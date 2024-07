Poraz s Hrvati, a mladi Slovenci še imajo možnosti

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Laškem izgubila drugo tekmo za razvrstitev od 9. do 16. mesta. Od nje je bila z 28:26 (11:14) boljša Hrvaška.

Foto: Jurij Vodušek/Rokometna zveza Slovenije Slovenska reprezentanca je po prvem polčasu vodila s tremi zadetki prednosti (14:11), a so nato Hrvati v uvodnih 10 minutah drugega polčasa naredili delni izid 10:3 in prišli v vodstvo z 21:17, ki ga do konca tekme niso več izpustili. Pri Slovencih je bil s sedmimi zadetki najučinkovitejši Nace Zajc, pet jih je dodal Mai Marguč.

Slovenija ima kljub porazu proti Hrvatom še vedno možnosti za osvojitev enega od prvih dveh mest v skupini J, ki v zadnjem delu prvenstva prinaša boj za uvrstitev od 9. do 12. mesta. Zadnja tekma v tem delu tekmovanja jo čaka v četrtek, ko se bo v Celju ob 19. uri pomerila z Madžarsko. Ne glede na končno uvrstitev Slovenije na tem prvenstvu je že jasno, da bo Slovenija prihodnje leto s to generacijo nastopila na svetovnem prvenstvu do 21 let, ki bo na Poljskem.

Foto: Jurij Vodušek/Rokometna zveza Slovenije "Na začetku drugega polčasa smo prenehali igrati kolektivno. Stvari smo začeli reševati individualno. Ko to počneš na takšen način, je logično, da imaš težave. Enostavno nismo dovolj zreli za kaj več, v takšnih situacijah nam manjkajo tudi izkušnje. Želje fantom ne morem oporekati, ampak na tak način kot smo igrali v drugem polčasu, se Hrvatov ne da premagati. Nič še ni izgubljenega. V sredo bomo opravili lažji trening in dobro video analizo pred Madžarsko. Skušali bomo dobiti to tekmo in ostati v igri za deveto mesto," je po tekmi povedal selektor Klemen Luzar.