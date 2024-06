Messi postal rekorder, Argentini zanesljivo prve tri točke

Lautaro Martinez je zadel za končnih 2:0. Foto: Reuters Napadalec Manchestra Cityja Julian Alvarez je zadel v 49. minuti, član milanskega Interja Lautaro Martinez je v 88. minuti postavil končni izid, ko je v mrežo spravil podajo Lionela Messija. Slednji je zabeležil rekordni 35. nastop na turnirju.

Svetovni prvaki so prevladovali v posesti, a so bili večji del večera razočarani, saj so zapravili številne priložnosti z 18 streli v okvir vrat. Obenem jim je uspelo zaustaviti tudi nekaj priložnosti tekmecev. Argentinci so napovedali obrambo naslova na zadnjem pokalu Amerike, na katerem nastopa Messi, kot je zvezdnik napovedal pred turnirjem.

ZDA sicer drugič po letu 2016 gostijo Copo Americo. Argentina je omenjeno tekmovanje doslej osvojila petnajstkrat, a zgolj enkrat v dobi Messija. Argentinski selektor Lionel Scaloni je tako na prvenstvo popeljal ekipo, ki je precej podobna tisti, ki je pred dvema letoma v Katarju osvojila tretji naslov svetovnega prvaka. V njej sta poleg Messija še veterana Angel Di Maria in Nicolas Otamendi.