Foto: Volleyball World

Ob 20. uri v petek bodo zadnji četrtfinale igrali Slovenci in Argentinci. Reprezentanci sta se pretekli teden srečali v sklopu lige narodov v Stožicah, ko so bili v zaključkih nizov bolj zbrani Slovenci (v tretjem setu so rešili pet zaključnih žog tekmeca). Ti se želijo iz Poljske vrniti s prvim odličjem v ligi narodov. Ko so leta 2021 prvič nastopili v ligi narodov, so v Riminiju osvojili četrto mesto, leta 2022 se na zaključni turnir niso uvrstili, lani pa so v četrtfinalu priznali premoč Japoncem.

Jani Kovačič pred zaključnim turnirjem (Video: STA):

"Pred nami je spet tekma z Argentino, ki je dokaj zahtevna nasprotnica, čeprav vseeno mislim, da v četrtfinalu ena od tistih, ki bi si jih najbolj želeli. Igrali smo že z njimi in vemo, da so lahko zelo neugodni, če ne serviraš dovolj dobro. Igrajo zelo hitro igro, tako da bo treba biti zelo kakovosten, stopiti na igrišče z veliko samozavesti in dobro servirati, da si s tem nekako olajšamo delo. Če nam bo uspel dober start, bo vse skupaj precej lažje. Veselim se že, saj so to tekme, za katere smo delali skozi tri turnirje in premagovali največje ekipe. Zdaj smo tukaj, da zgodbo zapeljemo do konca, in že se veselim teh tekem," pred četrtfinalom pravi srednji bloker Jan Kozamernik.

Slovenci se bodo v petek ob 20. uri pomerili z Argentino. Foto: www.alesfevzer.com

Polfinala bosta v soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

Liga narodov, četrtfinale, Lodž Četrtek 27. junij Petek 28. junij