"Zdaj smo tukaj, da zgodbo zapeljemo do konca" #video

Pred slovenskimi odbojkarji je zaključno dejanje prvega dela reprezentančne sezone. Po treh odigranih turnirjih lige narodov v Turčiji, na Japonskem in v Ljubljani so z 11 zmagami in zgolj enim porazom redni del končali na prvem mestu. A zdaj se vse začenja znova. V Lodžu bo namreč na izločanje nastopila najboljša osmerica rednega dela.

Tonček Štern pred turnirjem v Lodžu (video: STA):

Četrtfinale se bo s tekmama med Japonsko in Kanado ter Poljsko in Brazilijo začel v četrtek, Slovenci pa bodo četrtfinalni obračun odigrali zadnji, v petek ob 20. uri proti Argentini. Pred tem dvobojem se bosta v petek udarili še aktualna svetovna prvakinja Italija in olimpijska Francija.

Razpored Slovencem ne gre na roke, saj bodo, če se bodo uvrstili v polfinale, odigrali tri tekme v treh dneh. Slovenci so v ligi narodov prvič nastopili leta 2021 v Riminiju in osvojili četrto mesto, leta 2022 se na zaključni turnir niso uvrstili, lani pa so morali v četrtfinalu priznati premoč Japoncem. Zdaj so odločeni, da se vrnejo z medaljo.

"Zdaj smo tukaj, da zgodbo zapeljemo do konca in že se veselim teh tekem," je pred odhodom dejal srednji bloker Jan Kozamernik. Foto: Volleyball World

"Če nam bo uspel dober start, bo vse skupaj precej lažje"

Varovanci Gheorgheja Cretuja so se z Argentinci srečali pred tednom dni v domačih Stožicah in jih premagali s 3:0, v vseh zaključkih nizov so bili bolj zbrani in zmagali brez izgubljenega niza. "Pred nami je spet tekma z Argentino, ki je dokaj zahtevna nasprotnica, čeprav vseeno mislim, da v četrtfinalu ena od tistih, ki bi si jih najbolj želeli. Igrali smo že z njimi in vemo, da so lahko zelo neugodni, če ne serviraš dovolj dobro. Igrajo zelo hitro igro, tako da bo treba biti zelo kakovosten, stopiti na igrišče z veliko samozavesti in dobro servirati, da si s tem nekako olajšamo delo. Če nam bo uspel dober start, bo vse skupaj precej lažje. Veselim se že, saj so to tekme, za katere smo delali skozi tri turnirje in premagovali največje ekipe. Zdaj smo tukaj, da zgodbo zapeljemo do konca in že se veselim teh tekem," je pred odhodom dejal srednji bloker Jan Kozamernik.

Klemen Čebulj pred turnirjem (video: STA):

"Argentince smo v Ljubljani že premagali, a vemo, da se bodo na nas še bolje pripravili in pričakujem zelo, zelo težko tekmo." Foto: VolleyballWorld

"Pred nami je finalni turnir, ki je pred vrati. Vemo, da je bila pot do sem zelo težka, čeprav izkupiček 11 zmag in enega poraza mogoče ne kaže na to. A že od začetka smo zelo trdo delali in dosegli želeni rezultat. Najprej smo si priigrali vstopnico za Pariz, nato še finalni turnir, ki je bil nekako skrita želja, seveda poleg tega, da smo želeli zmagati na čim več tekmah. Zdaj je vse to za nami, prihaja tisti težji del in tekme na izločanje. Že prva bo zelo težka. Argentince smo v Ljubljani že premagali, a vemo, da se bodo na nas še bolje pripravili in pričakujem zelo, zelo težko tekmo," so pri OZS povzeli besede Alena Pajenka.

Če bodo Slovenci v Atlas Areni premagali Argentino, jih v sobotnem polfinalu čaka zmagovalec med Japonsko in Kanado. Japonci so edini, ki so v tej sezoni premagali slovenske odbojkarje.