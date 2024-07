Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Laškem na prvi tekmi za razvrstitev od 9. do 16. mesta s 34:26 (14:12) premagala Srbijo.

Kot so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije, je bila to prva zmaga te generacije proti srbskim vrstnikom na uradnih tekmah. Strelsko sta bila najboljša v slovenski vrsti Nace Zajc z devetimi in Mai Marguč z osmimi goli.

Slovenija je s to zmago naredila pomemben korak k osvojitvi enega od prvih dveh mest v skupini J, ki v zadnjem delu prvenstva prinašata tekmi za uvrstitev med 9. in 12. mestom.

Ne glede na končno uvrstitev Slovenije na tem prvenstvu je že jasno, da bo Slovenija prihodnje leto s to generacijo nastopila na svetovnem prvenstvu do 21 let, ki bo na Poljskem.

Slovenija bo v drugem krogu skupine J v torek ob 16.40 v Laškem igrala proti Hrvaški, v četrtek pa v Celju še proti Madžarski.