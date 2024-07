Mladi rokometaši po remiju z Madžarsko v boj za 13. mesto

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je v Celju na zadnji tekmi drugega dela evropskega prvenstva iztržila neodločen izid proti Madžarom 29:29 (13:17). V prihodnjih dneh se bo tako borila za končno 13. mesto.

Slovenci so na zadnji tekmi drugega dela evropskega prvenstva do 20 let na tekmi proti Madžarski v celjski dvorani Golovec lovili zmago z najmanj dvema goloma razlike, ki bi jim v zadnjih dveh tekmah prvenstva prinesla možnost igranja za razvrstitev od 9. do 12. mesta.

Po zaostanku za sedem golov v prvem polčasu je Slovencem med 45. in 56. minuto uspel delni izid 9:2 za vodstvo z 29:27. V zadnjih treh minutah in 46 sekundah Slovenija ni več dosegla gola.

Po izenačenem izidu so prvo mesto v skupini J osvojili Madžari, Slovenija je bila tretja. Slovenci bodo v petek v Treh lilijah v Laškem ob 19.00 v prvi tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta igrali z reprezentanco Poljske.

Zmagovalec tega dvoboja se bo v soboto v tekmi za končno 13. mesto pomeril z boljšim iz para Srbija - Romunija.

