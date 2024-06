Argentina strla odpor Čila in napredovala, Kanada ugnala Peru

Argentinski nogometaši so v drugem krogu skupinskega dela južnoameriškega prvenstva v ZDA z 1:0 premagali Čile in se uvrstili v izločilne boje. Velik korak proti temu je v skupini A storila tudi Kanada, ki je prav tako z 1:0 ugnala Peru.

Branilci naslova na Copi Americi Argentinci so dolgo čakali na vodilni zadetek, ki ga je v 88. minuti po gneči in zmedi v kazenskem prostoru dosegel Lautaro Martinez. Sodniki v sobi za Var so nekaj časa pregledovali situacijo, a do spremembe ni prišlo. Pred tem se je v vratih Argentine Emiliano Martinez izkazal z nekaj obrambami in ohranil začetni izid. Lionel Messi je v prvem polčasu zadel vratnico, Argentince pa je v obup spravljal tudi 41-letni vratar Čila Claudio Bravo.

Za svetovne prvake iz Katarja 2022 se je na koncu vse izšlo srečno, saj so pred 82.000 navijači na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer bo tudi finale naslednjega SP 2026, proslavili uvrstitev v osmino finala.

"Bil sem na pravem mestu in potisnil žogo v mrežo. Takšne tekme so vedno zapletene, a moramo verjeti in igrati na isti način, kot vselej igramo," je bil kratek strelec edinega zadetka Lautaro Martinez.

Argentina je na vrhu skupine A z dvema zmagama, v prvem krogu je ugnala Kanado z 2:0. Je pa slednja skočila na drugo mesto po zmagi proti Peruju in ima tri točke. Na dnu sta Čile in Peru, ki sta se v prvem krogu razšla brez golov.

Veselje Kanadčanov. Foto: Reuters

Kanadi je zmago z igralcem več na zelenici stadiona Children's Mercy Park v Kansas Cityju prinesel Jonathan David. Kanadčani so v izenačenem obračunu izkoristili izključitev Miguela Arauja v 59. minuti in četrt ure kasneje dosegli edini gol na tekmi.

To jim je uspelo po hitrem protinapadu, ki ga je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora dosegel napadalec Lilla.

V zadnjem krogu skupine A, ki bo na sporedu s sobote na nedeljo ob 2. uri, bo Argentina igrala proti Peruju, Kanada pa proti Čilu.

V skupini B bosta v noči na četrtek tekmi drugega kroga Venezuela - Mehika ter Ekvador - Jamajka.